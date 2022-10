Numerosas víctimas en el naufragio de una embarcación de migrantes hacia la isla de Lesbos

Los cuerpos de 16 mujeres, al parecer de origen africano, fueron descubiertos cerca de la isla griega de Lesbos después de que un bote que transportaba a unas 40 personas se hundiera debido a los fuertes vientos que soplan en la zona, dijeron los guardacostas en un comunicado. Se rescató a nueve mujeres, y las operaciones siguen en marcha, informaron las autoridades este jueves.

Dos naufragios

Unas horas antes, los guardacostas habían sido alertados de que otro barco estaba en peligro cerca de la isla de Citera. El barco se hundió cerca del puerto de Diakofti. Algunos de los supervivientes pudieron nadar hasta la orilla, y una operación combinada en la que participaron barcos en el mar y servicios de bomberos y policía en tierra permitió recuperar a 80 personas. No se facilitaron detalles sobre la nacionalidad de los supervivientes. En la zona de Citera, los vientos alcanzaron los 102km/h, según los guardacostas.

Según el corresponsal de RFI en Atenas, Joël Bronner, se están llevando a cabo dos operaciones distintas, complicadas por el viento. Los guardacostas griegos han publicado un vídeo del rescate de una persona durante la noche, frente a Lesbos. Muestra un mar agitado, mucha espuma y el sonido de la grabación está saturado por el viento. En la costa de Citera, los voluntarios locales también participaron en la operación de rescate. Las imágenes, publicadas de nuevo por los guardacostas, muestran a unos 30 inmigrantes atrapados entre el mar y un escarpado acantilado tras encallar su embarcación.

Urgent call to to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022