Derechos Humanos Justicia Nacional Política Organizaciones de DD.HH. piden al Gobierno retirar querellas contra “presos del estallido” Más de 200 agrupaciones entregaron en La Moneda una carta en la que piden al presidente Boric que retire las querellas presentadas durante la administración de Piñera. Osciel Moya Plaza Lunes 24 de octubre 2022 18:15 hrs.

La vocera de la Agrupación Mujeres por Justicia y Contra Impunidad, Verónica Verdugo, afirmó que no existe voluntad política del Gobierno para abordar la situación de los presos políticos del estallido social. La dirigenta, madre del prisionero Nicolás Ríos, encabezó este lunes una comitiva que llegó hasta el Palacio de La Moneda donde entregaron una carta con el apoyo de 224 organizaciones de DDHH, sociales y parlamentarios, donde piden al presidente Gabriel Boric que retire las querellas presentadas por el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales durante el gobierno de Sebastián Piñera, contra los jóvenes que se manifestaron masivamente desde el 18 de octubre de 2019. Verdugo señaló que ya son 64 los jóvenes que han sido condenados, entre ellos Cristian Cayupan, condenado a 15 años; Jordano Santander, a 7 años; Deivy Jara Olivares, de 19 años de edad y condenado a 17 años de cárcel. “La situación para nosotros es grave y por eso, vamos a insistir juntando fuerzas con diferentes organizaciones para poder visibilizar y exigir la libertad de todos los presos y presas de la revuelta. El gobierno de Gabriel Boric en campaña nos dijo. El mismo Giorgio Jackson cuando nos fue a ver a la huelga de hambre nos dijo: si Gabriel Boric sale presidente lo primero que vamos hacer es liberar a los presos de la revuelta y eso no se ha concretado, es una deuda pendiente y no podemos seguir esperando, no tenemos tiempo, la situación es angustiante”, señaló Verdugo. La vocera de agrupación indicó que en las conversaciones con el equipo del Ministerio de Justicia, han dado cuenta de las condiciones carcelarias en la que se encuentran sus hijos y en algunos casos, han intervenido para mejorar las condiciones a través de conversaciones con Gendarmería, pero el tema de la prisión política sería vista caso a caso, ya que muchos jóvenes aún están esperando juicio. “Ellos ( el Ministerio de Justicia) no hablan de solución sino que caso a caso, porque dicen que no tienen desde el Ejecutivo, ni del Legislativo el poder como para sacar un proyecto de ley que sea aprobado en el Congreso, porque todos los intentos que se han hecho la derecha y la Democracia Cristiana los obstaculiza, junto a senadores de la ex Concertación. Hasta el día de hoy, el apoyo incondicional que hemos tenido es de la bancada de Apruebo Dignidad”, señaló Verdugo. “Algunos senadores, como (Juan Ignacio) Latorre también nos han apoyado, por lo tanto, nos vemos muy debilitados en poder ser escuchados, tanto en el Congreso como en el Gobierno que sabemos que hay una falta de voluntad política, que el Gobierno no quiere dar la pelea por la libertad de los presos de la revuelta”, añadió la vocera de la agrupación. Verdugo también descartó que hoy la solución pase por el Proyecto de Indulto General a los Presos de la Revuelta que fue desvirtuado y convertido en un Proyecto de Amnistía, “donde hubo maniobras de la DC, con senadores como Pedro Araya”, precisó. El Gobierno también habló de un proyecto de indulto conmutativo, pero que tampoco fue presentado porque no están los votos. “Ahora esperamos que el presidente Boric, dé los indultos presidenciales particulares para los condenados, él tiene la facultad y puede hacerlo”, puntualizó Verdugo.

