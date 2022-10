fcaba5d612

03f2ccd796

Nacional Política Paulina Vodanovic: “Se puede resignificar el octubrismo si firmamos este acuerdo ahora” En entrevista con El Mercurio, la presidenta del Partido Socialista instó la oposición a no condicionar la aprobación del Presupuesto 2023 a la ratificación del TPP11. Diario Uchile Domingo 16 de octubre 2022 10:27 hrs.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, solicitó a la oposición cambiar su postura de condicionar la aprobación del Presupuesto 2023 a que se ratifique lo antes posible el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11, que fue aprobado el martes en el Senado. En una entrevista en El Mercurio, manifestó que “no hay que buscar fechas emblemáticas ni desechar fechas por esto del octubrismo. Se puede resignificar el octubrismo si firmamos este acuerdo ahora, porque sería un nuevo octubre. Sí me parece que estar buscando excusas para esto es complejo”. Afirmó que en el oficialismo “hemos señalado un cronograma de trabajo, que parte con elecciones en abril, y para que esa fecha sea posible de acuerdo a los plazos que ha señalado el Servicio Electoral (Servel), tiene que celebrarse este acuerdo a más tardar en noviembre”. Al ser consultada si cree que la oposición está dilatando el proceso, contestó que “claro, porque cada día que pasa es un día menos que tenemos para implementar ese cronograma. La derecha, a medida que pasan los días, se va convenciendo de que ganaron, y por eso no tienen que entregar nada, y esa lectura es muy fácil y falsa. El 62% rechazó una propuesta constitucional, no una nueva Constitución. Entiendo que dentro de los partidos puede haber distintas opiniones, lo que no entiendo es que no se transparenten. Los que más hacen ruido son los que no integran la mesa”. Respecto a la iniciativa planteada por el oficialismo de tener un ente redactor de 125 miembros y con escaños reservados, explicó que este proceso es distinto al que fue rechazado en septiembre, “responde a otro momento político y el órgano propuesto es esencialmente diferente, ya que no hay hoja en blanco, sino que límites que se establecieron transversalmente para lograr una Constitución que sea aprobada por una inmensa mayoría”. Agregó que “para el PS la propuesta es representativa de nuestras aspiraciones, un órgano 100 por ciento electo y paritario”. Sobre el papel que debiera tener un eventual comité de expertos, señaló que “el rol de los expertos como asesores del órgano constituyente nos parece adecuado y si hay críticas sobre el punto, hay que escuchar propuestas con el límite de que no sean decisorios, pues para eso están los miembros electos”.

