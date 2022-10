d081c23f72

Nacional Política Claudio Fuentes: “Vivimos en una sociedad donde no percibimos que hay autoridades legitimadas” El académico de la Universidad Diego Portales se refirió a la conmemoración del 18 de octubre y señaló que en Chile "hay un problema de fondo mayor y que tiene que ver con cómo organizamos la convivencia social". Diario UChile Martes 18 de octubre 2022 11:59 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, se refirió a la conmemoración del “Estallido Social” y al actual momento sociopolítico del país. “Yo lo veo como un momento efectivamente crítico. A mí no me gusta hablar de estallido dado que eso es algo que explosiona de forma repentina. Yo creo que es el resultado de un proceso de más de una década de acumulación de fuerzas y demandas sociales en la esfera pública y que terminan en este proceso y que marcó un punto crítico en la deliberación política y ciudadana. No es casualidad que fruto de eso se haya habilitado un proceso constituyente”, sostuvo Fuentes ante el significado que representa esta fecha. Respecto del vínculo que se hace entre lo ocurrido en 2019 con la situación actual de seguridad que se vive en el país, el académico señaló que “el tema de la violencia es una de las dimensiones más relevantes y que muchas veces se vincula con el tema de seguridad por cómo se desarrolló el 18 de octubre y los meses que siguieron“. En esa línea, Fuentes añadió que “respecto del uso de la violencia, efectivamente hubo una secuencia de actos violentos en donde la violencia fue parte de la escenografía de esta dinámica y violencia que involucra a la violencia social y además violencia institucional a través de la respuesta de Carabineros”. “Recordemos que el problema con Carabineros no partió el 18 de octubre, eso venía sucediendo desde, por lo menos, cinco años atrás y venía con una crisis institucional por una serie de hechos de corrupción, de abusos y llegamos a un momento en donde se da la configuración de una revuelta social combinado con una crisis de autoridad de la policía y con abuso de derechos humanos por parte de la policía. Esa configuración crea un conflicto que no se ha podido resolver hasta el día de hoy”, recalcó el académico. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de cómo se sale del espiral de violencia, el analista respondió que “en algunos casos efectivamente se requieren más poderes, más recursos e infraestructura para generar condiciones de una democracia en donde se respete el estado de derecho, sin embargo acá hay un problema de fondo mayor y que tiene que ver con cómo organizamos la convivencia social”. Por lo mismo, el académico de la UDP sostuvo que “ahí hay un tema que algunos autores plantean debe partir por la escuela, yo creo que en los liceos ahí se produce una situación hoy muy compleja donde hay una pérdida de los sentidos mínimos de convivencia escolar donde la autoridad se diluye y el sentido de autoridad legitimada y legítima se pierde y hay que volver a trabajar ese tipo de dimensiones”. “Darle más atribuciones a Carabineros y recursos es parte de la dificultad que hay que enfrentar pero hay otra dimensión que tiene que ver con la crisis de autoridad. Vivimos en una sociedad donde no percibimos que hay autoridades legitimadas frente a nosotros ni en la política ni en la Iglesia Católica ni la policía, se pierde el “respeto” por ciertas normas básicas de convivencia y eso es un problema”, concluyó Fuentes. Respecto del futuro del proceso constituyente y la eventualidad que se estancara, Claudio Fuentes sostuvo que “el sistema político hoy está hecho de minorías relevantes que se activan en determinados momentos políticos. En el Apruebo fueron 4 millones 800 mil votos, doscientos mil votos más de los que tuvo Boric, es decir, hay una minoría que es relevante y que parte de eso está dispuesto a movilizarse por ciertas causas”. Siguiendo ese punto, Fuentes afirma que “lo mismo ocurre en la derecha que históricamente ha sacado más de 3 millones de votos, por tanto, la configuración política es de minorías que se activan en determinados momentos. Lo segundo, en el caso particular del tema constitucional, no es que el 18 de octubre o antes o después la gente haya salido a la calle a decir que quería una nueva constitución, no fue así, no fue que la causa de la nueva constitución haya sido el factor gatillante del 18 de octubre, sin embargo, fue la política que vio en el proceso constituyente una forma de salida y respuesta a los procesos sociales y creo que hoy va a ser igual“. El académico añadió que “a lo mejor si se desactiva el proceso constituyente la gente no va a salir a la calle a decir que quieren una nueva constitución porque la gente busca resolver sus necesidades, entonces, va a depender mucho de si los actores políticos ven que la salida constitucional ayuda a resolver urgencias inmediatas ahí se puede activar nuevamente el tema. Va a depender mucho de la forma en que la política responda al proceso constituyente”.

