f80a05f291

970068670c

Nacional Política Subsecretario Monsalve: “La CAM tuvo mejor voluntad de diálogo con el Gobierno de Piñera” La autoridad afirmó que las organizaciones que operan en la macrozona sur "estuvieron más dispuestas a conversar y a sentarse con el Gobierno de derecha que con un Gobierno de izquierda o de centroizquierda". Diario Uchile Jueves 6 de octubre 2022 9:44 hrs.

Compartir en

“Pareciera ser que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur tuvieron mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del ex-Presidente Sebastián Piñera que con este Gobierno”, señaló el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien criticó la poca voluntad que han mostrado estos organismo para avanzar en el diálogo. En entrevista con el canal Vía X, el subsecretario afirmó que estas organizaciones “estuvieron más dispuestas a conversar y a sentarse con el Gobierno de derecha que con un Gobierno de izquierda o de centroizquierda”. Monsalve, agregó que “las organizaciones que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública, no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio”. La autoridad afirmó que en el caso de la CAM, su política de acción no ha sido alterada con la detención de su líder Héctor Llaitul. “Puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no varía en nada”, precisó. Monsalve también se refirió a la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y la declaración que deberá dar por la llamada que hizo su asesora a Llaitul, que le costó la salida por su “criterio político”. “Lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de Gobierno, no es una decisión individual”, puntualizó. En la investigación, Monsalve también podría ser llamado a declarar, pero como testigo. Al respecto, el subsecretario afirmó que “me cuesta comprender cuál sería la tipificación del delito, para ser franco, pero si la justicia nos cita a declarar y entiendo que así va a ser, por supuesto que vamos a declarar. Yo por lo menos no tengo ningún antecedente que aportar a esa investigación. No sólo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente, y tampoco porque haya ni estado presente ni tenido conocimiento de esa conversación, ni porque yo hubiese podido participar en alguna conversación; entonces no tengo antecedentes que aportar”.

“Pareciera ser que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur tuvieron mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del ex-Presidente Sebastián Piñera que con este Gobierno”, señaló el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien criticó la poca voluntad que han mostrado estos organismo para avanzar en el diálogo. En entrevista con el canal Vía X, el subsecretario afirmó que estas organizaciones “estuvieron más dispuestas a conversar y a sentarse con el Gobierno de derecha que con un Gobierno de izquierda o de centroizquierda”. Monsalve, agregó que “las organizaciones que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública, no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio”. La autoridad afirmó que en el caso de la CAM, su política de acción no ha sido alterada con la detención de su líder Héctor Llaitul. “Puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no varía en nada”, precisó. Monsalve también se refirió a la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y la declaración que deberá dar por la llamada que hizo su asesora a Llaitul, que le costó la salida por su “criterio político”. “Lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de Gobierno, no es una decisión individual”, puntualizó. En la investigación, Monsalve también podría ser llamado a declarar, pero como testigo. Al respecto, el subsecretario afirmó que “me cuesta comprender cuál sería la tipificación del delito, para ser franco, pero si la justicia nos cita a declarar y entiendo que así va a ser, por supuesto que vamos a declarar. Yo por lo menos no tengo ningún antecedente que aportar a esa investigación. No sólo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente, y tampoco porque haya ni estado presente ni tenido conocimiento de esa conversación, ni porque yo hubiese podido participar en alguna conversación; entonces no tengo antecedentes que aportar”.