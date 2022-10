Inflación impacta en ingresos y pobladores de Lo Hermida protestan por alza del costo de la vida

f80a05f291

970068670c

Las sucesivas y fuertes alzas de los bienes de consumo básico tiene preocupadas a las pobladoras de la población Lo Hermida de Peñalolén, quienes esta mañana salieron a protestar por el encarecimiento del costo de la vida gatillado por diversos factores y que han impactado negativamente en las familias. “Las alzas en los alimentos están provocando un cambio en la dieta de nuestras familias. Cada vez se come menos carne, pollo, huevo o legumbres, y se come cada vez más fideos, lo que genera que los niños y las niñas no tengan los nutrientes necesarios para crecer de forma sana”, sostuvo la dirigenta Yessenia Brandt en medio de la manifestación que reunió a unas 400 mujeres frente a la estación del tren metropolitano. La vocera de la Agrupación Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida, Julia Espinoza, retrató la situación que viven con datos entregados por la Fundación Déficit Cero que estima que unas 3 mil familias de esa población están allegados o con arriendos precarios. “En Lo Hermida estamos viviendo una verdadera crisis del hacinamiento, lo que ha impactado en la vida de nuestras familias. Por culpa de las alzas de precios, de la cesantía y la inflación, muchas familias se han allegado en las casas de algunos parientes, en viviendas que de por sí ya son chicas”, sostuvo la representante. De hecho, Peñalolén fue clasificada como una de las tres comunas de la Región Metropolitana que más ha aumentado el valor de sus arriendos, provocando la salida de las personas desde el sector en busca de alternativas más económicas o buscando un espacio para sobrevivir junto a familiares o conocidos. La situación de los pobladores se repite en otras comunas no sólo de Santiago sino que de todo el país, donde los trabajadores han visto caer sucesivamente su poder adquisitivo en los últimos meses producto de las alzas de los precios de los bienes. En términos concretos, el INE dio a conocer esta misma jornada que el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) real ha caído sostenidamente en el último año un 1,9 por ciento, llegando a un -2,6% en los últimos 12 meses. Si bien el índice mostró un incremento de 11,1 por ciento, cuando se hace la ecuación frente al aumento de la inflación el último año arroja una caída de 2,6 puntos porcentuales, nivel que no ha sido amortizado por mayores ingresos por parte de las empresas ni tampoco ayudas directas. “Una luz de esperanza” Durante un encuentro donde lanzó el Mes de la Educación Financiera 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que los próximos meses deberían ser más positivos en términos del incremento del IPC que ha debido enfrentar la gente y que en los últimos 12 meses se empina al 14,2%. Abordando el escenario internacional, Marcel comentó que “por lo menos para lo que está siendo la evolución de los precios internacionales más el tipo de cambio, por lo menos el tipo de presiones que tuvimos hace unos meses atrás en junio, julio de este año y al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, probablemente ese tipo de presiones ya no van a ser tan fuertes”. Por eso estimó que “esta ya mayor moderación de los precios domésticos nos va a ayudar un poco con las cifras de inflación de septiembre, posiblemente octubre. Yo creo que debemos tener claro es que dado que se ha estado haciendo el trabajo por parte del Banco Central, el apoyo de la política fiscal, Chile, por lo menos lo que se refiere a sus fuentes internas de presión sobre la inflación, ha hecho lo que tiene que hacer oportunamente y eso nos va a ayudar a que en los próximos meses, sea con el dato que viene -que se entrega mañana o los que vienen después-, vamos ya a empezar a ver una caída de la inflación. Eso creo que nos da una luz de esperanza”. Mientras, los pobladores esperan ayudas directas como señalaron las pobladoras de Lo Hermida esta mañana, quienes exigieron a las autoridades se implemente un Plan de Emergencia que les permita sortear la coyuntura económica que viven junto a sus familias.

Las sucesivas y fuertes alzas de los bienes de consumo básico tiene preocupadas a las pobladoras de la población Lo Hermida de Peñalolén, quienes esta mañana salieron a protestar por el encarecimiento del costo de la vida gatillado por diversos factores y que han impactado negativamente en las familias. “Las alzas en los alimentos están provocando un cambio en la dieta de nuestras familias. Cada vez se come menos carne, pollo, huevo o legumbres, y se come cada vez más fideos, lo que genera que los niños y las niñas no tengan los nutrientes necesarios para crecer de forma sana”, sostuvo la dirigenta Yessenia Brandt en medio de la manifestación que reunió a unas 400 mujeres frente a la estación del tren metropolitano. La vocera de la Agrupación Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida, Julia Espinoza, retrató la situación que viven con datos entregados por la Fundación Déficit Cero que estima que unas 3 mil familias de esa población están allegados o con arriendos precarios. “En Lo Hermida estamos viviendo una verdadera crisis del hacinamiento, lo que ha impactado en la vida de nuestras familias. Por culpa de las alzas de precios, de la cesantía y la inflación, muchas familias se han allegado en las casas de algunos parientes, en viviendas que de por sí ya son chicas”, sostuvo la representante. De hecho, Peñalolén fue clasificada como una de las tres comunas de la Región Metropolitana que más ha aumentado el valor de sus arriendos, provocando la salida de las personas desde el sector en busca de alternativas más económicas o buscando un espacio para sobrevivir junto a familiares o conocidos. La situación de los pobladores se repite en otras comunas no sólo de Santiago sino que de todo el país, donde los trabajadores han visto caer sucesivamente su poder adquisitivo en los últimos meses producto de las alzas de los precios de los bienes. En términos concretos, el INE dio a conocer esta misma jornada que el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) real ha caído sostenidamente en el último año un 1,9 por ciento, llegando a un -2,6% en los últimos 12 meses. Si bien el índice mostró un incremento de 11,1 por ciento, cuando se hace la ecuación frente al aumento de la inflación el último año arroja una caída de 2,6 puntos porcentuales, nivel que no ha sido amortizado por mayores ingresos por parte de las empresas ni tampoco ayudas directas. “Una luz de esperanza” Durante un encuentro donde lanzó el Mes de la Educación Financiera 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que los próximos meses deberían ser más positivos en términos del incremento del IPC que ha debido enfrentar la gente y que en los últimos 12 meses se empina al 14,2%. Abordando el escenario internacional, Marcel comentó que “por lo menos para lo que está siendo la evolución de los precios internacionales más el tipo de cambio, por lo menos el tipo de presiones que tuvimos hace unos meses atrás en junio, julio de este año y al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, probablemente ese tipo de presiones ya no van a ser tan fuertes”. Por eso estimó que “esta ya mayor moderación de los precios domésticos nos va a ayudar un poco con las cifras de inflación de septiembre, posiblemente octubre. Yo creo que debemos tener claro es que dado que se ha estado haciendo el trabajo por parte del Banco Central, el apoyo de la política fiscal, Chile, por lo menos lo que se refiere a sus fuentes internas de presión sobre la inflación, ha hecho lo que tiene que hacer oportunamente y eso nos va a ayudar a que en los próximos meses, sea con el dato que viene -que se entrega mañana o los que vienen después-, vamos ya a empezar a ver una caída de la inflación. Eso creo que nos da una luz de esperanza”. Mientras, los pobladores esperan ayudas directas como señalaron las pobladoras de Lo Hermida esta mañana, quienes exigieron a las autoridades se implemente un Plan de Emergencia que les permita sortear la coyuntura económica que viven junto a sus familias.