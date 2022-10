840d6c0d70

9f07c70651

Nacional Política Diputado Undurraga por llamado a construir puentes para aprobar las reformas: “El punto es ver cuáles son los cambios que pretenden realizar” El parlamentario de Evópoli dijo que “estamos atentos a que las declaraciones del Presidente de la República pasen a ser acciones y no sólo una interpelación a la oposición”. Daisy Castillo Miércoles 19 de octubre 2022 13:19 hrs.

Compartir en

Con una postura abierta al debate se mostró el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, ante el llamado del presidente Gabriel Boric para “construir puentes y dialogar”, con el objetivo de avanzar con las reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, en el propio emplazamiento hecho por el mandatario durante su discurso al conmemorar los tres años del estallido social, advirtió que tanto la oposición como el oficialismo “nos hemos alejado de aquello”. En conversacion con nuestro medio el legislador se refirió a la posición que adoptará la derecha para avanzar en la agenda legislativa y en las reformas que se arrastran del estallido social y que están pendientes. Al respecto, Undurraga dijo que “comparto lo señalado por el Presidente en el sentido de que todos debemos salir de nuestras trincheras y que todos tenemos que avanzar hacia el bien común y construir una mejor patria, a través de las demandas que se realizaron con el diagnóstico acertado del Presidente, en términos de que el 18-0 no fue una revolución anticapitalista, sino que era un clamor por pedir mayor dignidad, mayor igualdad”. El parlamentario indicó que “nosotros desde Evópoli, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. El punto está primero en ver cuáles son los cambios que ellos pretenden realizar”. Además, puntualizó que en cuanto a las materias que están pendientes de ser tramitadas, no se puede dejar de lado la reforma tributaria, “la que me parece que como está es una reforma que no ayuda. Me parece que tenemos que trabajar rápidamente en una reforma previsional, pero, indudablemente, tenemos que revisar todas las posturas y no sólo la tiene que revisar la oposición, sino por sobre todo quien tiene el mandato de gobernar que es el colegislador que es el Ejecutivo, a través del Presidente de la República”. Agregó el diputado que “estamos atentos a que las declaraciones del Presidente de la República pasen a ser acciones y no sólo una interpelación a la oposición, sino también a su propio programa de gobierno que fue construido en base a este octubrismo que tuvimos y que hemos vivido estos últimos tres años”. El legislador insistió en que aportarán al diálogo, que esperan llegar a acuerdos y que no sólo se trate de declaraciones, sino de acciones concretas. Agregó que “se tiene que avanzar en salud, en activar la economía, en ayudar a bajar la inflación que, verdaderamente, es un impuesto a los súper pobres”. Por otra parte, estimó que “tenemos que trabajar en materia de seguridad y estamos proponiendo en cada una de las comisiones donde nos toca desenvolvernos como diputados, precisamente, acciones, pero el Gobierno que es el colegislador en relación al gasto ha presentado muy pocos proyectos”. La posición del diputado contrasta en parte con la del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, quien estimó que la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y el camino constituyente que se está proponiendo, van camino al fracaso. Declaraciones fueron cuestionadass por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile indicó que esa postura se explica por las visiones contrapuestas sobre el futuro del país que tienen ambos sectores. “¿Cuál es la buena receta si nuestro país se está permitiendo que unos estén acumulando riquezas y otros en cambio no estén percibiendo los beneficios de un desarrollo al cual contribuyen diariamente?”, cuestionó la ministra.

Con una postura abierta al debate se mostró el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, ante el llamado del presidente Gabriel Boric para “construir puentes y dialogar”, con el objetivo de avanzar con las reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, en el propio emplazamiento hecho por el mandatario durante su discurso al conmemorar los tres años del estallido social, advirtió que tanto la oposición como el oficialismo “nos hemos alejado de aquello”. En conversacion con nuestro medio el legislador se refirió a la posición que adoptará la derecha para avanzar en la agenda legislativa y en las reformas que se arrastran del estallido social y que están pendientes. Al respecto, Undurraga dijo que “comparto lo señalado por el Presidente en el sentido de que todos debemos salir de nuestras trincheras y que todos tenemos que avanzar hacia el bien común y construir una mejor patria, a través de las demandas que se realizaron con el diagnóstico acertado del Presidente, en términos de que el 18-0 no fue una revolución anticapitalista, sino que era un clamor por pedir mayor dignidad, mayor igualdad”. El parlamentario indicó que “nosotros desde Evópoli, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. El punto está primero en ver cuáles son los cambios que ellos pretenden realizar”. Además, puntualizó que en cuanto a las materias que están pendientes de ser tramitadas, no se puede dejar de lado la reforma tributaria, “la que me parece que como está es una reforma que no ayuda. Me parece que tenemos que trabajar rápidamente en una reforma previsional, pero, indudablemente, tenemos que revisar todas las posturas y no sólo la tiene que revisar la oposición, sino por sobre todo quien tiene el mandato de gobernar que es el colegislador que es el Ejecutivo, a través del Presidente de la República”. Agregó el diputado que “estamos atentos a que las declaraciones del Presidente de la República pasen a ser acciones y no sólo una interpelación a la oposición, sino también a su propio programa de gobierno que fue construido en base a este octubrismo que tuvimos y que hemos vivido estos últimos tres años”. El legislador insistió en que aportarán al diálogo, que esperan llegar a acuerdos y que no sólo se trate de declaraciones, sino de acciones concretas. Agregó que “se tiene que avanzar en salud, en activar la economía, en ayudar a bajar la inflación que, verdaderamente, es un impuesto a los súper pobres”. Por otra parte, estimó que “tenemos que trabajar en materia de seguridad y estamos proponiendo en cada una de las comisiones donde nos toca desenvolvernos como diputados, precisamente, acciones, pero el Gobierno que es el colegislador en relación al gasto ha presentado muy pocos proyectos”. La posición del diputado contrasta en parte con la del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, quien estimó que la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y el camino constituyente que se está proponiendo, van camino al fracaso. Declaraciones fueron cuestionadass por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile indicó que esa postura se explica por las visiones contrapuestas sobre el futuro del país que tienen ambos sectores. “¿Cuál es la buena receta si nuestro país se está permitiendo que unos estén acumulando riquezas y otros en cambio no estén percibiendo los beneficios de un desarrollo al cual contribuyen diariamente?”, cuestionó la ministra.