48a4ad3893

eec44dda11

Tras cuatro años en el Congreso: Senado ratifica el TPP-11 en medio de división oficialista De esta manera, culmina la tramitación de cuatro años, luego de que el polémico tratado fuera aprobado por la Cámara de Diputados en 2019. Daisy Castillo Martes 11 de octubre 2022 20:44 hrs.

Compartir en

Por 27 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 3 pareos, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, TPP-11, considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo. En el PS, los senadores Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti votaron en contra. De la misma manera votaron los DC, Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste. A su vez, el senador Jaime Quintana (PPD) se abstuvo. Hay que recordar que, en 2019, la Cámara de Diputados aprobó el TPP11 77 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, bloque internacional que une a Chile con Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La reserva de constitucionalidad Antes de que comenzara el debate, el senador por Magallanes, Karim Bianchi, abrió la discusión planteando una materia que, hasta ahora, no había sido parte de la controversia. Bianchi habló de la reserva de constitucionalidad, al no haber un planteamiento de la Corte Suprema, recalcando que todos los conflictos deben someterse a la jurisprudencia nacional. “Acá no se ha escuchado a la Corte Suprema. Hay un vicio de legalidad”, dijo. Hay que señalar que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde -quien se pareó con el senador republicano Rojo Edwards tras dar positivo al covid-19, indicó que las tres comisiones que analizaron el TPP11 -antes de llegar a la Sala de la Cámara Alta-, fue visto por las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Constitución, manifestando que el tema del debate jurídico fue desechado por estas comisiones y no se refirieron al aspecto legal. En medio de este debate que surgió por la reserva de constitucionalidad planteada por el senador Bianchi, el senador José Miguel Insulza (PS), afirmó que Chile ha suscrito tratados similares y nunca se ha planteado el problema de la reserva de constitucionalidad, advirtiendo que si hay quienes desean recurrir al Tribunal Constitucional, “están en su derecho”. Por su parte, la senadora DC, Ximena Rincón sostuvo que la política exterior de Chile, durante los últimos 40 años, ha desarrollado su prestigio en la búsqueda de pilares esenciales, respeto y promoción de la paz. Mientras que la senadora del mismo partido, Yasna Provoste, indicó que “el acuerdo transpacífico ha sido diseñado en secreto, es un candado que clausura el progreso y garantiza a las transnacionales que nada cambiará en el futuro”. Desde la Unión Demócrata Independiente, el senador, Juan Antonio Coloma manifestó que “hay grupos que no le gustan los tratados internacionales, que prefieren el antiguo Chile, más cerrado, más restringido…Este es un paso decisivo, muy importante para entender el mundo que viene y no basta con decir no a las políticas de integración”. Asimismo, Ricardo Lagos Weber (PPD) dijo en su intervención que valora la actitud del presidente Gabriel Boric, quien sostuvo de manera textual “pese a todas las presiones, no cedió y no fue retirado el proyecto del Senado”. En tanto, el senador Felipe Kast sostuvo que “en vez de estar debatiendo de la economía medieval, tengamos una agenda de futuro. Esperaría más coherencia interna en la coalición de Gobierno. Este Tratado debió haber sido aprobado mucho tiempo atrás, me alegro que lo podamos aprobar y que el Presidente, Boric no dilate el proceso”. Finalmente la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, luego de la aprobación en el Senado de la ratificación del TPP11, indicó que “existe apertura para analizar nuevas sugerencias que vayan surgiendo”. Y, adelantó que se buscará crear una instancia de trabajo para analizar los diez principios en torno al TPP11. Añadió que “la posición nuestra es continuar trabajando los side letters con los demás países y, después de eso, su promulgación. Aquí, entendemos que hay una facultad, atribuciones del Congreso, pero dentro de las facultades del Presidente está tomarse el tiempo que corresponde para poder hacer la promulgación efectiva”.

Por 27 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 3 pareos, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, TPP-11, considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo. En el PS, los senadores Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti votaron en contra. De la misma manera votaron los DC, Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste. A su vez, el senador Jaime Quintana (PPD) se abstuvo. Hay que recordar que, en 2019, la Cámara de Diputados aprobó el TPP11 77 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, bloque internacional que une a Chile con Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La reserva de constitucionalidad Antes de que comenzara el debate, el senador por Magallanes, Karim Bianchi, abrió la discusión planteando una materia que, hasta ahora, no había sido parte de la controversia. Bianchi habló de la reserva de constitucionalidad, al no haber un planteamiento de la Corte Suprema, recalcando que todos los conflictos deben someterse a la jurisprudencia nacional. “Acá no se ha escuchado a la Corte Suprema. Hay un vicio de legalidad”, dijo. Hay que señalar que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde -quien se pareó con el senador republicano Rojo Edwards tras dar positivo al covid-19, indicó que las tres comisiones que analizaron el TPP11 -antes de llegar a la Sala de la Cámara Alta-, fue visto por las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Constitución, manifestando que el tema del debate jurídico fue desechado por estas comisiones y no se refirieron al aspecto legal. En medio de este debate que surgió por la reserva de constitucionalidad planteada por el senador Bianchi, el senador José Miguel Insulza (PS), afirmó que Chile ha suscrito tratados similares y nunca se ha planteado el problema de la reserva de constitucionalidad, advirtiendo que si hay quienes desean recurrir al Tribunal Constitucional, “están en su derecho”. Por su parte, la senadora DC, Ximena Rincón sostuvo que la política exterior de Chile, durante los últimos 40 años, ha desarrollado su prestigio en la búsqueda de pilares esenciales, respeto y promoción de la paz. Mientras que la senadora del mismo partido, Yasna Provoste, indicó que “el acuerdo transpacífico ha sido diseñado en secreto, es un candado que clausura el progreso y garantiza a las transnacionales que nada cambiará en el futuro”. Desde la Unión Demócrata Independiente, el senador, Juan Antonio Coloma manifestó que “hay grupos que no le gustan los tratados internacionales, que prefieren el antiguo Chile, más cerrado, más restringido…Este es un paso decisivo, muy importante para entender el mundo que viene y no basta con decir no a las políticas de integración”. Asimismo, Ricardo Lagos Weber (PPD) dijo en su intervención que valora la actitud del presidente Gabriel Boric, quien sostuvo de manera textual “pese a todas las presiones, no cedió y no fue retirado el proyecto del Senado”. En tanto, el senador Felipe Kast sostuvo que “en vez de estar debatiendo de la economía medieval, tengamos una agenda de futuro. Esperaría más coherencia interna en la coalición de Gobierno. Este Tratado debió haber sido aprobado mucho tiempo atrás, me alegro que lo podamos aprobar y que el Presidente, Boric no dilate el proceso”. Finalmente la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, luego de la aprobación en el Senado de la ratificación del TPP11, indicó que “existe apertura para analizar nuevas sugerencias que vayan surgiendo”. Y, adelantó que se buscará crear una instancia de trabajo para analizar los diez principios en torno al TPP11. Añadió que “la posición nuestra es continuar trabajando los side letters con los demás países y, después de eso, su promulgación. Aquí, entendemos que hay una facultad, atribuciones del Congreso, pero dentro de las facultades del Presidente está tomarse el tiempo que corresponde para poder hacer la promulgación efectiva”.