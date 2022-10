Con discusión marcada por anuncio de medida alternativa: Senado aprueba novena prórroga del estado de excepción

Con 30 votos favorables, 1 en contra y 2 abstenciones, la sala del Senado aprobó la novena prórroga del estado de excepción de emergencia decretado en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío. De esa forma, el Congreso Nacional visó la extensión de la herramienta constitucional por 15 días más.

La discusión parlamentaria estuvo marcada por el anuncio que realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que el Ejecutivo está trabajando en una nueva modalidad que irá a reemplazar el estado de excepción vigente en la Macrozona Sur. La nueva disposición no tendría restricciones tan fuertes de las garantías constitucionales y se renovaría cada 60 días, según informó la jefa de Gabinete, quien indicó además que el Gobierno ya ha iniciado un trabajo prelegislativo sobre la materia.

“Lo que vamos a proponer es un nuevo tipo de estado de emergencia que no significa ningún retroceso respecto del punto de vista del resguardo que se le entrega a las personas en relación al estado de emergencia que estamos aplicando en la realidad”, sostuvo Tohá en el hemiciclo del Senado, apuntando a “un nuevo estado de excepción que se llama de Protección y Resguardo que la característica que va a tener es que va a permitir renovaciones más amplias, menos restricciones a las garantías constitucionales e hipótesis de actuación más precisas para la situación que tenemos en la zona”.

Junto a ello, la ministra aseguró que “mientras no tengamos este nuevo estado de excepción vamos a renovar el que tenemos salvo que la situación cambie en la zona”.

Al respecto, el senador de la región de La Araucanía, José García Ruminot (RN) si bien valoró la iniciativa del Ejecutivo, vio poco probable que ella esté disponible antes de la próxima renovación del estado de excepción vigente. “Yo lo veo con interés, lo quiero decir públicamente pero naturalmente una reforma constitucional y un instrumento jurídico de esta naturaleza requiere los tiempos legislativos necesarios para poder profundizar y realmente resolver que sea un instrumento eficaz”, reparó.

A su vez, el senador Matías Walker (DC) vio con buenos ojos el anuncio de la ministra. “Lo que ha esbozado el Gobierno en cuanto a poder crear un nuevo estado de excepción constitucional de Protección y Resguardo que tenga como eje central la protección de la seguridad de las personas me parece que va en la dirección correcta”.

“Queda si una interrogante de qué va a pasar con el proyecto de infraestructura crítica que estábamos trabajando muy bien con la ministra de Defensa, Maya Fernández, se habían anunciado indicaciones, eso es un tema que hay que resolver y ver si este nuevo estado va a subsumir de alguna manera lo que nosotros considerábamos como Infraestructura Crítica”, añadió.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) evaluó negativamente la creación de un nuevo estado de excepción y dijo preferir seguir adelante con el proyecto de Infraestructura Crítica para efectos de dar una atribución permanente del presidente de la República. “No me parece a mi que se cree este nuevo estado de excepción. Insisto que el problema no está en el estado de excepción. Acá muchos senadores dicen que perdemos el tiempo cada 15 días revisando esto, yo creo que cuando uno discute algo para salvar vidas de personas no se pierde el tiempo, es parte de nuestro trabajo”, sostuvo.

En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) exhortó a los parlamentarios a evaluar el proyecto del Gobierno en su merito y a no generar juicios anticipados. En ese sentido, invitó a cuestionar si es que las herramientas de las cuales se disponen actualmente “son las que realmente se requieren para enfrentar los riesgos, las amenazas en materia de orden público y en materia de seguridad en el país”.

“La razón por la cual nos tenemos que pronunciar cada 15 días por el estado de excepción constitucional es muy simple, esto implica la limitación de derechos y libertades establecidas en la Constitución y por tanto un órgano distinto del Gobierno, el poder Legislativo tiene que finalmente evaluar si esta herramienta se está ocupando adecuadamente por parte del Gobierno”, indicó.

Y añadió que “cuando se debata legislativamente la indicación respecto al proyecto de infraestructura Crítica o un nuevo proyecto de estado de excepción intermedio, o como se llame, creo que lo prudente es revisar ese proyecto en su mérito y ver si es que efectivamente contribuye a contar con una mejor herramienta para enfrentar una situación compleja que ha significado la vida de personas, no sólo daños a propiedad pública o privada”.