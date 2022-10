72479ec106

5f26eb9c20

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Yuri Vásquez, abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “Micco se puso de parte de los victimarios, no de las víctimas” La entidad, junto a organizaciones de víctimas de represión, presentó una querella contra el exdirector por, en su opinión, encubrir crímenes de lesa humanidad. El abogado Yuri Vásquez afirmó que Micco antepuso razones políticas a su mandato. Osciel Moya Plaza Viernes 14 de octubre 2022 18:42 hrs.

Compartir en

El abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Yuri Vásquez, afirmó que el ex director del INDH, Sergio Micco, antepuso razones políticas para descartar la existencia de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Este viernes la CCHDH, junto a organizaciones de DDHH, interpuso una querella en contra de Sergio Micco, por su responsabilidad en calidad de encubridor de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, “ilícitos que se están investigando en el juicio seguido en contra de Sebastián Piñera, Ricardo Yáñez y otros”. Vásquez afirmó que la decisión de Micco de “no calificar como sistemáticas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, no obedecen a un análisis de las mismas, sino, como lo ha dicho en numerosas entrevistas, existía un temor a que se tomaran La Moneda o que el conflicto escalara. Es decir, antepone razones políticas a su mandato como director del INDH” El profesional explicó que esto también es parte de los antecedentes vinculados al despido del ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto, Osvaldo Torres, ya que le permitió a Micco recurrir a personas ajenas al organismo para elaborar el Informe de Derechos Humanos 2019, donde descarta la tesis sobre crímenes de lesa humanidad. “Todo apunta a que su interés era descartar la existencia de las violaciones sistemáticas a los DDHH, con lo cual favorece a los victimarios”, precisó Vásquez. Respecto de la decisión del Consejo del INDH de no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social 2019, el abogado afirmó que “está evidentemente influenciada por el despido y la negativa a recibir el informe y a la modificación arbitraria que se hace de este informe de la Unidad de Estudios, en la cual Micco toma parte despidiendo irregularmente al jefe de la unidad y contratando a personas por fuera, que ni siquiera son del mundo de los derechos humanos”, concretamente, vinculadas a la UDI, RN y DC. Vásquez indicó que el despido de Torres facilita el accionar de Micco para no considerar los conceptos de “sistemáticas o generalizadas” las violaciones a los derechos humanos. Precisó que “si no hay sistematicidad, no hay crímenes de lesa humanidad, por tanto, le resta gravedad e importancia”. El profesional afirmó que se trata de los crímenes más graves que se puedan cometer contra las personas. “Para nosotros lo fundamental de esto es que primero, todas las personas que tengan participación de cualquier tipo, como autores, cómplices o encubridores, respondan ante la justicia, tengan que declarar por sus actitudes. Segundo, aquí hay una grave vulneración a la Independencia del INDH. Micco se pone de parte de los victimarios y no de las víctimas y eso para nosotros es gravísimo”, indicó Vásquez. Puntualizó que los crímenes de lesa humanidad se cometen desde el Estado, y “el Estado lo controla el Gobierno, que toma las decisiones y las ejecutan las FFAA y de orden y en este caso carabineros, por tanto, hay un encubrimiento que facilita la impunidad de estos superiores”.

El abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Yuri Vásquez, afirmó que el ex director del INDH, Sergio Micco, antepuso razones políticas para descartar la existencia de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Este viernes la CCHDH, junto a organizaciones de DDHH, interpuso una querella en contra de Sergio Micco, por su responsabilidad en calidad de encubridor de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, “ilícitos que se están investigando en el juicio seguido en contra de Sebastián Piñera, Ricardo Yáñez y otros”. Vásquez afirmó que la decisión de Micco de “no calificar como sistemáticas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, no obedecen a un análisis de las mismas, sino, como lo ha dicho en numerosas entrevistas, existía un temor a que se tomaran La Moneda o que el conflicto escalara. Es decir, antepone razones políticas a su mandato como director del INDH” El profesional explicó que esto también es parte de los antecedentes vinculados al despido del ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto, Osvaldo Torres, ya que le permitió a Micco recurrir a personas ajenas al organismo para elaborar el Informe de Derechos Humanos 2019, donde descarta la tesis sobre crímenes de lesa humanidad. “Todo apunta a que su interés era descartar la existencia de las violaciones sistemáticas a los DDHH, con lo cual favorece a los victimarios”, precisó Vásquez. Respecto de la decisión del Consejo del INDH de no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social 2019, el abogado afirmó que “está evidentemente influenciada por el despido y la negativa a recibir el informe y a la modificación arbitraria que se hace de este informe de la Unidad de Estudios, en la cual Micco toma parte despidiendo irregularmente al jefe de la unidad y contratando a personas por fuera, que ni siquiera son del mundo de los derechos humanos”, concretamente, vinculadas a la UDI, RN y DC. Vásquez indicó que el despido de Torres facilita el accionar de Micco para no considerar los conceptos de “sistemáticas o generalizadas” las violaciones a los derechos humanos. Precisó que “si no hay sistematicidad, no hay crímenes de lesa humanidad, por tanto, le resta gravedad e importancia”. El profesional afirmó que se trata de los crímenes más graves que se puedan cometer contra las personas. “Para nosotros lo fundamental de esto es que primero, todas las personas que tengan participación de cualquier tipo, como autores, cómplices o encubridores, respondan ante la justicia, tengan que declarar por sus actitudes. Segundo, aquí hay una grave vulneración a la Independencia del INDH. Micco se pone de parte de los victimarios y no de las víctimas y eso para nosotros es gravísimo”, indicó Vásquez. Puntualizó que los crímenes de lesa humanidad se cometen desde el Estado, y “el Estado lo controla el Gobierno, que toma las decisiones y las ejecutan las FFAA y de orden y en este caso carabineros, por tanto, hay un encubrimiento que facilita la impunidad de estos superiores”.