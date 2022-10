Agresiones a Carabineros: Cómo el caso Retamal generó una inflexión en la crisis de la institución y se tomó la agenda del Gobierno

“Estamos tristes, ha sido una semana muy compleja, muy dura para nosotros”, afirmó este martes el Director General de Carabineros, Ricardo Yañez, tras el ataque al sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal Jaque, quien fue brutalmente herido con un fierro en el marco de la fiscalización a una carrera clandestina en San Antonio. Más tarde, la institución confirmaría la muerte del funcionario, que se encontraba en riesgo vital desde la tarde de este domingo, en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

El caso se suma a otros hechos de agresiones, como el de los seis Carabineros que resultaron lesionados en un operativo policial en Puerto Montt o el funcionario que recibió un impacto de bala en medio de un procedimiento por robo con intimidación en la comuna de La Victoría. En total son 924 efectivos los que han resultado heridos en los últimos diez meses, cifra que preocupa a la institución policial y que ha llevado a Yáñez a declarar un punto de inflexión en la situación de Carabineros.

“La brutalidad y la violencia con la cual se agredió al sargento Carlos Retamal es algo absolutamente inexplicable. La violencia que recibieron los carabineros en Puerto Montt son conductas intolerables. La violencia con la que es agredido un Carabinero en sus genitales por una persona que detenía es inaceptable. Pero me ha correspondido tener que despedir a seis de los nuestros y creo que es un momento de un punto de inflexión en que todos y cada uno de los intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor para que los responsables de quienes agreden a quienes tienen que defender a la ciudadanía estén en la cárcel y no al revés“, sostuvo hoy, en el velorio del sargento segundo.

La crisis llegó al núcleo del Gobierno. Tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la titular de Segegob, Camila Vallejo, se refirieron a la agresión con resultado de muerte del sargento Retamal. La jefa de Gabinete calificó el homicidio como un “atentado” y anunció la presentación de una querella criminal por parte del Gobierno. “Podemos tener muchas discusiones de cómo mejorar Carabineros, pero lo que no podemos permitir es que personas que están prestando servicio a nombre de todos nosotros, a nombre del Estado, tengan que exponer su vida”, sostuvo esta mañana.

En tanto, la ministra Vallejo se plegó al llamado de colaboración para dar con el responsable de la muerte del funcionario.”Queremos pedirles a todos y todas que faciliten el trabajo de las policías para dar con el autor de este ataque que tuvo como resultado el fallecimiento del sargento”, instó, aduciendo que “una cosa es la condena de los hechos y otra cosa es la actuación para que haya justicia, y necesitamos que haya justicia en este caso”.

Poco después, desde la Región de Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric extendió sus condolencias a Carabineros por la muerte del cabo Gastón Hermosilla -efectivo que falleció producto de un accidente vehícular en la comuna de Cañete que dejó a otros 11 Carabineros lesionados- y por la defunción de Retamal, quien a juicio del mandatario, “fue asesinado vil y cobardemente”.

“Carabineros cuenta con todo nuestro apoyo y, tal como dijo el general Yáñez hoy, yo espero que transversalmente no solo condenemos estos actos de violencia, el primero fue un accidente en Arauco cumpliendo su labor, el segundo caso un acto de violencia delictual inaceptable, sino que todas las instituciones del Estado, partiendo por nosotros el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial estén a la altura, para que estemos a la altura, para que esto no se siga repitiendo”, sostuvo.

Y a ello agregó que “a la delincuencia la vamos a combatir con mano firme y a quienes sean responsables de hechos como el asesinato del sargento Carlos Retamal, les decimos que no los vamos a dejar tranquilos, los vamos perseguir y vamos a hacer justicia como corresponde”.

Refiriéndose al caso de los seis funcionarios que resultaron heridos en el marco de un operativo en Puerto Montt, el jefe de Estado indicó que “he visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros carabineros. Lo vimos en un video respecto de un suceso que pasó en Puerto Montt, y quiero ser muy claro, este tipo de acción no la vamos a tolerar”. Por ello anunció que “he instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a Carabineros se les aplique el artículo 132 de la Ley de Migración y, por lo tanto, se proceda a su expulsión del país”.

“Finalmente esto lo va a tener que resolver la justicia, nosotros vamos a establecer todos los procedimientos, esperamos que la justicia los acompañe. Creemos que son un peligro para la seguridad y que acá hay que tener una señal muy clara, no se van a tolerar delitos ni agresiones a nuestros carabineros, por eso he dado instrucción que espero esté en pronto cumplimiento”, agregó.

Desde la oposición, parlamentarios de RN y la UDI presentaron un proyecto de ley para eliminar la proporcionalidad del uso de la fuerza, a modo que Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de sus armas de fuego en caso de ser atacados.

“Esto no podemos dejarlo pasar, porque si el parlamento y el Gobierno van a salir a decir que van a presentar las querellas contra de quienes resulten responsables, este problema va a crecer. El respeto a las policías, el respeto a Carabineros tenemos que recuperarlo rápidamente”, señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Hugo Frühling: “Hay ciertas obligaciones cívicas que todos tenemos que cumplir”

En conversación con nuestro medio, el doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, abordó las agresiones a Carabineros considerando las posibles deficiencias operativas de los uniformados, el contexto delictual actual y la valoración ciudadana sobre la institución, entre algunos factores que indicen en la problemática.

“La violencia en contra de Carabineros ha ocurrido en otras etapas históricas. El año 2016 se organizó una plataforma destinada a apoyar a Carabineros después de que cinco de ellos habían sido muertos en una semana y esto fue antes del estallido social, fue antes también del descubrimiento del fraude, etc. En consecuencia, yo diría que sí necesitamos un apoyo a la institución, es absolutamente inadmisible que se ataque a la policía pues hay ciertas obligaciones cívicas que todos tenemos que cumplir si queremos una convivencia democrática”, sostuvo.

En cuanto a las capacidades de la policía frente al ascenso del crimen organizado, el académico reconoció una debilidad en los efectivos que radica, por ejemplo, en que se recurra a las Fuerzas Armadas para el control del orden público en las regiones de la Araucanía y el Biobío. Ahora bien, advirtió que “son hechos y escenarios muy distintos, entonces asumir esta caracterización un poco general puede ser complicado”.

“Yo creo que hay que avanzar en la reforma y el fortalecimiento policial que son cosas que deben ir de la mano y hay que ir enfrentando estos temas uno a uno. Esto de hablar del crimen organizado en general puede ser un poquito ficticio en la medida que efectivamente es un problema pero con manifestaciones y ramificaciones muy distintas”, acotó.

En lo relativo a la percepción sobre la institución Frühling reconoció que las diferencias respecto a la valoración de Carabineros siempre han existido y que las posiciones más favorables hacia la policía se encuentran en afiliaciones políticas más conservadoras, en los sectores de altos ingresos y de mayor edad.

Ahora bien, aseguró que la policía ha subido en su apoyo ciudadano en el último tiempo según distintos sondeos. “Yo creo que en promedio es probablemente la policía en Latinoamérica que sigue recibiendo un mayor apoyo. Sin perjuicio de eso, hay por cierto una división que es producto de los hechos ocurridos en el año 2017 a la fecha y que dan cuenta de una crisis de cambios bastante importantes de alto mando de la institución durante el gobierno del Presidente Piñera, una rotativa de demandas y todo eso terminó en fructificar en su muy deficiente control del orden público bajo la pandemia”, indicó.

Respecto a las orientaciones que permitirían subsanar la falta de legitimidad ciudadana de Carabineros, el académico apuntó a la reforma a la policía y la necesidad de dar cuenta del avance de este proceso.

“Aquí no hay declaraciones de apoyo que puedan servir si no hay una convicción de la ciudadanía que se está respondiendo a las críticas que se hicieron a la institución en su momento y eso pasa por la dictación de leyes, por medidas de gestión y por el apoyo no declarativo sino serio a la reformas que se requieren para impedir que puedan volver a suceder los hechos que en su momento se criticaron”, señaló.