Derechos Humanos Nacional Política Ejército no autoriza homenaje en recinto militar de La Serena a víctimas de la Caravana de la Muerte Mientras, desde el Ministerio de Defensa no hubo respuesta a la solicitud de los familiares de los ejecutados para realizar la actividad conmemorativa. “Es incomprensible que este gobierno los invisibilice” dijo el querellante Cristián Cruz. Raúl Martínez Domingo 16 de octubre 2022 16:27 hrs.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte en la ciudad de La Serena, realizaron una marcha desde el edificio de la ex cárcel pública de esa ciudad hasta la entrada del regimiento donde fueron ultimados 15 personas, entre ellas el destacado músico Jorge Peña Hen. La actividad estuvo marcada por la negativa una vez más de los encargados del recinto militar de permitir que se realizara un acto de homenaje a los ejecutados por el grupo encabezados por Sergio Arellano Stark el día 16 de octubre de 1973. La solicitud de los familiares para ingresar al ex regimiento Arica (hoy regimiento La Serena), fue realizada a las autoridades del Ministerio de Justicia que la traspasaron al de Defensa, sin que hasta el momento de la actividad se pronunciaran frente a la petición. Al respecto, el abogado querellante en este caso, Cristián Cruz, indicó que esta acción del Ejército y el Gobierno es absolutamente reprochable. “Se realizó una petición dirigida a la ministra de Defensa y desde ese ministerio no fueron capaces de dar una respuesta, de reunirse para preguntar si tenían alguna duda. Es absolutamente impresentable que se invisibilice a las víctimas desde las más altas esferas”, criticó el jurista. Cruz agregó que “hoy día pudimos ver a locatarios de la comuna de Santiago en una agrupación de víctimas siendo recibidos en La Moneda conversando con autoridades policiales. Me pregunto si eso ha dado con las víctimas de La Serena y con las víctimas de todos los episodios de la Caravana de la Muerte. No ha habido una actitud proactiva”. A eso sumó que el objetivo de las familias y organismos de las víctimas, “no es sólo un recuerdo de sus seres queridos, sino que también una garantía de nunca más. No solo velan por ellos, por la necesaria justicia para los suyos, sino que buscan garantías también de que nadie más sufra lo que ellos sufrieron”. Para el penalista “es incomprensible que este gobierno los invisibilice, no tome una iniciativa para escucharlos y recibirlos y cuando se le hace una petición no responde. Si están de acuerdo con la actitud del Ejército, que lo diga, pero no son capaces de responder. La verdad es que es inaceptable e incomprensible”. La negativa del Ejército a que los familiares realizaran un homenaje al interior del fortín militar que domina desde un cerro la ciudad de La Serena, se suma a otra anterior donde por escrito señalaron que no podían dar garantías de seguridad a quienes eventualmente asistieran a un encuentro en el recinto, por lo que declinaron la autorización.

