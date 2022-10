aedb4d744a

Entrevista Nacional Salud Doctor Alejandro Berkovits: “Las vacunaciones son las medidas de salud pública preventiva más eficientes que ha tenido la medicina” El hematólogo y director médico de Inmunocel Chile entregó detalles sobre los cuidados para la prevención del Covid-19 en pacientes inmunosuprimidos, destacando el desarrollo de un nuevo fármaco que permitiría prevenir la enfermedad. Diario UChile Miércoles 12 de octubre 2022 11:16 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el hematólogo del Hospital Sótero del Río y director médico de Inmunocel Chile, Alejandro Berkovits, abordó los próximos pasos para la prevención del Covid-19, con especial foco en las personas inmunocomprometidas. Recordemos que la jornada de ayer martes el Ministerio de Salud dio inicio al proceso de inoculación con la vacuna bivalente contra el coronavirus, la cual forma parte del Programa Nacional de Inmunización y que en esta primera etapa será administrada precisamente a este grupo de la población, junto con los funcionarios de la salud. Berkovits manifestó su preocupación por estas personas -que se dividen entre quienes padecen de una inmunodeficiencia congénita y una adquirida por distintas enfermedades- señalando que “este grupo es altamente vulnerable porque no es capaz de poder establecer una respuesta inmune adecuada, quedando expuesto a lo que más tememos que es la infección de Covid grave, que puede caer en una hospitalización prolongada, utilización de unidades de cuidado intensivos o eventualmente riesgo vital”. Respecto de los cuidados a seguir en la fase de Apertura en el país, mencionó como fundamental mantener aspectos tales como el lavado de manos y el uso de mascarillas, tanto en contextos de aglomeración como en caso de recurrir a centros de salud. Además, comentó que “ya desde 2021 los esfuerzos de la industria farmacéutica han hecho que se generen potenciales respuestas para estos pacientes que se encuentran vulnerables”. En ese sentido, el doctor advirtió que, aunque dichos pacientes sean vacunados, “el sistema inmune puede no ser capaz de reconocer y establecer la memoria inmunológica, recordarse cuál era la proteína viral que tenía que atacar. Por lo tanto, quedan vulnerados”. “Frente a esta situación, existe un fármaco que está desarrollado por la empresa AstraZeneca que se llama Evusheld, que son dos anticuerpos que se pueden administrar de manera preventiva, lo que llamamos en medicina pre exposición, a pacientes que no han sido expuestos al virus y sabemos que por más vacunación que hayan recibido tienen alto riesgo de no haber hecho una respuesta inmunológica, podemos administrarle estos anticuerpos, en lo que se llama médicamente como la inmunidad pasiva, en que ellos si bien no pueden establecer una respuesta inmunológica los ayuda”. “Estos anticuerpos se pegan al sitio de unión del virus con las células del cuerpo, impidiendo o disminuyendo la posibilidad de que el virus se una a las células humanas”, explicó. Desde esa perspectiva, indicó que sobre la eficacia del medicamento “se mostró que si a estos pacientes tú le das este de manera preventiva este fármaco, la posibilidad de que desarrollen Covid grave o eventualmente fatal baja cerca de un 78%. Incluso, ahora la comunidad europea sacó una segunda aprobación”, añadiendo que también puede reducir entre un 75% y un 80% la posibilidad de caer en UCI en caso de ser administrado en este tipo de personas y que estén desarrollando de manera incipiente una infección por el virus. De todas maneras, recalcó que “las vacunaciones en general son las medidas de salud pública preventiva de enfermedades más eficientes en la historia que ha tenido la medicina”, por lo que hizo hincapié en que frente a la aparición de nuevas variantes del coronavirus “es muy importante que toda la población el sistema inmune esté constantemente recordando estas nuevas cepas, cosa de que estemos preparados para la infección por el SARS-CoV-2”.

