Nacional Política Consenso en aumentar sanciones contra parlamentarios que incurran en actitudes impropias En la actualidad, los diputados pueden ser objeto de una amonestación en su historial parlamentaria, de una censura y de un descuento en su dieta como legislador. Daisy Castillo Viernes 7 de octubre 2022 14:29 hrs.

Tras el nuevo episodio protagonizado por el diputado, Gonzalo De la Carrera, esta vez con insultos transfóbicos en contra de la legisladora Emilia Schneider, desde los distintos sectores políticos se está hablando de la necesidad de aumentar las sanciones que fija el Código de Conductas Parlamentarias cuando se cometen actos impropios. Durante la jornada del jueves, de manera unánime, todos los comités parlamentarios de la Cámara Baja acordaron poner freno a las acciones de violencia que se cometan en el hemiciclo. Esto, por el lado de los legisladores y por parte del Gobierno, la Segpres se comprometió a darle urgencia a una reforma que incluye como causal de cesación del cargo parlamentario el cometer violencia contra sus pares en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, las sanciones que se aplican son consideradas por algunos como bajas y que no consiguen persuadir a un diputado para que no incurra en actos que no se ajustan al cargo que ostenta y termina ejerciendo acciones de violencia física o verbal. Cuando se habla de sanciones éstas van desde un llamado al orden, una amonestación, una censura y una pena anexa como una multa. En el caso del llamado al orden, será equivalente hasta el 2% de la dieta mensual, entre 2% y 5% de la dieta por la amonestación y una multa superior al 5% y hasta el 15% de la dieta mensual para la censura. Respecto de las sanciones, se consideran como circunstancias atenuantes la buena fe, la reparación oportuna del mal causado, el reconocimiento de la falta y el error excusable. En tanto, se apreciarán como agravante la reiteración en las faltas, la ausencia de cooperación, la negativa a comparecer o a entregar los antecedentes requeridos. En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Nelson Venegas (PS) confirmó que tal como lo había adelantado a este medio hace unos días, efectivamente la instancia parlamentaria analizará cambios al reglamento interno para aumentar las sanciones. El legislador señaló que dentro de las alternativas que barajan también se estipulan otras medidas. “En caso de una sanción grave , sirve el quedar registrado dentro del historial parlamentario de cada uno, con esta sanción de censura. Por ejemplo, todos nosotros tenemos dentro de nuestro historial las intervenciones que realizamos, los proyectos de ley que defendemos y también se van anotando en nuestro historial parlamentario este tipo de situaciones que no son otra cosa que una recriminación pública por un acto de esta naturaleza”, comentó. Venegas indicó que “por lo mismo, no lo veo, simbólicamente, como algo tan menor, pero considero que lo que tiene que ver con la multa, debiera subirse, porque son muy bajas, en relación con la gravedad de los actos que se han cometido”. Además, indicó que se llegó al acuerdo de revisar las actuales sanciones, considerando que, por ejemplo, el diputado Gonzalo De la Carrera, ha protagonizado otras agresiones, incluso, físicas, como fue el caso del golpe que le propinó a su par Alexis Sepúlveda, quien es vicepresidente de la cámara. Recordemos que el diputado, Sepúlveda se acercó a constatar lesiones, luego de ser agredido por De la Carrera, quien lo habría golpeado al finalizar la sesión en la Sala, en el marco de la discusión sobre la presencia de carteles narcos en Chile.

