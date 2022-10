Emir Sader: “Saliendo de la presidencia seguramente el bolsonarismo sobrevivirá pero no tendrá la fuerza que tiene ahora”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y analista político brasileño, Emir Sader, abordó el proceso eleccionario presidencial de Brasil a pocos días del balotaje, fijado para el próximo domingo 30 de octubre. En la fecha se medirán las fuerzas de los postulantes al palacio de Planalto que pasaron a la segunda vuelta presidencial: El candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva -quien se impuso en primera vuelta con el 48, 4% de los votos- y el actual mandatario de Brasil -que reunió el 43,2 % de los sufragios- Jair Bolsonaro.

Si bien el líder del PT lideró la contienda presidencial, la evaluación de los comicios fue la de un bolsonarismo fortalecido, no solo porque Lula ganó con un margen más estrecho a lo que las encuestas proyectaban, sino además, porque el Partido Liberal logró entrar con fuerza al Congreso, obteniendo 14 de los 27 escaños que se disputaban en el Senado y 99 diputados en la Cámara Baja. Por lo demás, de los 15 gobernadores que ganaron en primera vuelta, los apoyados por Bolsonaro se adjudicaron nueve estados.

Al acercarse la elección, la diferencia entre los candidatos se estrecha. Según el último sondeo de Datafolha publicado el miércoles último, Lula concitaría el 49% de los votos mientras que Bolsonaro el 45%, planteando la posibilidad de un empate técnico considerando el margen de error.

Sin embargo, para Sader, no es previsible una derrota del líder histórico del PT. “Las encuestas se han movido un poco, disminuyó la ventaja que tenía Lula sobre Bolsonaro muy claramente por los efectos de las fake news”. No obstante advirtió que en “todas las encuestas dan una ventaja y una probable victoria de Lula”.

“Lula ganó primera vuelta por cinco puntos, ahora las encuestas dan entre un 6 y un 8, entonces salvo esos factores que no se pueden controlar, porcentajes de abstenciones, etc, la perspectiva que todos dan es que Lula saldría victorioso”, añadió.

Consultado sobre la precisión de las encuestas, tomando en cuenta el sorpresivo resultado de primera vuelta, Sader indicó que en esa oportunidad “había un porcentaje de gente que no se había decidido. Ahora las encuestas dicen que son 6 o un 8 por ciento no se han definido. También las empresas no hicieron encuestas el último día que fue cuando la gente ha decidido votos más para Bolsonaro de lo que se esperaba que para Lula, entonces fue eso. Claro, siempre hay dudas, pero la expectativa es que ahora, más todavía que es una elección más simple con dos candidatos solamente, se espera que sea menor la posibilidad de error en las encuestas”.

En cuanto al tono de la competencia, el politólogo atribuyó la álgida tensión de las elecciones presidenciales a la constante arremetida del actual mandatario de Brasil contra Lula. “Bolsonaro, exacerba, radicaliza, toma postura y hace declaraciones muy radicalizadas. Lula es mucho más tranquilo porque obviamente está ganando. Hizo una entrevista el martes para una empresa en que tuvo a 7 millones de gente oyendo, estuvo muy bien, es la que tuvo más audiencia, entonces él está muy tranquilo”.

“Bolsonaro no, es exacerbado porque es su estilo, la forma que tiene de llamar la atención es esa. Ahora incluso los militares que habrían hecho control del resultado, no han manifestado que hubiera denuncias sobre el resultado, entonces el argumento que normalmente tiene Trump y Bolsonaro de denunciar el conteo, aparentemente no va a tener apoyo ni siquiera de los militares”, añadió.

En ese sentido consideró díficil una impugnación del resultado por parte del candidato liberal. “Es probable que lo mencione, pero no tendría apoyos suficientes, ni siquiera de los militares. El discurso seguro que va a estar, pero no creo que tenga apoyos para que esa posición tenga fuerza”.

En cuanto al rol fiscalizador que ha tenido el Tribunal Electoral de Brasil -que este jueves confirmó el inicio de una investigación por presunta difusión de desinformación en redes sociales por parte de Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño- el cientista político criticó la dilación con la que actúa el organismo. “El Tribunal Electoral ha sido muy lento, porque tu pones una fake news y en poco tiempo circula muchísimo, aún más que los de Bolsonaro, actúan con bots para difundir”, señaló.

Si bien Bolsonaro reclama constantemente por las medidas que se toman contra él y sus hijos, Sader consideró que el Tribunal “ha sido muy flojo, muy lento la actuación respecto a eso. Él (Bolsonaro) alega porque es su estilo, siempre con la idea de que está siendo víctima de los medios. Esas denuncias son normales”.

Aquilatando la avanzada de la ultraderecha, el politólogo vio con preocupación cómo este fenómeno ha permeado en Brasil y en la región. “Es un fenómeno latinoamericano, sectores de clase media se han radicalizado y hasta la extrema derecha sectores populares también”.

“Es preocupante, pero claro que en Brasil depende de la presidencia, depende de que Bolsonaro tenga el cargo, de que pueda hablar todo el tiempo. Saliendo de la presidencia, seguramente el bolsonarismo sobrevivirá, pero no tendrá la fuerza que tiene ahora y Bolsonaro recibirá una cantidad enorme de procesos, es probable incluso, a mi juicio, que pierda sus derechos políticos, los hijos también tienen procesos muy graves, entonces es una situación excepcional. Ahora, la victoria de Lula desarticularía en parte ese sector”, señaló.

Así las cosas, insitió en la gravedad que hay respecto a la fuerza que ha ganado la ultraderecha en Brasil y América Latina. “La extrema derecha vino para quedarse, hay que ver cómo se le enfrenta en cada país de manera específica, pero es un sector que va a seguir sobreviviendo no sólo en Brasil sino que en otros países de América”.

Analizando el escenario para el líder del PT, Sader descartó que Lula vaya a tener problemas de gobernabilidad debido a la presencia del Partido Liberal en el Congreso y en las Gobernaciones. “Cuando Lula ganó la primera vez también tenía una gran mayoría en contra, él articuló alianzas y alcanzó a tener mayoría. No creo que vaya a ser un problema, él ya dijo incluso que eso no es una dificultad. Perdiendo Bolsonaro su bloque de partidos también se va a debilitar, va a ser más fácil para Lula atraer sectores de centro con la derrota probable de Bolsonaro”, afirmó.

Por otro lado, Sader indicó que el programa del PT no ha cambiado durante la segunda vuelta. “El programa de Lula es el rescate de la democracia y un programa económico antineoliberal, en eso no ha cambiado. En la composición del programa es probable, como tiene apoyo de sectores de centro, algunos incluso de centro derecha, es probable que la composición del Gobierno sí, pero no ha cambiado las medidas, o el programa como él lo ha formulado”.

Dando cuenta de la geografía electoral, el sociólogo indicó que “en el sur y en parte del sudeste Bolsonaro tiene más fuerza, pero aún así en algunas provincias como Minas Gerais Lula está ganando y siempre está la idea que el que gana Minas gana Brasil. Pero además en provincias como Sao Paulo y Río de Janeiro hay un empate técnico y en el nordeste Lula tiene un 70 por ciento de voto, entonces eso es lo que da la ventaja grande que tiene Lula”.