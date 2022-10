14989f69e1

18-O Carabineros Nacional Política Presidente Boric por saqueos: “La legítima protesta que siempre robustece las democracias, no puede ser sinónimo de violencia” El mandatario sostuvo que su gobierno no descansará hasta que se apliquen las sanciones que correspondan a quienes participaron en estos hechos durante la jornada de este 18 de octubre. Además, reiteró el respaldo a Carabineros. Diario Uchile Miércoles 19 de octubre 2022 11:51 hrs.

Durante la apertura del encuentro con los representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, el presidente Gabriel Boric se refirió a los hechos de violencia registrados durante la jornada de ayer en medio de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social de 2019. El mandatario indicó que se trató de actos delictivos que son inaceptables y cuyos responsables serán perseguidos para que los tribunales apliquen las sanciones que correspondan. “Vivimos inaceptables hechos delictuales que si bien son menos que los del año recién pasado, son igual de graves e indignantes. Quiero que sepan y lo digo de manera muy clara y categórica, que nuestro gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan y violentan a las personas, tengan la sanción que se merecen”, precisó. El Presidente agregó que “la legítima protesta que siempre robustece las democracias, no puede ser sinónimo de violencia, sencillamente no lo es. No basta solo con condenar en el discurso; tenemos que colocar nuestras acciones allí donde ponemos las palabras”. Además señaló que estuvo pendiente de los saqueos y otros hechos de violencia registrados en Puente Alto, hasta donde envió al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que en conjunto con el alcalde de la comuna, Germán Codina, evalúe los daños y la reparación de la infraestructura dañada especialmente la tarde y noche de este martes. “Quiero que sepan que mi gobierno no va a dejar solas a las municipalidades y en este caso tampoco a los vecinos y vecinas de Puente Alto”, subrayó. Al mismo tiempo insistió que “pese a que lo que hemos dicho en los últimos días hay algunos que todavía lo ponen en son de duda. Quiero ser muy claro y explícito: Carabineros tiene no solamente todo nuestro respeto, sino todo nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia”. El presidente Boric reiteró que “no hay oposición, no hay dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y ejercer y hacer valer el estado de derecho y eso es lo que los carabineros y carabineras de Chile pueden saber, de que cuentan con nuestro respaldo para en el marco del estado de derecho combatir con toda la fuerza de la ley y con el uso y la atribución exclusiva del uso de la fuerza que les concede la Constitución Política de la República, a la delincuencia que no vamos a permitir que siga creciendo”. Imagen Agencia Aton

