70906e1d50

c61b936235

Nacional Política El 7 de noviembre se definirá si Karol Cariola asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados El 11 de marzo se firmó el acuerdo que determinó que el PC encabezaría la presidencia de la Cámara. Y pese a que el 21 de octubre debe renunciar la actual directiva para dar paso a otra bancada, hasta ahora, no hay nada decidido. Daisy Castillo Viernes 7 de octubre 2022 10:09 hrs.

Compartir en

El 11 de marzo de 2022 se firmó el Acuerdo de Gobernabilidad para la conformación de la presidencia de la Cámara de Diputados y se decidió que el Partido Comunista (PC) asumiría la conducción. En este acuerdo participaron las bancadas del PC, PDG, DC, PS, PPD, FA, PR, FRVS e independientes. El 21 de octubre debe renunciar la actual directiva de la Cámara Baja que encabeza en calidad de presidente el diputado, Raúl Soto. Si bien, ese trámite está claro que se realizará, lo que aún no se determina es si la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola asumirá el rol de timonel de la cámara. Esto, porque en las últimas semanas, algunos legisladores han manifestados sus dudas en torno a la figura de la parlamentaria del PC, considerando el rol que tuvo a cargo de la campaña por el “Apruebo” y los resultados que esa opción tuvo en el plebiscito de salida. En ese marco, si bien el 21 de octubre deberá renunciar la actual directiva parlamentaria que lidera la Cámara Baja, la decisión se habría postergado para el 7 de noviembre próximo a la espera que las bancadas tomen una decisión y voten. En conversación con Radio y el Diario de la Universidad de Chile, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, quien es partidario de que se cumpla con el llamado Acuerdo de Gobernabilidad y asuma la presidencia de la Cámara Baja el Partido Comunista, señaló que “sé que hay diputados del Partido de la Gente que han salido diciendo que no están de acuerdo (con la idea de que Cariola asuma la presidencia de la entidad), no hay una decisión tomada y creemos que es importante que el acuerdo se mantenga, ésa es mi postura y así lo voy a solicitar en la bancada. Como Partido de la Gente, vamos a actuar en bloque, se tiene que esperar hasta el 7 de noviembre, así es que todavía queda tiempo”. Respecto de los cuestionamientos contra la diputada, Karol Cariola por su rol a cargo de la campaña por el “Apruebo”, el diputado Oyarzo indicó que “son riesgos que tomó la diputada Karol Cariola y que, efectivamente, le están pasando la cuenta, no sólo fuera de su sector, sino también dentro del oficialismo, porque se escucha dentro del oficialismo que hay voces disidentes al nombre de Cariola”. Consultado sobre la posibilidad de que el Partido de la Gente llegue a la presidencia de la Cámara Baja, el diputado, Rubén Oyarzo señaló que no lo ve factible. Esto, pese a que dentro del partido hay quienes sí están barajando la alternativa de que la colectividad dé un salto y pueda acceder a la presidencia de laentidad. “No veo factible eso, sin embargo, si es que llegase a pasar, si se expone un nuevo acuerdo que, pueden ser las posibilidades, no creo que lo mejor sea que el PDG asuma la presidencia, porque no es el momento y nosotros tenemos, incluso, la presidencia con el acuerdo actual, entonces, no le veo mucho beneficio a eso”. Por su parte, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, en entrevista con nuestro medio, planteó que “uno tiene que respetar sus compromisos y la palabra empeñada (haciendo alusión al Acuerdo de Gobernabilidad del 11 de marzo). En eso, como diputado hablo por mí y también por la Bancada del Partido Radical, vamos a cumplir el acuerdo que suscribimos y que nos permitió tener la primera vicepresidencia, este primer período, a mí tener la presidencia de la Comisión de Salud y a otro integrante de la bancada tener la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional”. Lagomarsino insistió en que “vamos a cumplir la palabra empeñada como bancada y, probablemente, una gran parte de quienes suscribieron dicho acuerdo de gobernabilidad lo va a cumplir. A estas alturas, uno ha observado que algunos sectores, particularmente del Partido de la Gente está conversando con otros sectores políticos como es Chile Vamos y el Partido Republicano para llegar a otro acuerdo y por supuesto que nosotros como parte del acuerdo original, estamos disponibles para perder con las botas puestas, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que salvar el Acuerdo de Gobernabilidad”.

El 11 de marzo de 2022 se firmó el Acuerdo de Gobernabilidad para la conformación de la presidencia de la Cámara de Diputados y se decidió que el Partido Comunista (PC) asumiría la conducción. En este acuerdo participaron las bancadas del PC, PDG, DC, PS, PPD, FA, PR, FRVS e independientes. El 21 de octubre debe renunciar la actual directiva de la Cámara Baja que encabeza en calidad de presidente el diputado, Raúl Soto. Si bien, ese trámite está claro que se realizará, lo que aún no se determina es si la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola asumirá el rol de timonel de la cámara. Esto, porque en las últimas semanas, algunos legisladores han manifestados sus dudas en torno a la figura de la parlamentaria del PC, considerando el rol que tuvo a cargo de la campaña por el “Apruebo” y los resultados que esa opción tuvo en el plebiscito de salida. En ese marco, si bien el 21 de octubre deberá renunciar la actual directiva parlamentaria que lidera la Cámara Baja, la decisión se habría postergado para el 7 de noviembre próximo a la espera que las bancadas tomen una decisión y voten. En conversación con Radio y el Diario de la Universidad de Chile, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, quien es partidario de que se cumpla con el llamado Acuerdo de Gobernabilidad y asuma la presidencia de la Cámara Baja el Partido Comunista, señaló que “sé que hay diputados del Partido de la Gente que han salido diciendo que no están de acuerdo (con la idea de que Cariola asuma la presidencia de la entidad), no hay una decisión tomada y creemos que es importante que el acuerdo se mantenga, ésa es mi postura y así lo voy a solicitar en la bancada. Como Partido de la Gente, vamos a actuar en bloque, se tiene que esperar hasta el 7 de noviembre, así es que todavía queda tiempo”. Respecto de los cuestionamientos contra la diputada, Karol Cariola por su rol a cargo de la campaña por el “Apruebo”, el diputado Oyarzo indicó que “son riesgos que tomó la diputada Karol Cariola y que, efectivamente, le están pasando la cuenta, no sólo fuera de su sector, sino también dentro del oficialismo, porque se escucha dentro del oficialismo que hay voces disidentes al nombre de Cariola”. Consultado sobre la posibilidad de que el Partido de la Gente llegue a la presidencia de la Cámara Baja, el diputado, Rubén Oyarzo señaló que no lo ve factible. Esto, pese a que dentro del partido hay quienes sí están barajando la alternativa de que la colectividad dé un salto y pueda acceder a la presidencia de laentidad. “No veo factible eso, sin embargo, si es que llegase a pasar, si se expone un nuevo acuerdo que, pueden ser las posibilidades, no creo que lo mejor sea que el PDG asuma la presidencia, porque no es el momento y nosotros tenemos, incluso, la presidencia con el acuerdo actual, entonces, no le veo mucho beneficio a eso”. Por su parte, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, en entrevista con nuestro medio, planteó que “uno tiene que respetar sus compromisos y la palabra empeñada (haciendo alusión al Acuerdo de Gobernabilidad del 11 de marzo). En eso, como diputado hablo por mí y también por la Bancada del Partido Radical, vamos a cumplir el acuerdo que suscribimos y que nos permitió tener la primera vicepresidencia, este primer período, a mí tener la presidencia de la Comisión de Salud y a otro integrante de la bancada tener la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional”. Lagomarsino insistió en que “vamos a cumplir la palabra empeñada como bancada y, probablemente, una gran parte de quienes suscribieron dicho acuerdo de gobernabilidad lo va a cumplir. A estas alturas, uno ha observado que algunos sectores, particularmente del Partido de la Gente está conversando con otros sectores políticos como es Chile Vamos y el Partido Republicano para llegar a otro acuerdo y por supuesto que nosotros como parte del acuerdo original, estamos disponibles para perder con las botas puestas, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que salvar el Acuerdo de Gobernabilidad”.