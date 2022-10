Escritora francesa Annie Ernaux galardonada con el Nobel de Literatura

La escritora francesa Annie Ernaux fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2022 que dio a conocer durante esta jornada la Academia Sueca en Oslo, donde destacó “el coraje y la agudeza clínica con la que desvela las raíces, el distanciamiento y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Ernaux nacida en Lillebonne el 1 de septiembre de 1940, es autora de títulos como El Acontecimiento, La Vergüenza, Los Años, Pura Pasión, Memoria de Chica, Una Mujer y No he salido de mi noche.

Su trabajo relata principalmente los años de infancia y adolescencia, además de sus vivencias como un aborto que debió enfrentar y también un cáncer de mama que quedaron retratados en los libros El Acontecimiento y La Expresión del Vacío.

En particular, sobre El Acontecimiento, Ernaux comentó en una entrevista con el portal Letras Libres en abril de este año, que cuando fue publicado “provocó cierto pavor, o al menos la dificultad de hablar de eso”.

Además de hacer un repaso por su obra que está traducida a varios idiomas entre ellos el español, el periodista pregunta a Ernaux sobre el pudor a lo que responde: “El pudor es una palabra curiosa. No sé mucho lo que es el pudor en la escritura. El pudor en la vida, sí sé lo que es y lo sufro. Por ejemplo, hablar de mi cuerpo, detesto la televisión, detesto que me miren, eso revela pudor, pero en la escritura no lo conozco porque tengo la impresión de que es otra. La persona que hay en la escritura no es necesariamente la persona de la vida. Antes de que me vieran, nadie sabía quién era Annie Ernaux, no se sabía…”.

Luego del Nobel de Literatura, mañana viernes se dará a conocer el premio de la Paz y el de Economía el lunes. Como cada año, la ceremonia de entrega de los Nobel se realizará el próximo 10 de diciembre.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

