Economía Nacional Política Bancada por la Agricultura Familiar Campesina solicita al Gobierno aumento de presupuesto para Agricultura en 2023 El grupo solicitó al Ejecutivo “rectificar” un aumento real de recursos para el Ministerio de Agricultura y sus 12 servicios, en el marco de la crisis climática y alza de insumos que golpea al sector. Diario Uchile Miércoles 12 de octubre 2022 14:55 hrs.

La bancada parlamentaria por la Agricultura Familiar Campesina solicitó al Gobierno un aumento sustancial de recursos para la cartera de Agricultura, en el marco del Presupuesto 2023 recientemente enviado por el Gobierno al Parlamento. Así lo manifestó la diputada Consuelo Veloso (RD), presidenta del grupo parlamentario. “Tenemos una preocupación que se funda en la alerta que nos han levantado los funcionarios de los servicios agrícolas, como el caso del SAG, que anunciaron una eventual paralización dado el nulo aumento a su servicio. Por eso venimos a hablarle al ministro de Hacienda y a nuestro gobierno para que rectifiquen sus acciones”, indicó. La representante por el Maule Sur agregó que en el programa presidencial “se plantea fortalecer la agricultura familiar campesina, incluso existe una Comisión Nacional por la Soberanía y Seguridad Alimentaria. El problema es que si esto no se traduce en aumento del presupuesto de Agricultura muy difícilmente vamos a poder garantizar la seguridad alimentaria de los chilenos, y no vamos a poder proteger a los agricultores que se están retirando del rubro porque sus bolsillos no aguantan más”. “La cartera de agricultura tiene que dejar de ser lo que nos preocupa solamente a quienes representamos a sectores rurales. Este año, por ejemplo, INDAP no pudo asignar los recursos necesarios; SAG no pudo desempeñar las funciones que debía, al igual que INIA. Pero este año la excusa fue que la culpa era por el presupuesto que dejó Piñera, qué excusa vamos a dar el próximo año cuando no tengamos recursos para dar”, inquirió la diputada Veloso. En la misma línea, el diputado Félix Bugueño (FRVS), señaló la preocupación que hay en los 12 servicios públicos agrícolas bajo el Ministerio de Agricultura y además, debido a que “no hemos tenido respuesta de los proyectos de resolución transversales presentados y aprobados por la Cámara de Diputados, así que esperamos una pronta respuesta”. En septiembre, la diputada Veloso presentó un proyecto de resolución solicitando un alza en el presupuesto de Agricultura, el cual fue aprobado por 96 votos a favor, y que también pedía al Presidente de la República adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la grave situación en que se encuentra la apicultura, agricultura familiar campesina y la mediana agricultura. La bancada por la Agricultura Familiar Campesina la componen Consuelo Veloso (RD), Jaime Sáez (RD), Ericka Ñanco (RD), Francisca Bello (CS), Diego Ibáñez (CS), Marcela Riquelme (IND), Mercedes Bulnes (IND), Camila Musante (IND), Félix Bugueño (FRVS), Nelson Venegas (PS), Héctor Barría (DC), Emilia Nuyado (PS), Felipe Camaño (IND), Rubén Oyarzo (PDG), Clara Sagardia (IND), Viviana Delgado (PEV), Daniela Cicardini (PS) y Nathalie Castillo (PC).

