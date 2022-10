c5b929596f

Entrevista Nacional seguridad Gobernador Ricardo Díaz: “El crimen organizado tiene una alta capacidad para articularse, en cambio, el aparato estatal sigue actuando cada uno por su lado” La máxima autoridad regional de Antofagasta recalcó la importancia de establecer un trabajo conjunto entre las distintas instituciones públicas para enfrentar las problemáticas de seguridad y detalló parte de las medidas que impulsa la zona. Diario UChile Jueves 20 de octubre 2022 9:26 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, profundizó sobre la gira del presidente Gabriel Boric a la región y se refirió al llamado que hicieron diversas autoridades para convocar a un nuevo Pacto Nacional de Seguridad, con el objeto analizar materias, tales como el crimen organizado y la recuperación de los espacios públicos. Sobre el primer punto, Díaz valoró la visita del mandatario y destacó la oportunidad que tuvieron de abordar temáticas como la delincuencia. “Le hice ver que se necesitaba un cambio de postura, de tono respecto de la posición del Gobierno a nivel central, que, si no creían en el estado de excepción, qué respuesta concreta se daba a la ciudadanía”, dijo. En ese sentido, apuntó que “ahí fue cuando le propuse, por lo menos en mi región, generar un empadronamiento migrante. Hay mucha persona migrante en situación de calle y mucha que no sabemos en qué condiciones están en nuestra región. Entonces, necesitamos un empadronamiento, recuperar las áreas verdes; también él (presidente) prometió una intervención, sacando las carpas, sacando los rucos de los parques, de los bandejones”. Asimismo, mencionó que “tuvimos una reunión con el sector comercial del centro de Antofagasta y distintos representantes que se han visto afectados por la violencia, por el comercio ilegal y también hizo compromisos para que los servicios fiscalicen mejor, que haya una prioridad de defensa de los comerciantes”, agrando que “creo que se notó un cambio de tono respecto de la delincuencia, se notó que hay un sentido de urgencia”. Respecto del Pacto Nacional de Seguridad, el gobernador sostuvo que “cuando uno mira lo que fue, por ejemplo, esta banda que robaba cátodos de cobre acá, nosotros vimos un nivel de organización y de especialización muy alto. Ellos tenían equipamiento, recursos, sabían los horarios, incluso, tenían contactos. A los tres días los detuvieron tratando de sacar el cargamento por Perú, por Coquimbo. Entonces, vemos que el crimen organizado tiene una alta capacidad de articularse, de designar roles y, en cambio, el aparato estatal sigue actuando cada uno por su lado”. Por lo mismo, recalcó que “frente al crimen organizado, a las tasas de delincuencia, tenemos que dejar ya la trinchera, de sacar comunicados, de hacer el punto en la prensa, acusándose unos con otros. Acá todos tenemos responsabilidad, los legisladores tienen que dotar mayores facultades a la Fiscalía, tienen que permitir que los fiscales tengan procedimientos precautorios que aceleren la investigación, dotar de mayor financiamiento a la policía; las autoridades encargadas de seguridad, las delegaciones presidenciales tienen que articular mejor los operativos que se hacen (…) Todos tenemos un rol que jugar”. Además, detalló que “los gobiernos regionales podemos ir financiando iniciativas que apunten a mayor seguridad, poner cámaras con reconocimiento facial en las distintas calles, portones para identificar patentes en las ciudades, ir haciendo inversiones en los cuarteles o en las condiciones que tienen nuestras policías. Hemos hecho ese acuerdo en nuestra región, llamé a concejales, a alcaldes, hicimos un llamado a parlamentarios, hay propuestas de ley que las levanta el diputado (Sebastián) Videla y (Jaime) Araya, y hemos ido generando una articulación que nos permite ir dando respuesta a los distintos crímenes”. En tanto, en materia de recuperación de espacios públicos, muchas veces tomados por los denominados rucos en la zona, el gobernador Ricardo Díaz advirtió que “hay un sentido común que está instalado que, si tú inviertes en albergues para migrantes, hay mucha gente que reclama, ‘por qué le estamos dando más plata a los migrantes si tienen que irse’. Se ha levantado una campaña de odio, de temor hacia la población migrante y eso es lo que tenemos que ser capaces nosotros de educar”. “Las personas no desaparecen porque usted le tenga odio, las personas no desaparecen simplemente porque todos tenemos la consciencia de que ha aumentado el delito a través de los migrantes. Hay que trabajar y eso significa que hay que invertir, hay que tomar decisiones que muchas veces no son populares. De pronto falta voluntad en algunos nuevos representantes electos que se dejan guiar más por encuestas que por decisiones que sean racionales, aquí necesitamos dejar de hacer el punto, dejar de publicar videos de inseguridad, lo que necesitamos es articular soluciones”, aseveró.

