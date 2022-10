91fd1c0d75

Nacional Política Infantil y mezquino: Las reacciones a la amenaza de la UDI de dejar sin financiamiento a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Los parlamentarios señalaron que desde el plebiscito la derecha está empecinada en llevar la agenda del Gobierno, mientras que condiciones como estas no contribuyen a generar el clima de diálogo que necesita el país en este momento. Joana Carvalho Domingo 23 de octubre 2022 16:14 hrs.

Diputados de oficialismo criticaron la postura de los parlamentarios de oposición de rechazar el presupuesto 2023 para la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei.) o disminuirlo a $1 peso, mientras que José Miguel Ahumada siga a la cabeza de la división. Así, los legisladores describieron la jugada de la derecha como “infantil”, “inaceptable” y como una “mezquindad tremenda”. A través de una declaración escrita, la bancada de diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI) realizó una fuerte crítica a la gestión del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, a partir de su posición frente al TPP11. De esa manera, manifestaron su acuerdo de rechazar la partida presupuestaria de la Subrei para el próximo año o “presentar una indicación para disminuirlo a $1 peso, todo ello mientras el Presidente de la República no decida remover de su cargo al Sr. Ahumada”. “Creemos que la permanencia del actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales se vuelve insostenible, por cuanto su posición ideológica lo hace ir en el sentido contrario a los intereses de Chile, razón más que suficiente para no aprobar el presupuesto acordado para el próximo año”, declaró la UDI. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado Jaime Naranjo (PS) declaró que el comportamiento de la UDI era “infantil” y que su planteamiento de retirar al subsecretario Ahumada de su cargo es “una niñería propia de la inmadurez de algunos”. “Creo que así no se legisla, así no se piensa en el país. La derecha está empecinada en llevar la agenda del Gobierno, claramente se sienten envalentonados después de lo que ocurrió en el plebiscito. Creen que la inmensa mayoría del país es de derecha, cosa en la que están profundamente equivocados porque lo que se rechazó fue el texto, no la gestión del Gobierno”, señaló. El socialista sostuvo que los intentos de la derecha de tratar de imponer sus intereses en la administración del Gobierno es totalmente equivocado y no cree que tengan mayor éxito. En ese sentido, el diputado Luis Cuello (PC) consideró que es “inaceptable este nuevo chantaje de la derecha que pretende co-gobernar. Ellos perdieron las elección presidencial y el Congreso no puede tolerar estas maniobras que pretenden imponer o vetar a autoridades dentro del Gobierno”, destacó el parlamentario. Por su parte, la diputada Gael Yeomans (CS) señaló que las condiciones que ha puesto la bancada de oposición sobre la mesa para que el presupuesto de la Subrei sea aprobado, no contribuyen a generar el clima de diálogo que necesita el país en este momento. La parlamentaria enfatizó que este gobierno fue elegido democráticamente, por lo que tiene la facultad para nombrar autoridades que sean de su afinidad política. Yeomans indicó que en el debate del presupuesto se discuten los gatos que va a tener el Estado respecto a necesidades materiales que tiene la población y “poner eso en jaque solamente para hacer un gallito político, me parece que es de una mezquindad tremenda y espero que lo evalúen también como bancada”. Además, la legisladora manifestó que la ciudadanía espera que el Congreso sea capaz de terminar con la “pelea chica” y ponga los intereses del país por delante. Gestión del subsecretario Ahumada La evaluación de la UDI sobre la gestión del actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales sostiene que “detrás de la decisión del Gobierno de no ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), a la espera de las side letters –cartas laterales- que se negocian con otros países, está el Sr. Ahumada”. Anteriormente, en conversación con nuestro medio, Ahumada recalcó que la estrategia tiene que ver con la voluntad de que Chile “mantenga la autonomía regulatoria del Estado para establecer políticas medioambientales” que encuentran en el “corazón” del programa de Gobierno. Asimismo, en otras oportunidades la cabeza del Subrei ha dicho que las negociaciones pueden prolongarse hasta el 2023, mientras que el Ejecutivo y la Cancillería estipulan un plazo hasta finales de este año para ratificar el tratado. El diputado Cuello opinó que los planteamientos del subsecretario Ahumada son del todo razonables, “puesto que en cualquier negociación lo que hay que hacer es esperar la respuesta de la contraparte frente a una propuesta”. “Creo que pierde sentido y pierde fuerza negociar para que, en toda circunstancia, igualmente depositar el TPP11”, comentó. Sin embargo, el diputado Naranjo consideró que alargar la situación del acuerdo internacional a través de las side letters no corresponde. “Creo que lo que debiera hacer el Gobierno es cerrar este capítulo lo más rápido posible para no poner algún ingrediente que más que unir genere división y conflicto”, dijo y agregó que espera que “antes de fin de año se firme este tratado y demos vuelta a la página”. Imagen Agencia Aton

