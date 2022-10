Tomatazo a Van Gogh: Activistas arrojaron sopa a famoso cuadro de girasoles

En un acto que se sigue repitiendo en distintos museos alrededor del mundo, la jornada de este viernes la National Gallery de Londres sufrió la vandalización del cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh (1888).

El acto fue perpetrado por dos jóvenes del grupo medioambiental Just Stop Oil, quienes lanzaron dos latas de sopa de tomate a la famosa pintura del holandés, como forma de protestar contra el cambio climático y los proyectos de petróleo y gas impulsados por el gobierno británico.

“¿El arte vale más que la vida? ¿Más que la comida? ¿Más que la justicia? La crisis del coste de la vida y la crisis climática están impulsadas por el petróleo y el gas”, reivindicó la agrupación a través de su cuenta oficial de Twitter.

BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’

Is art worth more than life? More than food? More than justice?

The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws

— Just Stop Oil ⚖️ (@JustStop_Oil) October 14, 2022