d081c23f72

bf722c28b5

Economía Nacional Política Pescadores artesanales se movilizarán la próxima semana por la nulidad de la Ley Longueira Los dirigentes de los pescadores artesanales del país se mostraron preocupados por la discusión en la comisión de Constitución del Senado, donde los legisladores de derecha y oficialistas cuestionaron la nulidad de la ley. Osciel Moya Plaza Martes 18 de octubre 2022 14:56 hrs.

Compartir en

Organizaciones de pescadores artesanales de todo el país se movilizarán la próxima semana para exigir que los senadores de la Comisión de Constitución aprueben la nulidad de la Ley de Pesca que ya fue despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Legisladores desde la UDI al Partido Socialista se mostraron reacios a aprobar la iniciativa y recurrieron a los argumentos que la Constitución actual no permite la nulidad de una norma, por lo que debería ser derogada, lo que implica indemnizar a los grupos que fueron beneficiados con la ley y se quedaron con los recursos pesqueros con la llamada Ley Longueira, según denunciaron los pescadores artesanales. El próximo 26 de octubre los pescadores agrupados en la Condep y Confepach, convocados por la Federación Nuevo Amanecer de la V Región, se movilizarán en la Caleta Portales de Valparaíso para exigir que los senadores aprueben la nulidad “una norma corrupta”. Por otro lado, la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal de la zona sur del país, también se movilizará por el mismo motivo. El Presidente de la Federación Nuevo Amanecer de la V Región, Miguel Ángel Hernández, se mostró preocupado por el debate que se está dando en la Comisión de Constitución. “Vemos también una pasividad del gobierno que no se ha pronunciado de forma clara por la anulación de esta ley corrupta que nos rige. Basado en eso y viendo los comportamientos de la comisión de Constitución que se habla de derogar, nosotros estamos haciendo un llamado como federación a un ampliado para el día 26 de octubre en la Caleta Portales para exigir la anulación de una vez por todas de esta norma corrupta, llamada Ley Longueira”, indicó Hernández. El dirigente afirmó que “siempre hemos dicho que hay una cofradía del Partido Socialista comandada por el ex alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, junto a la ex diputada Clemira Pacheco y el chantaje que hace el senador Fidel Espinoza con respecto a la nulidad de la ley y sobre todo al gobierno. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos estos senadores a que de una vez por todas se pronuncien de forma clara en qué posición están”. Por su parte, Gino Bavestrello dirigente nacional y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, señaló que “parece sumamente extraño, por decir lo menos, que senadores de la comisión de Constitución que el año 2016 cuando ingresó al Parlamento este proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, se dio una discusión si acaso era admisible o no. Y votaron que era admisible”. El dirigente afirmó que “básicamente lo que nosotros decimos, y dado que hemos participado de toda la discusión de este proyecto de ley en el Congreso, es que los constitucionalistas que fueron a avalar este proyecto de ley es porque sí es admisible y si es constitucional porque tomemos en consideración que estamos regidos por la Constitución de 1980 del dictador Pinochet”. Bavestrello agregó que “nosotros decimos que esta ley hay que anularla y no derogarla, porque si se deroga, estaríamos diciendo que le vamos a tener que pagar a ustedes por los derechos adquiridos por una ley corrupta. Es lo mismo si un ladrón que roba el auto a una persona y esta persona quiere recuperar su auto, tendría que pagarle al ladrón. Eso es lo que están diciendo los parlamentarios derecha y algunos que no entienden que esta ley debe ser anulada porque es la única posibilidad que tienen los pescadores artesanales, que practican un oficio ancestral”. El dirigente afirmó que las organizaciones de pescadores artesanales están unidas por la nulidad de la Ley Longueira y que si quieren discutir la inconstitucionalidad de la ley, que vayan al Tribunal Constitucional. Bavestrello recordó que junto a la Federación de Bahia Mansa y la Federación de Pescadores de Corral, fueron las únicas organizaciones de pescadores artesanales que interpusieron una querella contra quienes resultaren responsables del cohecho con que se aprobó la Ley Longueira y que permitió que dos ex parlamentarios y una empresa fueran declarados culpables de cohecho y corrupción en la tramitación y aprobación de la cuestionada normativa. En la discusión que se desarrolló en el comisión de Constitución, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (DC) y Matías Walker (DC), plantearon que la nulidad “es un atentado a la inteligencia”, “no tiene efectos prácticos” y que la derogación “es la manera más limpia de avanzar”. No obstante, desde el gobierno, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, afirmó que “la derogación está planteada cuando ya no satisface el interés general o el sentir de la ciudadanía, pero la derogación no fue pensada para las infracciones al procedimiento como fue esta. Es por eso que surge la nulidad”. Agregó que “en el caso de optar por la derogación, quienes generaron el delito de sobornos se verían protegidos ante la derogación. Los mismo que fueron castigados por el delito de soborno, se verían beneficiados” La nulidad de la ley de pesca es una iniciativa de los entonces diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, que consta de un único artículo que señala: “declárase insanablemente nula la ley N° 20.657”. Entre sus argumentos, el proyecto plantea que “la ley de pesca debe ser declarada nula porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulnera el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían a esa fecha intereses económicos en la industria pesquera sin que lo advirtieron y menos aún que se inhabilitaran en la votación. Por otra parte, es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente algunos parlamentarios mientras se discutía la ley”.

Organizaciones de pescadores artesanales de todo el país se movilizarán la próxima semana para exigir que los senadores de la Comisión de Constitución aprueben la nulidad de la Ley de Pesca que ya fue despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Legisladores desde la UDI al Partido Socialista se mostraron reacios a aprobar la iniciativa y recurrieron a los argumentos que la Constitución actual no permite la nulidad de una norma, por lo que debería ser derogada, lo que implica indemnizar a los grupos que fueron beneficiados con la ley y se quedaron con los recursos pesqueros con la llamada Ley Longueira, según denunciaron los pescadores artesanales. El próximo 26 de octubre los pescadores agrupados en la Condep y Confepach, convocados por la Federación Nuevo Amanecer de la V Región, se movilizarán en la Caleta Portales de Valparaíso para exigir que los senadores aprueben la nulidad “una norma corrupta”. Por otro lado, la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal de la zona sur del país, también se movilizará por el mismo motivo. El Presidente de la Federación Nuevo Amanecer de la V Región, Miguel Ángel Hernández, se mostró preocupado por el debate que se está dando en la Comisión de Constitución. “Vemos también una pasividad del gobierno que no se ha pronunciado de forma clara por la anulación de esta ley corrupta que nos rige. Basado en eso y viendo los comportamientos de la comisión de Constitución que se habla de derogar, nosotros estamos haciendo un llamado como federación a un ampliado para el día 26 de octubre en la Caleta Portales para exigir la anulación de una vez por todas de esta norma corrupta, llamada Ley Longueira”, indicó Hernández. El dirigente afirmó que “siempre hemos dicho que hay una cofradía del Partido Socialista comandada por el ex alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, junto a la ex diputada Clemira Pacheco y el chantaje que hace el senador Fidel Espinoza con respecto a la nulidad de la ley y sobre todo al gobierno. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos estos senadores a que de una vez por todas se pronuncien de forma clara en qué posición están”. Por su parte, Gino Bavestrello dirigente nacional y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, señaló que “parece sumamente extraño, por decir lo menos, que senadores de la comisión de Constitución que el año 2016 cuando ingresó al Parlamento este proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, se dio una discusión si acaso era admisible o no. Y votaron que era admisible”. El dirigente afirmó que “básicamente lo que nosotros decimos, y dado que hemos participado de toda la discusión de este proyecto de ley en el Congreso, es que los constitucionalistas que fueron a avalar este proyecto de ley es porque sí es admisible y si es constitucional porque tomemos en consideración que estamos regidos por la Constitución de 1980 del dictador Pinochet”. Bavestrello agregó que “nosotros decimos que esta ley hay que anularla y no derogarla, porque si se deroga, estaríamos diciendo que le vamos a tener que pagar a ustedes por los derechos adquiridos por una ley corrupta. Es lo mismo si un ladrón que roba el auto a una persona y esta persona quiere recuperar su auto, tendría que pagarle al ladrón. Eso es lo que están diciendo los parlamentarios derecha y algunos que no entienden que esta ley debe ser anulada porque es la única posibilidad que tienen los pescadores artesanales, que practican un oficio ancestral”. El dirigente afirmó que las organizaciones de pescadores artesanales están unidas por la nulidad de la Ley Longueira y que si quieren discutir la inconstitucionalidad de la ley, que vayan al Tribunal Constitucional. Bavestrello recordó que junto a la Federación de Bahia Mansa y la Federación de Pescadores de Corral, fueron las únicas organizaciones de pescadores artesanales que interpusieron una querella contra quienes resultaren responsables del cohecho con que se aprobó la Ley Longueira y que permitió que dos ex parlamentarios y una empresa fueran declarados culpables de cohecho y corrupción en la tramitación y aprobación de la cuestionada normativa. En la discusión que se desarrolló en el comisión de Constitución, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (DC) y Matías Walker (DC), plantearon que la nulidad “es un atentado a la inteligencia”, “no tiene efectos prácticos” y que la derogación “es la manera más limpia de avanzar”. No obstante, desde el gobierno, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, afirmó que “la derogación está planteada cuando ya no satisface el interés general o el sentir de la ciudadanía, pero la derogación no fue pensada para las infracciones al procedimiento como fue esta. Es por eso que surge la nulidad”. Agregó que “en el caso de optar por la derogación, quienes generaron el delito de sobornos se verían protegidos ante la derogación. Los mismo que fueron castigados por el delito de soborno, se verían beneficiados” La nulidad de la ley de pesca es una iniciativa de los entonces diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, que consta de un único artículo que señala: “declárase insanablemente nula la ley N° 20.657”. Entre sus argumentos, el proyecto plantea que “la ley de pesca debe ser declarada nula porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulnera el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían a esa fecha intereses económicos en la industria pesquera sin que lo advirtieron y menos aún que se inhabilitaran en la votación. Por otra parte, es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente algunos parlamentarios mientras se discutía la ley”.