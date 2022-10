8862d7a1c9

Nacional Política ¿Blanqueo a Franco Parisi?: Los cuestionamientos ante la reaparición del excandidato pese a su deuda con la Justicia El líder del PDG volvió al escenario político -luego de su tercer lugar en las elecciones presidenciales- realizando fuertes críticas a la administración de Gabriel Boric y cuestionando que "se priorice" la elaboración de una nueva Constitución. Daisy Castillo Lunes 24 de octubre 2022 18:57 hrs.

Hubo un período de silencio, o más bien, de alejarse mediáticamente luego de obtener el tercer lugar en las elecciones presidenciales del año pasado. Ahora, Franco Parisi, ingeniero comercial y aspirante a La Moneda, en 2013 y 2021, arremete en el escenario político opinando sobre el nuevo proceso constituyente, cuyo debate y consenso de ideas pareciera cada vez estar más lejano. Parisi, según comentan fuentes cercanas al también académico, sabe aprovechar los escenarios y, precisamente, el complejo ambiente político y económico por el que está atravesando el país, son el motor que lo impulsa a salir de su “encierro” en Estados Unidos y comenzar, ni siquiera de a poco, sino de golpe, a figurar en cada espacio donde tenga tribuna y se escuche su voz y sus ideas respecto de cómo se observa a Chile desde el extranjero. Él mismo señaló en el diario La Tercera, en una publicación el reciente fin de semana: “Quizás de adentro no se ven tan preocupantes como desde afuera, porque desde aquí, uno es capaz de ver el bosque completo”. Agregando que “creo que el Gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente. No solamente perdió, sino que está haciendo una muy mala gestión”. El regreso pese a las críticas Para los analistas políticos y dirigentes que encabezan movimientos feministas, la nueva aparición de Franco Parisi, no es al azar, no se trata de una figuración simplemente porque se le dio espacio para hablar al público, sino que hay razones más contundentes para su arremetida: el protagónico rol que juega como líder del Partido de la Gente (PDG), grupo que consiguió una bancada en la Cámara de Diputados y, aunque Parisi no presida el colectivo, es la figura que está en la cima la que guía los pasos del grupo y esos pasos, al parecer, quieren que retome el camino hacia La Moneda. El analista político, Patricio Gajardo, señaló en cuanto a la figura política de Franco Parisi que tiene influencia, la misma que estaría dada en la ventaja de un partido como el PDG que no se define ideológicamente, que es un partido pragmático. A juicio de Gajardo, Parisi ejerce liderazgo en el PDG, si no estuviera, probablemente el Partido de la Gente no habría tenido el éxito importante que tuvo en las elecciones parlamentarias. Parisi es clave para el PDG, porque si no sería un partido que no tendría una línea de conducción y Parisi ejerce como conductor y lo hace bien”. Para el especialista, existe otro factor que también ayuda a Parisi en las pretensiones futuras que tenga, sean cuáles sean, y es el hecho de tener una propuesta clara frente al tema constitucional, en términos de que tiene que haber un plebiscito de entrada. “Es Parisi el que le da esa performance, porque si no uno difícilmente podría entender el PDG con el peso que tiene”. Patricio Gajardo manifestó, al mismo tiempo, en cuanto a la reaparición de Franco Parisi al ruedo político, tras meses de ausencia mediática, que hay un antecedente que nadie puede dejar de reconocer y, menos olvidar. “Él llegó tercero en las elecciones, es un dato no menor, por lo tanto, él tiene una mirada y un posicionamiento orientador para el partido. Los liderazgos importan para darle fuerza a los partidos que mucho de los actuales partidos no tienen liderazgos reales y, en el caso de Parisi, es el líder indiscutible y que le permite hacer movidas, incluso, mostrarse ambiguo, ya que aún no se define si va a apoyar o no a Karol Cariola. Vamos a ver qué pasa ahí. Si apoyará a Cariola, le jugaría muy en contra, así es que creo que, al final, no lo va a hacer”. Demanda por pensión de alimentos La llegada de Franco Parisi a la política ha estado acompañada de cuestionamientos por los temas pendientes que enfrenta ante los tribunales, como es el caso de la deuda por pensiones de alimentos, materia que estuvo presente en el debate cuando fue candidato presidencial y que también ha sido comentado por los movimientos feministas que miran con recelo que un candidato, sin asumir el pago de la pensión a sus hijos como lo establece la ley, se postule al mayor cargo en un país como es la Presidencia. Precisamente, Karina Nohales, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, en entrevista con la Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó en cuanto a la reaparición de Franco Parisi, que “el Partido de la Gente encarna una defensa del modelo neoliberal y de todas las formas de precarización de la vida que este modelo ha impuesto. Una de las formas de precarización tiene que ver con la violencia económica que supone para las mujeres la deuda de pensión alimenticia, que es un drama constitutivo de nuestra sociedad”. Nohales aseguró que “nos llama profundamente la atención cómo un sector político se instaura haciendo la vista gorda a este tipo de violencia económica que desde el feminismo hemos denunciado. Nos resulta grave. Creemos que muchos sectores pueden verse representados por esta omisión que supone, entre otras cosas, la deuda de pensión alimenticia, en el sentido de que son muchos los hombres que deben y ponen en cuestión este derecho que impacta en la vida de las mujeres”. La dirigenta de la Coordinadora Feminista 8M advirtió que “son varios los sectores de la derecha que están tratando de construir su programa y su relato político, en base a reponer distintas maneras de violencia hacia las mujeres y que el Partido de la Gente, por supuesto, no es la excepción”. Karina Nohales, afirmó que no se podría descartar nuevos aires presidenciales por parte de Franco Parisi, luchando de nuevo por llegar a La Moneda. “Entiendo que existe una pretensión presidencial y el camino para la próxima elección está muy abierto. Imagino que quieren constituirse como una autoridad política relevante en el país, el PDG tiene una bancada y Parisi reaparece como el líder del partido, más allá de que no sea su presidente”. Deterioro de la democracia Por su parte, Consuelo Alveal, cientista política, sostuvo que le llamó la atención la entrevista de Parisi en el diario La Tercera, con una amplia cobertura, “sabiendo que es una persona que no viene a Chile por una serie de conflictos judiciales pendientes, que fue candidato presidencial de manera virtual. El Partido de la Gente tiene una representación importante en el Congreso, pero también uno se pregunta si ése es el tipo de liderazgo que uno quiere para Chile”. Agregó que “si tenemos un candidato presidencial que puede hacer campaña a distancia, que no visita el país, hay un deterioro importante de la democracia… Es el líder de un partido político que tiene una representación importante en el Congreso, pero que no viene a dar la pelea en su país”.

