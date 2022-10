48a4ad3893

"Hay justicia para todos": Senadora Campillai celebra condena de doce años para ex carabinero Patricio Maturana "El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos", señaló la legisladora tras conocer la sentencia del exuniformado, quien fue declarado culpable por efectuar apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. Martes 11 de octubre 2022 18:40 hrs.

Este martes, el Tribunal Oral en Lo Penal de San Bernardo sentenció a 12 años y 183 días de cárcel a Patricio Maturana, ex carabinero declarado culpable de dejar a ciega a la actual senadora, Fabiola Campillai. El pasado 1 de septiembre, el imputado fue considerado culpable por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas contra la hoy parlamentaria. Los hechos que se le adjudicaron al otrora uniformado se remontan al 26 de noviembre de 2019 en la comuna de San Bernardo. En el marco de una manifestación por el estallido social, Campillai se encontraba en un paradero de la esquina del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta para ir a su trabajo, cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena, lo que le causó la pérdida absoluta de la vista, el olfato y el gusto. El caso es uno de los más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera y tuvo resonancia internacional. Tras conocer la resolución, la senadora Campillai afirmó que son hechos que “no olvidaremos. A seguir luchando, gracias a mis compañeros que quieren justicia, a mi pueblo que siempre ha estado a mi lado. Gracias ami pueblo que nunca nos ha dejado, nunca nos ha soltado las manos para seguir luchando. Siempre ha estado ahí cuando los he necesitado o cuando mis compañeros los han necesitado. Les doy las gracias a todos y a cada uno”. “Estoy feliz, son 12 años los cuales va a pagar por lo que me hizo, por haberme cegado y quitado mi vida. El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos. Hay justicia para todos”, declaró la legisladora. Cabe destacar que Maturana fue detenido el 28 de agosto de 2020 y se determinó su baja de Carabineros por no ayudar a la víctima y no omitir el procedimiento legal correspondiente. En julio de 2021, Fiscalía se enteró de que el acusado no reportó que tenía una cámara GoPro al momento del incidente, tras lo cual endureció su postura y solicitó prisión preventiva. Y si bien esta fue concedida el 26 de julio del 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la cautelar apenas cuatro días después. Luego de conocer la sentencia del Tribunal, la senadora Campillai manifestó su alegría y agradecimiento por el apoyo recibido durante todo el proceso. “Estoy feliz, son 12 años los cuales va a pagar por lo que me hizo, por haberme cegado y quitado mi vida. El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos. Hay justicia para todos”, declaró. En tanto, la fiscal Paola Zárate dijo estar satisfecha por el fallo. “Es un reconocimiento a la prueba que presentó el Ministerio Público en el juicio y que llevó a la convicción del tribunal de que estos delitos se encontrarían acreditados”, indicó. Imagen: Agencia ATON.

