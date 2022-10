a3b320e71b

Nacional Política seguridad Con críticas a la gestión de la ministra Tohá: Cámara de Diputadas y Diputados aprueba décima prórroga del estado de excepción Los dardos hacia la titular de Interior provinieron incluso desde parlamentarios del oficialismo, quienes acusaron una falta de diálogo con los distintos actores afectados en el sur del país y que la cartera "no ha estado a la altura del desafío". Natalia Palma Martes 25 de octubre 2022 13:33 hrs.

Por 113 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva prórroga para extender el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía, y las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío. Se trata de la décima solicitud presidencial desde su entrada en vigencia el pasado 16 de mayo, cuyo objeto busca enfrentar los hechos de violencia que afectan a la zona. Sin embargo, la discusión legislativa no estuvo exenta de críticas, incluso, desde el propio oficialismo. El diputado del Partido Socialista por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, adelantó su voto de abstención y señaló que, pese a haber respaldado desde un principio la aplicación de la medida, “siento que el Ministerio del Interior lamentablemente no ha estado a la altura del desafío en el enfrentamiento a este tema”. En ese sentido, cuestionó la gestión de la titular de la cartera, Carolina Tohá -presente en la instancia- expresando que “nunca hubiera pensado, quién iba a decir que extraño cómo trabajaba la ministra Siches y la ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte respecto a estos temas, donde efectivamente sí existió más diálogos para con Los Ríos”, arremetiendo contra la negativa del Ejecutivo a ampliar el estado de excepción a ese sector. “Lo cierto es que en este período que ha asumido la ministra Tohá lamentablemente no hemos tenido tampoco la oportunidad de poder conversar respecto a la escalada y al aumento explosivo de los niveles de delincuencia y de agresiones en mi región. No quiero que en la Región de Los Ríos se transforme en un foco permanente de ataques, quiero que el Estado y el Gobierno actúe de manera drástica y agresiva”, criticó Ilabaca. En tanto, su correligionaria y representante mapuche, Emilia Nuyado, nuevamente confirmó su voto en contra, manifestando que “siento que en democracia y donde un país transformador, gobernado hoy día por el presidente Gabriel Boric, yo esperaría que hubiera mayor diálogo y que se pudiera disponer de mayores recursos para atender la demanda de las comunidades, donde hemos visto que, en vez de aumentar el presupuesto para la adquisición de tierra, desarrollo, cultura y los diversos programas de la Conadi, estos han disminuido”. Asimismo, apuntó que “hoy día siguen pendientes las reclamaciones de territoriales de las comunidades, sigue pendiente también el poder avanzar en el Plan Buen Vivir, ejecutar presupuestos que vayan a apoyar el desarrollo productivo y rural en el cual viven las comunidades mapuche de los diversos territorios. Por lo tanto, muchas veces creo que, si bien se siguen renovando las prórrogas de los estados de excepción, estos finalmente no tienen los efectos que debieran tener en los territorios”. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, sostuvo que esta nueva prórroga “sigue siendo insuficiente. A pesar de que la ministra del Interior pueda hacer esfuerzos sobrehumanos de tratar de buscar una alternativa distinta, un estado de excepción con características distintas, finalmente si no se ataca el problema de fondo que dijo tener este Gobierno en la campaña presidencial, que ellos tenían la solución mágica de solucionar el problema en la Araucanía y no han hecho nada, no se va a poder solucionar este tema”. Posteriormente, a partir de las 15:00 horas será el turno del Senado pronunciarse sobre la iniciativa. Cabe destacar que a esta discusión se suma la reunión que sostuvieron ayer lunes parlamentarios de la Macrozona Sur con la ministra del Interior, Carolina Toha, para abordar los alcances de la reforma impulsada por el Gobierno que establece un Estado de Excepción de Protección y Resguardo, el cual pretende reemplazar la actual medida y que hasta ahora se sabe durará 60 días y no limitará las garantías constitucionales de los habitantes del sector. La secretaria de Estado expresó en aquella oportunidad que ya hay “bastante avance” en lo relativo al trabajo prelegislativo.

