Cultura Con “La felicidad de las tórtolas” la compañía La Trompeta regresa a la escena nacional luego de 7 años de pausa creativa La obra muestra el encuentro entre una dramaturga y el protagonista de su obra, en un juego de realidad-ficción que aborda las grandes preguntas del sentido de la existencia. Diario Uchile Domingo 23 de octubre 2022 12:27 hrs.

¿Qué podría pasar en el encuentro entre una autora y el protagonista de su obra? ¿El personaje estaría feliz con su destino? ¿O tal vez reclamaría otra existencia? Estas preguntas se plasman en la obra “La felicidad de las tórtolas”, de Ximena Carrera, que marca el regreso a la escena nacional de la compañía La Trompeta y se estrena el 27 de octubre en el Taller Siglo XX. La vida, la muerte, la libertad, el destino, la felicidad -entre otros tópicos- se leen en la conversación entre la escritora y su creatura, que son interpretados por Ximena Carrera (en un juego de ficción/realidad) y Felipe Zambrano, bajo la dirección de Sebastián Vila. La pieza muestra a una dramaturga que comenzó a escribir un texto, cuyo título es “Una mano en el agua”, hace una década. Pese a que la historia siempre la sedujo, al mismo tiempo la condenó a un sinfín de reescrituras de distintas versiones. Para tener las claves que le faltan para terminar la obra cita al protagonista, Castro -un médico venido a menos-, a una entrevista “ficticia”. Este encuentro dista de ser un oasis de tranquilidad, ya que Castro se rebela ante el destino que ella decidió para él. “La felicidad de las tórtolas” es una historia que conjuga lo ridículo de la vida desde una mirada por momentos tierna, y otros implacable o sarcástica. Es un encuentro entre dos mundos, y al mismo tiempo, un choque entre la fantasía y la realidad, entre la vida y la muerte. “Esta obra es el resultado de un texto que me encargaron escribir en 2008, en Argentina. Finalmente, no se montó y quedó en barbecho. A mí siempre me sedujo, pero años después y peleando un poco con ella, hice un ejercicio que suelo hacer, y que recomiendo a mis estudiantes de dramaturgia: entrevistar al personaje. El ejercicio me resultó mucho más atractivo que el texto que estaba escribiendo, empezó a crecer y terminó siendo “La felicidad de las tórtolas”, detalló Ximena Carrera. Sin sala ni fecha de estreno, el equipo empezó a ensayar. Hasta que surgió el Taller Siglo XX Yolanda Hurtado. “Fue un proceso que partió desde un lugar de puro deseo y está terminando en un estreno, que nos permite volver a la escena nacional como compañía, después de una pausa”, señaló la autora. El último estreno de La Trompeta, fundada en 1997 por Carrera y Sebastián Vila, fue “Lucía”, aplaudida producción montada en 2015 en GAM. Vila precisa que su propuesta de dirección “se basa en el trabajo del actor como elemento central. En un espacio simple y minimalista se intenta sugerir dos mundos: el café donde se encuentran la escritora y su personaje y, paralelo a esta concepción realista del espacio corre otro espacio, imaginario y abstracto, que es la mente de la autora. Hay un trabajo en el uso del color para sugerir que ambos habitan mundos distintos”. Mientras que en el espacio sonoro aparece Bach con leitmotiv. Para el director, lo interesante del texto es que toca el gran tema del sentido de la vida desde dos puntos de vista distintos. “Desde la vereda de ella se plantea la creación como refugio frente al vacío de la existencia, como generadora de vida, Desde el punto de vista del personaje se plantea el suicidio, la renuncia a la vida”, manifestó Vila. Para la autora e intérprete, Ximena Carrera, la obra “se mueve en temas que aparentemente son bastante existenciales si se quiere, pero están tratados con un tono que por momentos es de humor negro, por momentos más bien tierno, por momentos sarcástico. De alguna manera es una metáfora también, una pregunta para nosotros mismos. ¿Tenemos un destino trazado ¿Lo podemos cambiar o estamos atados a vivir la vida que nos toca vivir? ¿Podemos rebelarnos frente al creador o la creadora, si es que existe alguno? En ese sentido, aborda el concepto de la libertad, de qué tan libres somos”.

