Nacional Política Proceso Constituyente ¿Pesa el ambiente octubrista? Chile Vamos descarta que acuerdo constitucional se firme durante este mes Hasta ahora, hay materias en las que los diferentes sectores no han definido una postura única. Desde Chile Vamos se insiste en que se acelerarán los plazos para dar certeza a la ciudadanía. Diario Uchile Viernes 14 de octubre 2022 10:29 hrs.

El jefe del comité de senadores UDI, Iván Moreira, sostuvo que frente a la posibilidad de que durante el presente mes se llegue a un acuerdo constitucional “no hay que generar falsas expectativas, porque acuerdo veo muy difícil este mes de octubre. Sí habrá que ponerle alguna fecha, pero nosotros no vamos a apurar este proceso”. El parlamentario señaló que no hay que olvidar que “es un proceso muy delicado, donde no vamos a cometer errores. Tenemos voluntad de cumplir -y lo vamos a hacer- nuestra palabra empeñada, una nueva Constitución. Pero a lo que no nos comprometimos, y nos vamos a tomar el tiempo necesario, es al mecanismo. Y a tener certezas de que lo que se acuerde se cumpla”. Aires de octubre Las posiciones siguen divididas, falta que se llegue a consenso en puntos concretos por parte del Partido por la Gente y del Partido Regionalista. Y aunque, en este momento, no se está dando el escenario adecuado para materializar un acuerdo este mes, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, advierte que las bases constitucionales estarían “casi listas” e insiste que lo óptimo sería que la discusión culmine durante octubre. El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, afirmó que desde Chile Vamos son “conscientes de que tenemos que cumplir un cierto timing, de manera tal que el Servicio Electoral pueda dar pie a las acciones electorales que haya que hacer”. Agregó que “a ojos de nuestros representados, y a ojos de la ciudadanía en general, octubre suena a octubrismo. Y la verdad es que cuánto de eso influye simbólicamente en rememorar un mal proceso constitucional, le confieso que algo de peso hace”. Según el diputado, Diego Schalper, “hemos considerado que es importante para habilitar este proceso el que ciertos temas que han generado mucha angustia hace algunas semanas atrás y que quizás motivaron principalmente el rechazo masivo del texto constitucional propuesto por la Convención, haya claridad de que no se van a volver a tocar”. El diputado, Schalper manifestó a nombre de Chile Vamos que “para nosotros es indispensable y fundamental que estos bordes, estos principios no sean un saludo a la bandera, sean realmente bases circulantes para el trabajo constitucional y no porque tengamos nosotros un interés como coalición, sino por lo que percibimos en la ciudadanía y es que la ciudadanía necesita tener certezas”.

