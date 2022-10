fcaba5d612

03f2ccd796

Mario Aguilar en el Día del Profesor: “Hay que pasar del discurso, que lo compartimos, a las acciones concretas” Esta mañana, además, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunió con profesores y profesoras de distintas especialidades y se refirió a la mesa de trabajo que busca fortalecer, entre otras cosas, la formación docente. Diario Uchile Domingo 16 de octubre 2022 13:57 hrs.

Compartir en

“El mundo entero está enfrentando un déficit docente importante y esto dice mucha relación con ciertas características que tiene la profesión nuestra, que se ha ido complejizando por los temas de violencia o el uso de la tecnología”, indicó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, este domingo, en la conmemoración del Día del Profesor. En una reunión que mantuvo con profesoras y profesoras de distintas especialidades, Ávila aseguró que “desde el ministerio de Educación tenemos una mesa y estamos trabajando en políticas junto con la Subsecretaría de Educación Superior y el Centro de Perfeccionamiento y algunas organizaciones de la sociedad civil que han venido investigando estos temas”. “Hay muchas ideas que esperamos a partir de marzo de 2023 presentar al país como políticas o proyectos de ley que permitan fortalecer la formación docente”, adelantó. Asimismo, en la Plaza de la Constitución, el Colegio de Profesores de la RM realizó un homenaje al profesor y expresidente Pedro Aguirre Cerda. Allí, el presidente regional metropolitano del magisterio, Mario Aguilar, valoró la disposición del Gobierno, pero pidió mayor rapidez para solucionar los graves problemas en materia de educación. “Hay de parte de las autoridades un lenguaje común, ellos entienden los problemas de la educación y en ese sentido es un avance sin duda. Sin embargo, nos parece que hay mucha lentitud en atender las problemáticas graves que hay. De repente pareciera que el Ministerio de Educación no tuviera tanto apoyo del ministerio de Hacienda, por ejemplo”, aseguró. En su crítica, Aguilar agregó que “no puede ser que haya setenta municipios que no pagan las cotizaciones previsionales o no pagan el salario completo como hemos tenido recién en Ancud y las autoridades centrales prácticamente no intervienen. Agregar los problemas de infraestructura que hemos denunciado, hay que pasar del discurso, que lo compartimos, a las acciones concretas y prontas”.

“El mundo entero está enfrentando un déficit docente importante y esto dice mucha relación con ciertas características que tiene la profesión nuestra, que se ha ido complejizando por los temas de violencia o el uso de la tecnología”, indicó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, este domingo, en la conmemoración del Día del Profesor. En una reunión que mantuvo con profesoras y profesoras de distintas especialidades, Ávila aseguró que “desde el ministerio de Educación tenemos una mesa y estamos trabajando en políticas junto con la Subsecretaría de Educación Superior y el Centro de Perfeccionamiento y algunas organizaciones de la sociedad civil que han venido investigando estos temas”. “Hay muchas ideas que esperamos a partir de marzo de 2023 presentar al país como políticas o proyectos de ley que permitan fortalecer la formación docente”, adelantó. Asimismo, en la Plaza de la Constitución, el Colegio de Profesores de la RM realizó un homenaje al profesor y expresidente Pedro Aguirre Cerda. Allí, el presidente regional metropolitano del magisterio, Mario Aguilar, valoró la disposición del Gobierno, pero pidió mayor rapidez para solucionar los graves problemas en materia de educación. “Hay de parte de las autoridades un lenguaje común, ellos entienden los problemas de la educación y en ese sentido es un avance sin duda. Sin embargo, nos parece que hay mucha lentitud en atender las problemáticas graves que hay. De repente pareciera que el Ministerio de Educación no tuviera tanto apoyo del ministerio de Hacienda, por ejemplo”, aseguró. En su crítica, Aguilar agregó que “no puede ser que haya setenta municipios que no pagan las cotizaciones previsionales o no pagan el salario completo como hemos tenido recién en Ancud y las autoridades centrales prácticamente no intervienen. Agregar los problemas de infraestructura que hemos denunciado, hay que pasar del discurso, que lo compartimos, a las acciones concretas y prontas”.