Diputada Pizarro por negación a violaciones de DDHH: “Cuando la historia se trastoca lo único que tenemos es constante dolor para el pueblo de Chile”

La diputada del Partido Comunista e histórica presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se manifestó contra la negación de las violaciones de derechos humanos perpetradas en el estallido social. Ello luego que el diputado del Partido Repubicano, Luis Sánchez, afirmara en el hall del Congreso que “las violaciones masivas a los derechos humanos son un invento”.

El parlamentario señaló: “por favor que alguien me pueda citar un fallo judicial que establezca que existieron violaciones a los derechos humanos. Ya ha pasado tiempo para que haya sentencias judiciales”, agregó aduciendo que “para que exista violación a los DD.HH. tiene que haber una actitud consistente por la autoridad. Es un delito político”.

En respuesta, la legisladora del PC consideró de extrema gravedad la maniobra “negacionista” del Partido Republicano y criticó a la oposición en su conjunto por los reclamos dirigidos contra ministros a raíz de viejas publicaciones contra el actuar de Carabineros.

“A mí me parece grave que la escala de valores esté tan trastocada que se cuestione un tuit y no se mire lo que hay detrás de él ¿Le vamos a decir a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai que cualquier tuit que hayan hecho respecto a quienes los mutilaron de por vida y los dejaron ciegos no corresponde? ¿O vamos a trastocar a tal punto los valores y el análisis del país en el que vivimos que invisibilizamos lo que pasó el 18 de octubre?”, cuestionó.

“Hablemos y condenemos cuando Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas se vuelven en contra del pueblo. Eso es lo que pasó”, exhortó.

En ello Pizarro acotó que “no tiene nada que ver con la lamentable situación que pasó hace pocos días cuando un sujeto le pega en la cabeza a un Carabinero y muere, tiene que ver cuando la gente sale a manifestarse y Carabineros en lugar de conducir y ordenar esa marcha va y dispara, gasea, y provoca dolor al pueblo, con la presencia del Presidente de la República y quienes gobernaban“.

En ese sentido dirigió un emplazamiento a la derecha: “No vengan a transformar la historia porque cuando la historia se trastoca lo único que tenemos es constante dolor para el pueblo de Chile, para la inmensa mayoría”.

Junto a Pizarro, la diputada Nathalie Castillo, en compañía de los pares del comité Comunista, FRVS e Independientes replicó a la aseveración del parlamentario republicano. “En nuestro país, hace tres años se violaron los derechos humanos. De eso no tenemos ninguna duda, cuando hay agentes del Estado que vulneran la integridad de las personas existen crímenes de lesa humanidad, como las que vimos, traumas oculares, personas que quedan en situación de discapacidad y muerte, son delitos efectivamente de violaciones a los derechos humanos y en ello no nos podemos perder”.

En ese sentido, la parlamentaria extendió la preocupación al comité sobre el “débil avance en materia de justicia y reparación en los casos” de violaciones a los derechos humanos.

“Lamentablemente hoy día nuestra institucionalidad no está preparada para llevar causas de derechos humanos dándoles prioridad y también tranquilidad a quienes se atreven a cursar este tipo de delitos. En nuestro país hace algunos días se dieron a conocer informes que respecto a las causas judiciales, sólo hay 50 formalizaciones de al menos 8 mil casos que llegaron a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, por eso pedimos que se pueda poner por parte del Estado mayor energía a avanzar y dar sentencias a quienes hoy día se encuentran lamentablemente cursando por estos espacios dolorosos de revictimización“, concluyó la legisladora.