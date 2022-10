dd83ab843a

Internacional Alberto van Klaveren y conflicto Rusia-Ucrania: “Estamos frente a una situación que se está agravando, no sé si a tal punto de justificar el uso de la palabra Armagedón” El Presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo en las últimas horas que "por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora". Daisy Castillo Sábado 8 de octubre 2022 8:35 hrs.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó durante esta semana que ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el mundo está cerca de un enfrentamiento nuclear y que se estaría más cerca del Armagedón de lo que lo se ha estado desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en plena Guerra Fría. Sus declaraciones, de inmediato, levantaron las alarmas, por las consecuencias que esa situación podría escalar, no sólo en el caso de Ucrania, que es el flanco de ataque, sino también para el resto del mundo. Sobre Vladimir Putin, el Mandatario norteamericano aseguró que lo conoce “bastante bien” y que “no bromea cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas… No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón”. En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, el diplomático y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet, Alberto van Klaveren señaló que “estamos frente a una situación que se está agravando, no sé si a tal punto de justificar el uso de la palabra Armagedón que, en el fondo, significa una destrucción total. Creo que no estamos a ese nivel y, en ese sentido, hay que distinguir, sobre todo, cuando estamos frente a un conflicto armado entre la retórica y la realidad”. Agregó que “muchas veces la retórica trata de generar preocupación y trata de alertar a un bando sobre otro bando, pero, efectivamente, la situación es complicada, porque Rusia en estos momentos es un país que se está viendo acosado por las fuerzas ucranianas, en algunas de las regiones que, supuestamente, fueron anexadas. Hay un repliegue de las fuerzas rusas, en algunas de las regiones, que han sido anexadas y, eso, obviamente, va en detrimento de lo que es la figura de Putin también en Rusia y no hay cosa peor que un líder desesperado”. Según Alberto van Klaveren, en este momento, no se prevé la utilización efectiva de armas nucleares, “si es que se utilizaran, justamente el peligro está en el uso de armas tácticas, porque, efectivamente, también en el uso de las armas nucleares hay distintas magnitudes y las armas tácticas tienen un alcance más limitado, pero no por eso, menos serio, ni menos grave”. Consultado respecto a si estamos ante una situación similar a la crisis de los misiles, conocida en Cuba como la “crisis de octubre”, tuvo lugar en octubre de 1962, van Klaveren aseguró que “en el caso de Ucrania, no tenemos un enfrentamiento directo, hasta ahora, entre fuerzas norteamericanas y fuerzas rusas, y yo creo que es improbable que eso suceda a corto plazo. Realmente, no se ve eso como una posibilidad inmediata. Estados Unidos, igual ha aplicado cautela, obviamente, ha abastecido de armas a los ucranianos y lo mismo han hecho otros países europeos, pero no hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia”.

