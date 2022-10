8c5c5c07ad

Política Lorena Pizarro: “Si en Chile hubiésemos legislado sobre los discursos de odio la extrema derecha no podría darse estos gustitos” La parlamentaria del PC afirmó que es impensado que existan estas formas de homofobia y de transfobia que se han instalado en el país. "Eso tiene que llevarnos a una revisión más profunda", señaló. Daisy Castillo Sábado 8 de octubre 2022 14:19 hrs.

La diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, manifestó su preocupación por el comportamiento de agresividad, de incitación y de llamado al odio que están protagonizando personajes de ultraderecha como estrategia para atacar a quienes forman parte del oficialismo. A modo de ejemplo, en el último tiempo, hemos sido testigos de las actuaciones del diputado, Gonzalo De la Carrera (ex Republicano) y del diputado Republicano, Cristóbal Urruticoechea. En entrevista con la Radio y Diario Universidad de Chile, Lorena Pizarro, ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que “el tema de fondo tiene que ver con lo peligroso que se está transformando este discurso, porque, sin duda, la bancada que represento (del Partido Comunista) va a tener profundas diferencias con la derecha, con Renovación Nacional, a veces con Evópoli y, esto ocurre en todos los espacios, no sólo en el Congreso. Sin embargo, un tema muy distinto son los discursos de odio, son los discursos que hacen apología, por ejemplo, la misoginia, la transfobia que fue lo que vimos el otro día (haciendo alusión al ataque del diputado, Gonzalo De la Carrera hacia Emilia Schneider) “. Agrega que, en el caso del diputado De la Carrera, “ni siquiera es la guinda de la torta, sino que es la continuación de lo que hace este sujeto de derecha que empieza a avanzar en caminos que buscan dar golpes de Estado y romper, nuevamente, con la democracia. Una democracia que debiese ser más robusta, pero que al fin y al cabo es una democracia y no es una dictadura”. La parlamentaria del PC señaló que “me parece gravísimo lo que está pasando. Aquí no está en juego la libertad de expresión, lo que uno encuentra en De la Carrera, particularmente, es una actitud que ni siquiera sus cercanos lo defienden. Ese discurso de odio, tiene como consecuencia, incluso, al final de este camino, ya lo sabemos, asesinatos, torturas y desapariciones. Entonces, no es sólo el discurso, no me hablen de libertad expresión, porque podemos tener diferencias, pero cuando se esgrimen argumentos y formas que incitan al odio, son inaceptables”. Lorena Pizarro planteó que el país está siendo testigo de discursos que están en contra del aborto y de escuchar frases que no tienen ningún sentido lógico, como las declaraciones del diputado Cristóbal Urruticoechea, quien afirmó que “una mujer que ha sido violada… no se desviola”. Para la parlamentaria, “este nivel de violencia política nos hace poner en el centro lo siguiente: si en Chile hubiésemos legislado hace rato sobre los discursos de odio, la apología al terrorismo y al negacionismo, esta extrema derecha peligrosa y criminal no podría darse estos gustitos. Finalmente, el proyecto de ley que abordaba este tema fue cuestionado por el Tribunal Constitucional, por la presencia de estos mismos sectores. En estos últimos treinta años se relativizó el Golpe de Estado, eso no corresponde al juego democrático”. Consultada sobre el proyecto de ley que presentará el Gobierno para evitar que sigan las conductas impropias en el Congreso y que fija sanciones que pueden llevar al cese de las funciones parlamentarias, la diputada Pizarro manifestó que “me parece importante, pero me parece que el tema más de fondo es avanzar en otras formas, primero tenemos que legislar sobre el negacionismo, los discursos de odio y apología al terrorismo y otras formas similares, pero también tenemos que tener una sociedad que se haga cargo de esto. Es impensable que existan estas formas de homofobia y de transfobia en el país. Eso, tiene que llevarnos a una revisión más profunda”.

