Diputada Carolina Tello, por Gonzalo de la Carrera: “No podemos quedarnos solamente con la condena pública”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, Carolina Tello, abordó las descalificaciones que el diputado Gonzalo de la Carrera dirigió a la parlamentaria de Comunes, Emilia Scheneider y a las legisladoras que respaldan el aborto sin causales. Una situación que se ha vuelto reiterativa, acusó la diputada comunista, dando cuenta de las acciones que se han emprendido para robustecer las medidas sancionatorias y avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El cuestionamiento que De la Carrera hizo a Schneider este miércoles en el hemiciclo de la Cámara, acusándola de mentir bajo el entendido de que ella “no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, es inaceptable desde todo punto de vista, afirmó Tello. “No existe ninguna razón mediante la cual tú puedas justificar el transgredir a un colega, en este caso a una diputada por su condición sexual y su orientación también en el mismo sentido”, aseveró.

“Ayer la diputada Schneider nos comentaba que no es la primera vez que le dice una brutalidad de este calibre, sino que a inicios de año también le preguntó a ella si tenía claro que no podía menstruar, frente a lo cual nosotras hemos sido absolutamente sororas y hemos solidarizado con la diputada Scheneider, así como también lo hicimos en su oportunidad con la diputada Marcela Riquelme y el diputado Alexis Sepúlveda”, indicó, apuntando al golpe que propinó De la Carrera al vicepresidente de la Cámara.

Pero los casos protagonizados por el ex republicano no terminan ahí, aseguró la parlamentaria. “De ahí salió también que el diputado Gonzálo de la Carrera había tenido una suerte de agresión física con el diputado Manouchehri en la comisión de Economía por lo tanto ves como lamentablemente esta situación va siendo cada vez más reiterada, más frecuente y teemos que poner un atajo a aquello”, indicó.

Para responder activamente a estos hechos, desde la comisión de Mujeres y Equidad de Género se ofició a la mesa de la Cámara para señalar las conductas del representante del distrito 11 que no se condicen con el reglamento. Y si bien remitieron el caso a la comisión de Ética, Tello reparó en la necesidad de robustecer esta instancia.

“La comisión de Ética sancionó al diputado De la Carrera con un porcentaje de su dieta que es un 15 por ciento, es la sanción más alta que puede aplicar la comisión”, afirmó, aduciendo que el castigo pecuniario no evitó que el legislador reincidiera en conductas agresivas.

Por ello destacó la prioridad que dio el Ejecutivo al proyecto de ley que cesa el cargo de parlamentarios que incurren en acciones violentas. “Valoramos mucho el hecho de que se vaya a poner urgencia, de que se vaya a tramitar en la comisión de Constitución porque nos damos cuenta de que con la normativa actual, las sanciones se nos van quedando cortas en relación a los hechos que han ido ocurriendo”.

“Conversábamos con distintos diputados y diputadas que en períodos anteriores no era común que esto ocurriera. O sea, por ahí se hablaba de algunas anécdotas de hace más de 20 años, pero no era una situación normal que cada dos o tres semanas tuvieran que salir a condenar este tipo de acciones y no podemos quedarnos solamente con la condena pública porque el problema es que sube el tono de las agresiones de diputados y eso obviamente nos preocupa”, añadió.

La disputa por los derechos

La nueva arremetida de La Carrera deja abierto el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adicionó la diputada. Algo que se venía discutiendo con fuerza a raíz del proyecto de ley presentado por el Partido Republicano que buscaba derogar el aborto y aumentar las penas por practicarlo.

“Estuvimos la semana pasada teniendo que debatir respecto de este derecho humano y fundamental que estos dos diputados quisieron arrebatarnos, respecto de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que es muy acotado en nuestro país. Si bien existe esta figura de la interrupción voluntaria del embarazo, dijimos la semana pasada que aún falta por avanzar en esta línea y ahí también que valoramos el anuncio que hiciera nuestra ministra de la Mujer y del Trabajo que se está realizando y que se está empezando a conversar con distintas organizaciones de la sociedad civil para que podamos avanzar en lo que nos falta para poder alcanzar nuestros derechos sexuales y reproductivos como derecho humano y como una parte muy importante del derecho a la salud“, sostuvo.

Ahora bien, Tello dio cuenta de que el proyecto de ley que derogaba el aborto fue retirado por los legisladores republicanos. “Me parece muy importante porque siento que tiene que ver con todo lo que hemos podido conversar en estas semanas a proposito de la conmemoración del día de acción global por el aborto”, afirmó.

Otra de las iniciativas que ha adoptado la comisión de Mujeres y Equidad de Género es la socialización de conceptos facilitadores para el entendimiento en materias de género.

“Acordamos hacer una intervención, estamos coordinando en estos momentos para exhibir en el parlamento algunos conceptos y algunos temas que nos parecen que son importantes que todos y todas podamos manejar de igual manera, conceptos que tienen que ver con tipo de violencia de género. Quizás muchas veces algunos pueden no tener claridad que una acción corresponde a una agresión y no necesariamente a una opinión entonces estamos trabajando en eso porque creemos que esta es una misión también cultural”, indicó.

Y añadió que “no queremos que esto siga subiendo de tono. Lo que queremos es profundizar en el sentido democrático de la conversación, de entender que podemos ser personas que pensamos distinto, que abrazamos distintas ideologías, que habitamos en distintos partidos políticos, que tenemos distintas visiones del mundo de la sociedad en ciertos temas pero en ningún caso puede significar que una persona agreda a otra ni física ni verbalmente“.

