Carabineros Economía Migración Nacional Política seguridad Presidente Boric por situación económica: “La proyección para el próximo año es restrictiva” El mandatario dijo que mantendrán los apoyos sociales para los sectores más pobres. Además, sostuvo que en materia de seguridad perseguirán con todas las herramientas legales a las bandas criminales. “Vamos a ser unos perros”, precisó. Diario Uchile Viernes 14 de octubre 2022 13:12 hrs.

La mayor cantidad de ingresos que tuvieron las familias chilenas en 2021 producto de las ayudas sociales y los retiros de fondos previsionales impactó de manera negativa en la economía interna, sostuvo el presidente Gabriel Boric en entrevista con Radio Sol de Antofagasta. En la conversación el mandatario indicó que esa es parte de la explicación del escenario de menor crecimiento que advirtió el FMI para Chile el próximo año. “La situación económica y la proyección para el próximo año es restrictiva. Pero es necesario entender que tiene una explicación. Chile tuvo una expansión del consumo muy grande que implicó un crecimiento de dos dígitos el año pasado producto de los IFE y los retiros, una expansión del consumo que no vino asociada con una expansión de la productividad. Eso genera que los años siguientes este y el 2023, sea necesario un ajuste en la economía”, indicó. El jefe de Estado continuó señalando que frente a este contexto, “tenemos que enfrentar el alza del costo de la vida, por lo tanto tenemos que ayudar a los sectores más vulnerables y a la vez parar la inflación”. En ese sentido, precisó que “continuar con la lógica de los retiros no es una buena idea. Yo sé que son muy populares, que está la idea que es tener plata inmediatamente que es parte de los ahorros que ha tenido la gente, es una solución rápida, pero eso genera un daño brutal en este momento en la economía”. El presidente agregó que a diferencia de este periodo, “cuando los impulsamos (los retiros), particularmente el primero y el segundo, había restricciones severas de movilidad y no había ayudas por parte del Estado”. En cambio, puntualizó que hoy están impulsando una serie de mecanismos como el plan Chile Apoya con 3 mil 700 millones de dólares para apoyar especialmente a pymes no bancarizadas, además del bono invierno que se distribuyó a más de 7 millones de personas y también se inyectaron recursos para disminuir el precio de la parafina. Respecto del resto de los combustibles, el mandatario reconoció que “siguen subiendo porque no somos productores de petróleo, pero si no hubiésemos inyectado estos más de 2 mil millones de dólares la verdad es que hubiese aumentado cerca del doble de lo que aumentó ahora”. El presidente Boric subrayó además que el presupuesto para 2023 “está fundado en tres ejes que desde nuestra perspectiva son las prioridades de la ciudadanía: Seguridad ciudadana; seguridad económica para enfrentar el alza del costo de la vida y apoyar a quienes más lo necesitan; y seguridad social, tener un colchón de apoyo donde el Estado no deje solo a quienes se enferman, quienes envejecen, a quienes van a estudiar, a quienes necesitan una casa”. Migración irregular: Proyectos buscan mejorar mecanismos de expulsión Consultado por la situación migratoria en particular en el norte del país, el presidente Gabriel Boric adelantó este jueves que no se aplicaría el estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte como exigían parlamentarios de esas regiones que componen ese territorio. Sin embargo, el jefe de Estado durante su entrevista radial la mañana de este viernes indicó que se está impulsando agilizar los mecanismos que permiten la expulsión de personas que están en situación irregular en el país y de quienes son condenados por delitos contemplados en la Ley de Drogas. Al respecto comentó que hoy “tenemos un problema con el tema de las expulsiones. Cuando una persona ingresa por un paso irregular y por lo tanto está en condición migratoria irregular en Chile, hay un procedimiento judicial, esto no es una decisión arbitraria del gobierno, sino que interviene el Poder Judicial que es un poder autónomo”. Sobre el procedimiento explicó que se debe “notificar a la persona que se inicia el procedimiento de expulsión. Sin embargo, como no tiene domicilio conocido y eso lo saben las personas, no pueden notificarlo. Y por lo tanto el procedimiento no se inicia. Es una cuestión importante del debido proceso que se ha transformado en un vacío legal que termina inhabilitando la facultad del Estado de expulsar a quienes cometen delitos”. Por eso, indicó que “presentamos un proyecto de ley el día martes para que se pueda notificar por carta certificada, lo que significa que una vez emitida la notificación, cinco días después se entiende por notificado aunque esta persona no lo haya recibido. Y esto permite iniciar el proceso de expulsión que queda a manos de los tribunales”. A eso se sumó la agilización para expulsar a quienes son condenados por delitos contemplados en la Ley de Drogas. “No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga”, subrayó. Seguridad: “Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia” Consultado por los últimos hechos de violencia en el país que incluyó agresiones contra funcionarios de Carabineros y la muerte del sargento Carlos Retamal cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio, el presidente Boric comentó que “durante el último tiempo como que se perdió el sentido de autoridad. Yo creo que tenemos que recuperar el sentido de autoridad”. El mandatario insistió que “Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la Ley y el que agreda a Carabineros, se va”. Sobre la detención del sujeto que habría agredido con un fierro al funcionario de la comisaría de San Antonio y que quedó en prisión preventiva la jornada de ayer, el presidente Boric dijo que “espero que la justicia sea muy categórica respecto a la sentencia de esta persona que asesinó al sargento Retamal”. Además, sostuvo que “respecto a la agresión que vimos a carabineros por parte de ciudadanos extranjeros en Puerto Montt, yo le he instruido al subsecretario del Interior que proceda mediante el artículo 132 de la Ley de Migración por seguridad interior para la expulsión de esas personas”. El mandatario reconoció que el narcotráfico “está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Voy a ser claro en esto: vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar”, concluyó.

