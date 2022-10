14989f69e1

Nacional Política Ministra Ana Lya Uriarte: “Cuando la justicia no llega oportunamente, se genera frustración en las personas” La secretaria de Estado dijo que la lentitud de los trámites judiciales provoca reacciones negativas no sólo en el caso de violaciones a los DDHH. “Nuestro gobierno tiene la tarea de seguir luchando contra la desigualdad profunda que existe”, indicó. Diario Uchile Miércoles 19 de octubre 2022 8:35 hrs.

Detrás del estallido social del 18 de octubre hay una serie de desigualdades y eso fue lo que finalmente llevó a las movilizaciones sociales. Así lo estimó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. La secretaria de Estado indicó que junto con condenar la violencia y los saqueos ocurridos en algunos puntos del país durante la conmemoración de los tres años de las manifestaciones el día de ayer, sostuvo que las causas que llevaron a la revuelta en 2019 están presentes aún en la sociedad. “Nuestro gobierno tiene la tarea en que está empeñado que es seguir luchando contra la desigualdad profunda que existe. Porque quién podría negar, por ejemplo, que las pensiones son un tema vivo en nuestro país. Día a día las personas que jubilan, que están recibiendo una pensión, sienten que hay un desbalance tremendo entre su situación cuando están jubilados respecto de la que tenían cuando eran personas con trabajos”, comentó. En entrevista con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, Uriarte dijo que se debe avanzar en solucionar estos desafíos, además de abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Eso sí, sostuvo que se debe diferenciar al policía involucrado en estas situaciones con el que está “recorriendo las calles y trabajando por el bien de todos nosotros”. “No es posible sustraerse de que son hechos establecidos, que ocurrieron en el marco de las protestas del 18 de octubre del 2019. Por ejemplo, cómo no recordar al chiquillo que fue aplastado entre un zorrillo y un bus y hasta el día de hoy tiene secuelas de ese impacto horroroso. Hubo muertos. Fabiola Campillai es un símbolo vivo de lo que significan las consecuencias de un actuar desproporcionado, violento y violatorio de los derechos humanos”, puntualizó. La Ministra -quien además es abogada y académica de la Universidad de Chile-, sostuvo que la gravedad de estos hechos está dada porque se trata de agentes del Estado. “Eso es lo que marca la diferencia entre violaciones a los derechos humanos y un delito común”, precisó. Además, explicó que cuando estos actos los cometen “agentes del Estado en actos propios de la tarea, eso es mucho más grave que cuando un civil común y corriente realiza un delito porque existe una perversión de la tarea que le fue entregada a un agente del Estado”. Consultada por la baja cantidad de condenas y procesamientos en estos casos, Uriarte señaló que “cuando la justicia no es cabal, efectivamente se genera una serie de sentimientos de frustración, de rabia, de enojo en las personas que desde luego producen una situación que no es beneficiosa para la tranquilidad y la paz social. Eso no se puede negar respecto de la situación del 18 de octubre, como no se puede negar respecto de violaciones de derechos humanos ocurridos en tiempo de dictadura, ni tampoco respecto de los hechos de delincuencia de los cuales son víctimas los ciudadanos”. Relación con la oposición: “Han negado el paso a reformas para disminuir las brechas de desigualdad en nuestro país” La ministra Ana Lya Uriarte también abordó las declaraciones del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien sostuvo que la reforma tributaria que propone el Gobierno al Congreso y la fórmula para continuar el proceso constituyente, están destinadas a fracasar. Para la titular de la Segpres, esto se explica porque el dirigente gremialista “tiene una expresión ideológica muy profunda, muy distinta a la nuestra”. “Él señala que es una respuesta fracasada la que se está intentando, pero resulta que nunca han estado disponibles para dar los votos para que esta propuesta prospere. Es una propuesta fracasada porque ideológicamente han negado el paso a reformas profundas que vayan en la lógica de disminuir las brechas de desigualdad en nuestro país”, señaló Uriarte. La autoridad explicó que “cuando hablamos de reforma tributaria para que los que tienen más paguen más y con eso beneficiemos a los que tienen menos, es decir, hablemos de un sistema que redistribuya riqueza que se generan en nuestro país (…) y que haya solidaridad entre las personas, resulta que hablan de una receta fracasada”. Por eso, cuestionó: “¿cuál es la buena receta si nuestro país se está permitiendo que unos estén acumulando riquezas y otros en cambio no estén percibiendo los beneficios de un desarrollo al cual contribuyen diariamente?”. Para la ministra, el único camino para superar estas diferencias es a través del debate y la institucionalidad. “Es siempre tiempo que la derecha de nuestro país reconozca que como gobierno hacemos un gran esfuerzo por afianzar las instituciones de nuestro país, darles legitimidad y día a día reforzarlas. Y eso significa que busquemos soluciones por las vías constitucionales y legales”, puntualizó. Uriarte agregó que “el llamado sería a la derecha -y a aquellos sectores que más beneficios han obtenido- que se sitúen en la vereda de apoyar el afianzamiento de la institucionalidad y de generar resultados en el combate a la desigualdad”. Fogape y posnatal de emergencia La ministra de la Segpres abordó además el avance en el Parlamento del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) que busca impulsar al sector y reactivar el mercado considerando la gran cantidad de masa laboral que absorbe en la economía. Uriarte explicó que la iniciativa trabajada por los ministerios de Economía y Hacienda, busca “flexibilizar esos convenios que tenemos de pagos por impuestos que se hayan adeudado y que tienen relación con reactivar la economía y, por otro lado, el generar también créditos para inversión y capital de trabajo para reactivar la tarea de los emprendedores, de ese pequeño empresario, del mediano empresario y del microempresario”. A juicio de la Ministra, la iniciativa que está en tercer trámite legislativo luego de ser aprobado por el Senado, “es un respiro, un alivio y una esperanza para muchos de nuestros emprendedores. Es un fondo de reactivación”. Por otra parte, destacó la extensión del posnatal de emergencia, el que calificó como “muy importante, porque el retorno a las actividades normales de trabajo después de la pandemia y todo lo que hemos tenido, hemos tratado que sea muy cuidado”. Uriarte explicó al respecto que “dado que se extendió el decreto de alerta sanitaria, también se ha extendido hasta el último día de noviembre el posnatal de emergencia para que los padres puedan hacer uso de este beneficio”.

