aedb4d744a

24f171b657

Ciencias Ministra Silvia Díaz: “Este Gobierno cree que el conocimiento es la base que Chile necesita para lograr el desarrollo” La nueva titular de Ciencias, Tecnología e Innovación se refirió a los desafíos que tiene dicha cartera a partir de la presentación del presupuesto para el año 2023. Diario UChile Miércoles 12 de octubre 2022 12:48 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, Silvia Díaz, se refirió a los desafíos que asumió en dicha cartera y a la presentación del presupuesto para el año 2023. “El presupuesto presentado por el Presidente se basa en tres pilares fundamentales: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica. La ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación son conceptos que vienen a reforzar las soluciones que nuestro país necesita para abordar estas tres grandes temáticas que son fundamentales hoy en día”, señaló la ministra respecto de las prioridades que contiene la iniciativa presentada ante el Congreso. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del aumento destinado para el ministerio de Ciencias en el presupuesto 2023, la secretaria de Estado respondió que “este Gobierno cree que el conocimiento es la base que Chile necesita para lograr el desarrollo. Es por eso que se decidió realizar un aumento histórico del cual estamos muy contentos porque permitirá desarrollar más tecnología, conocimiento, mucha más innovación y desarrollo de capacidades en torno a la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación”. En esa línea, la ministra Silvia Díaz agregó que “esto se basa en el nuevo modelo de desarrollo que está impulsando el Gobierno para poder avanzar en una transición socioecológica justa, una transición que ayude al país a combatir el cambio climático y desarrollar nuevas formas y tecnologías que permitan resolver los problemas actuales de corto y mediano plazo”. Sobre la inversión en ciencia pensando en una transición de modelo de desarrollo, la ministra Díaz recalcó que “estamos trabajando en definir las necesidades de corto plazo de los ciudadanos y enfocarnos en dar soluciones concretas a esos problemas“, por lo mismo, la secretaria de Estado enfatizó en que “nuestro presupuesto crece considerablemente en un programa que muy pocas personas conocen y que se llama FICYT que es el Fondo de Incentivo para Ciencia y Tecnología y que ayuda a promover desarrollos científicos más globales”. Respecto del rol de las universidades, en especial las públicas, Díaz sostuvo que “para este ministerio son fundamentales para el desarrollo de la investigación y toda la ciencia y conocimiento que se desarrolla en Chile. Nuestra política como ministerio y como Gobierno es trabajar con todas las universidades, poner ciertos énfasis en las universidades estatales y sobre todo aquellas que son más nuevas y que necesitan mucho más de nuestro apoyo”. “Este incremento de 9,6% en el presupuesto no es solo de nuestra cartera, este incremento es de las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación a nivel completo de nuestro Gobierno. Nosotros somos un ministerio que trabaja y colabora con diversas carteras como Salud, Economía, Energía, Medio Ambiente, Minería, etc. Entonces hay que destacar que el incremento real de nuestro ministerio es alrededor de un 5% que viene a apoyar la investigación que se realiza en las universidades”, recalcó la ministra Silvia Díaz. Sobre el cambio en el modelo productivo, la ministra puso como ejemplo la industria del litio y afirmó que “este Gobierno se ha planteado un nuevo modelo de desarrollo y que consiste en dejar atrás el extractivismo, aprovechar todos los recursos que tenemos del litio, invertirlos en problemas actuales y nuevas formas que permitan llegar a un desarrollo en el largo plazo de nuestro país”. “Actualmente no hacemos baterías porque no tenemos las capacidades para desarrollar baterías, por lo tanto, perderíamos tiempo en desarrollar estas capacidades de forma innecesaria porque no seríamos una gran competencia para el mercado. Pero si acumulamos nuestros recursos y los invertimos en ciencia, conocimiento, tecnología e innovación, vamos a permitir lograr un desarrollo para Chile“, agregó. Respecto de la formación de nuestros investigadores e investigadoras, la ministra sostuvo que “las becas son un gran instrumento, pero hemos tenido un problema que es la inserción de este capital humano que se ha formado dentro y fuera de Chile. Como Gobierno estamos comprometidos a poder resolver este problema de poder formar y no dar trabajo a nuestros grandes científicos”. Por lo mismo, la secretaria de Estado recalcó que “vamos a definir una política de largo plazo en que nuestros estudiantes se vayan a formar a través de nuestros diferentes programas de becas por áreas prioritarias para el país. Se van a definir estas áreas prioritarias que responderán a las necesidades reales del Estado, no en el corto plazo, sino que un plazo de 10 años aproximadamente”. Finalmente, la ministra Silvia Díaz afirmó que “la definición de estas áreas es un trabajo en comunidad con otros ministerios y con nuestro Presidente de forma directa. Estas áreas se van a comunicar prontamente porque estamos trabajando en reforzar las áreas que han sido tomadas de forma correcta”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, Silvia Díaz, se refirió a los desafíos que asumió en dicha cartera y a la presentación del presupuesto para el año 2023. “El presupuesto presentado por el Presidente se basa en tres pilares fundamentales: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica. La ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación son conceptos que vienen a reforzar las soluciones que nuestro país necesita para abordar estas tres grandes temáticas que son fundamentales hoy en día”, señaló la ministra respecto de las prioridades que contiene la iniciativa presentada ante el Congreso. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del aumento destinado para el ministerio de Ciencias en el presupuesto 2023, la secretaria de Estado respondió que “este Gobierno cree que el conocimiento es la base que Chile necesita para lograr el desarrollo. Es por eso que se decidió realizar un aumento histórico del cual estamos muy contentos porque permitirá desarrollar más tecnología, conocimiento, mucha más innovación y desarrollo de capacidades en torno a la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación”. En esa línea, la ministra Silvia Díaz agregó que “esto se basa en el nuevo modelo de desarrollo que está impulsando el Gobierno para poder avanzar en una transición socioecológica justa, una transición que ayude al país a combatir el cambio climático y desarrollar nuevas formas y tecnologías que permitan resolver los problemas actuales de corto y mediano plazo”. Sobre la inversión en ciencia pensando en una transición de modelo de desarrollo, la ministra Díaz recalcó que “estamos trabajando en definir las necesidades de corto plazo de los ciudadanos y enfocarnos en dar soluciones concretas a esos problemas“, por lo mismo, la secretaria de Estado enfatizó en que “nuestro presupuesto crece considerablemente en un programa que muy pocas personas conocen y que se llama FICYT que es el Fondo de Incentivo para Ciencia y Tecnología y que ayuda a promover desarrollos científicos más globales”. Respecto del rol de las universidades, en especial las públicas, Díaz sostuvo que “para este ministerio son fundamentales para el desarrollo de la investigación y toda la ciencia y conocimiento que se desarrolla en Chile. Nuestra política como ministerio y como Gobierno es trabajar con todas las universidades, poner ciertos énfasis en las universidades estatales y sobre todo aquellas que son más nuevas y que necesitan mucho más de nuestro apoyo”. “Este incremento de 9,6% en el presupuesto no es solo de nuestra cartera, este incremento es de las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación a nivel completo de nuestro Gobierno. Nosotros somos un ministerio que trabaja y colabora con diversas carteras como Salud, Economía, Energía, Medio Ambiente, Minería, etc. Entonces hay que destacar que el incremento real de nuestro ministerio es alrededor de un 5% que viene a apoyar la investigación que se realiza en las universidades”, recalcó la ministra Silvia Díaz. Sobre el cambio en el modelo productivo, la ministra puso como ejemplo la industria del litio y afirmó que “este Gobierno se ha planteado un nuevo modelo de desarrollo y que consiste en dejar atrás el extractivismo, aprovechar todos los recursos que tenemos del litio, invertirlos en problemas actuales y nuevas formas que permitan llegar a un desarrollo en el largo plazo de nuestro país”. “Actualmente no hacemos baterías porque no tenemos las capacidades para desarrollar baterías, por lo tanto, perderíamos tiempo en desarrollar estas capacidades de forma innecesaria porque no seríamos una gran competencia para el mercado. Pero si acumulamos nuestros recursos y los invertimos en ciencia, conocimiento, tecnología e innovación, vamos a permitir lograr un desarrollo para Chile“, agregó. Respecto de la formación de nuestros investigadores e investigadoras, la ministra sostuvo que “las becas son un gran instrumento, pero hemos tenido un problema que es la inserción de este capital humano que se ha formado dentro y fuera de Chile. Como Gobierno estamos comprometidos a poder resolver este problema de poder formar y no dar trabajo a nuestros grandes científicos”. Por lo mismo, la secretaria de Estado recalcó que “vamos a definir una política de largo plazo en que nuestros estudiantes se vayan a formar a través de nuestros diferentes programas de becas por áreas prioritarias para el país. Se van a definir estas áreas prioritarias que responderán a las necesidades reales del Estado, no en el corto plazo, sino que un plazo de 10 años aproximadamente”. Finalmente, la ministra Silvia Díaz afirmó que “la definición de estas áreas es un trabajo en comunidad con otros ministerios y con nuestro Presidente de forma directa. Estas áreas se van a comunicar prontamente porque estamos trabajando en reforzar las áreas que han sido tomadas de forma correcta”.