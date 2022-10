Senadora Fabiola Campillai: “Todavía no tenemos esos derechos sociales que se llevaron a las calles y por los cuales se luchó”

d081c23f72

bf722c28b5

En duros términos se refirió a la clase dirigente la senadora independiente, Fabiola Campillai, en el marco del tercer aniversario del denominado estallido social, coyuntura de la que resultó también víctima de la violencia por parte de agentes del Estado. Esto, luego que la ahora legisladora recibiera el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro mientras se dirigía a su trabajo el 26 de noviembre de 2019, perdiendo la visión de sus dos ojos, el sentido del gusto y del olfato y una serie de daños en su cráneo, el que ha requerido de una serie de cirugías. Fue ante este hecho que recién la semana pasada el Tribunal Oral de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de cárcel efectiva al ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Campillai. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora expresó que “hoy la situación del país es la impunidad, las violaciones a los derechos humanos que no han tenido justicia a tres años del estallido. Todavía no tenemos esos derechos sociales que se llevaron a las calles y por los cuales se luchó”. “Al revés, hoy tenemos aún a nuestros presos políticos en las cárceles, en impunidad porque no hay justicia para ellos. Eso podemos tener hasta ahora”, afirmó. En ese sentido, recalcó que “la gente salió a luchar por sus derechos sociales. Es una lucha que se ha llevado por la vida completa, es una lucha por la que hoy todavía no hay soluciones. Todavía no tenemos cambios, aún tenemos una salud pésima, no podemos darles a nuestros hijos estudios como quisiéramos, tenemos pensiones que aún no son suficientes para nuestros adultos mayores, tenemos un déficit habitacional tremendo y esas cosas no han cambiado”. Además, respaldó las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien en el marco del aniversario del “18/O” hizo referencia a las violaciones de los derechos humanos y destacó que “el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco como han querido instalar los últimos días fue una pura ola de delincuencia”. Para Campillai “es un llamado a no perder el rumbo, a no echarnos por pequeñeces, sino a seguir adelante luchando por todas las demandas sociales”. Del mismo modo, cuestionó la postura que han expresado algunos parlamentarios de la oposición e, incluso, de Socialismo Democrático, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quienes han solicitado al Gobierno pedir disculpas a Carabineros por los dichos de autoridades en contra de la institución durante el estallido social. En esa línea, consideró que “ellos no deben pedir disculpas, los que realmente tienen que pedir disculpas es la derecha, los que han vetado nuestros derechos por décadas, que en su momento apoyaron la dictadura y después apoyaron a (Sebastián) Piñera en todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Tenemos que tener consciencia, historia, pensar en cosas más grandes, como tener justicia para nuestro pueblo, que haya verdad, reparación y las garantías de no repetición”. “Esto es poder llevar a la cárcel al hombre que violó nuestros derechos, a Sebastián Piñera, a Mario Rozas y a todos los Carabineros y militares que dispararon y que por culpa de ellos hay más de mil víctimas del estallido”, aseveró. En cuanto a la decisión del Ejecutivo de no reingresar suma urgencia al proyecto de amnistía para los denominados presos del estallido, Campillai sostuvo que la iniciativa “ya no tiene que ponerse en tabla, ya no tiene que tener suma urgencia porque nunca tuvimos los votos suficientes para que fuese ley para sacar a nuestros jóvenes de las cárceles. Además, se modificó de tal manera la cual no saca a nadie”. Por lo mismo, mencionó que “hoy tenemos que llevar la lucha a otro lugar, tenemos que pedirle al presidente que abramos nuevas puertas, que abramos nuevos caminos hacia un acto de humanidad como lo son los indultos particulares para poder saldar ya la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”. Finalmente, sobre las negociaciones que están llevando los partidos políticos para habilitar un nuevo proceso constituyente, la senadora Fabiola Campillai planteó que “si de allí sale algo bueno, voy a ser la mujer, la pobladora más feliz, pero si sale esta constitución mala, nosotros pensamos que ese va a ser el reflejo de la Constitución de Pinochet, creo que no voy a ser parte de ella. Por eso me mantengo al margen de todas estas discusiones, de todo este proceso constituyente que hay hoy porque no está garantizada la participación del mundo independiente, de las organizaciones, movimientos sociales”. “Por eso que yo pienso que nada puede salir en esa nueva constitución porque solamente el pueblo sabe lo que el pueblo necesita y si allí no estamos, no va a ser validada como una constitución hecha en democracia, una constitución que era la que queríamos, pero no pudo ser posible”, manifestó.

En duros términos se refirió a la clase dirigente la senadora independiente, Fabiola Campillai, en el marco del tercer aniversario del denominado estallido social, coyuntura de la que resultó también víctima de la violencia por parte de agentes del Estado. Esto, luego que la ahora legisladora recibiera el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro mientras se dirigía a su trabajo el 26 de noviembre de 2019, perdiendo la visión de sus dos ojos, el sentido del gusto y del olfato y una serie de daños en su cráneo, el que ha requerido de una serie de cirugías. Fue ante este hecho que recién la semana pasada el Tribunal Oral de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de cárcel efectiva al ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Campillai. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora expresó que “hoy la situación del país es la impunidad, las violaciones a los derechos humanos que no han tenido justicia a tres años del estallido. Todavía no tenemos esos derechos sociales que se llevaron a las calles y por los cuales se luchó”. “Al revés, hoy tenemos aún a nuestros presos políticos en las cárceles, en impunidad porque no hay justicia para ellos. Eso podemos tener hasta ahora”, afirmó. En ese sentido, recalcó que “la gente salió a luchar por sus derechos sociales. Es una lucha que se ha llevado por la vida completa, es una lucha por la que hoy todavía no hay soluciones. Todavía no tenemos cambios, aún tenemos una salud pésima, no podemos darles a nuestros hijos estudios como quisiéramos, tenemos pensiones que aún no son suficientes para nuestros adultos mayores, tenemos un déficit habitacional tremendo y esas cosas no han cambiado”. Además, respaldó las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien en el marco del aniversario del “18/O” hizo referencia a las violaciones de los derechos humanos y destacó que “el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco como han querido instalar los últimos días fue una pura ola de delincuencia”. Para Campillai “es un llamado a no perder el rumbo, a no echarnos por pequeñeces, sino a seguir adelante luchando por todas las demandas sociales”. Del mismo modo, cuestionó la postura que han expresado algunos parlamentarios de la oposición e, incluso, de Socialismo Democrático, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quienes han solicitado al Gobierno pedir disculpas a Carabineros por los dichos de autoridades en contra de la institución durante el estallido social. En esa línea, consideró que “ellos no deben pedir disculpas, los que realmente tienen que pedir disculpas es la derecha, los que han vetado nuestros derechos por décadas, que en su momento apoyaron la dictadura y después apoyaron a (Sebastián) Piñera en todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Tenemos que tener consciencia, historia, pensar en cosas más grandes, como tener justicia para nuestro pueblo, que haya verdad, reparación y las garantías de no repetición”. “Esto es poder llevar a la cárcel al hombre que violó nuestros derechos, a Sebastián Piñera, a Mario Rozas y a todos los Carabineros y militares que dispararon y que por culpa de ellos hay más de mil víctimas del estallido”, aseveró. En cuanto a la decisión del Ejecutivo de no reingresar suma urgencia al proyecto de amnistía para los denominados presos del estallido, Campillai sostuvo que la iniciativa “ya no tiene que ponerse en tabla, ya no tiene que tener suma urgencia porque nunca tuvimos los votos suficientes para que fuese ley para sacar a nuestros jóvenes de las cárceles. Además, se modificó de tal manera la cual no saca a nadie”. Por lo mismo, mencionó que “hoy tenemos que llevar la lucha a otro lugar, tenemos que pedirle al presidente que abramos nuevas puertas, que abramos nuevos caminos hacia un acto de humanidad como lo son los indultos particulares para poder saldar ya la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”. Finalmente, sobre las negociaciones que están llevando los partidos políticos para habilitar un nuevo proceso constituyente, la senadora Fabiola Campillai planteó que “si de allí sale algo bueno, voy a ser la mujer, la pobladora más feliz, pero si sale esta constitución mala, nosotros pensamos que ese va a ser el reflejo de la Constitución de Pinochet, creo que no voy a ser parte de ella. Por eso me mantengo al margen de todas estas discusiones, de todo este proceso constituyente que hay hoy porque no está garantizada la participación del mundo independiente, de las organizaciones, movimientos sociales”. “Por eso que yo pienso que nada puede salir en esa nueva constitución porque solamente el pueblo sabe lo que el pueblo necesita y si allí no estamos, no va a ser validada como una constitución hecha en democracia, una constitución que era la que queríamos, pero no pudo ser posible”, manifestó.