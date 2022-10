bf0b6f1b7e

73ab4c577a

Cultura Género Escritora chilena Alia Trabucco Zerán recibió el Premio del Libro de la Academia Británica La obra galardonada examina forensemente cuatro homicidios cometidos por mujeres chilenas cotidianas a lo largo del siglo XX. Así, la autora introduce una perspectiva al estudio de las mujeres asesinas. Diario Uchile Miércoles 26 de octubre 2022 19:43 hrs.

Compartir en

Durante una celebración en la Academia Británica, el presidente del jurado, el escritor Patrick Wright, anunció que la obra de no ficción When Women Kill: Four Crimes Retold (And Other Stories) de la escritora chilena, Alia Trabucco Zerán, es la ganadora por mejor comprensión cultural mundial del Premio del Libro de la Academia Británica. “Cuando las mujeres matan” fue traducida por Sophie Hughes, el libro examina forensemente cuatro homicidios cometidos por mujeres chilenas cotidianas a lo largo del siglo XX. Así, Trabucco Zerán introduce una perspectiva al estudio de las mujeres asesinas. La autora, cuya primera novela se llama The Remainder (Coffee House Press), originalmente se formó como abogada y pasó muchos años investigando el libro ganador, combinando la escritura de crímenes reales con el arte del ensayo crítico y memorias de investigación. “El resultado es una narración convincente que no solo explora las circunstancias en torno a los cuatro asesinatos, tan notorios que inspiraron obras de teatro, poemas y películas, sino también la reacción de los medios y el juicio de una sociedad patriarcal”, dijeron los organizadores del premio. Wright, profesor de literatura e historia en King’s College y miembro de la Academia Británica, dijo que “When Women Kill es una obra muy original y bellamente escrita, que descubre verdades incómodas sobre una sociedad y sus actitudes hacia los homicidios de mujeres”. “Este es un trabajo oportuno e importante que invita al lector a reconsiderar la relación entre género y violencia, no solo en Chile sino a nivel mundial. Trabucco Zerán aplicó su formación jurídica a la creación de este libro excepcional, recordándonos que la investigación adopta muchas formas y no es solo dominio del mundo académico”, agregó. La profesora Julia Black, presidenta de la Academia Británica, sostuvo que era un honor para ella felicitar a Alia Trabucco Zerán “por llamar nuestra atención sobre una historia que resonará universalmente, y por recordarnos que la escritura y la investigación son una parte esencial de cada lectura convincente.” Trabucco Zerán recibirá £25.000 por ganar el premio. Cada uno de los escritores preseleccionados recibirá £1,000, una nueva incorporación para la décima edición del premio. Los otros libros preseleccionados fueron The Invention of Miracles: Language, Power, and Alexander Graham Bell’s Quest to End Deafness de Katie Booth (Scribe UK), Aftermath: Life in the Fallout of the Third Reich de Harald Jähner (WH Allen), Osebol: Voices from a Swedish Village de Marit Kapla (Allen Lane), Horizons: A Global History of Science de James Poskett (Viking) y Kingdom of Characters: A Tale of Language, Obsession and Genius in Modern China de Jing Tsu (Allen Lane).

Durante una celebración en la Academia Británica, el presidente del jurado, el escritor Patrick Wright, anunció que la obra de no ficción When Women Kill: Four Crimes Retold (And Other Stories) de la escritora chilena, Alia Trabucco Zerán, es la ganadora por mejor comprensión cultural mundial del Premio del Libro de la Academia Británica. “Cuando las mujeres matan” fue traducida por Sophie Hughes, el libro examina forensemente cuatro homicidios cometidos por mujeres chilenas cotidianas a lo largo del siglo XX. Así, Trabucco Zerán introduce una perspectiva al estudio de las mujeres asesinas. La autora, cuya primera novela se llama The Remainder (Coffee House Press), originalmente se formó como abogada y pasó muchos años investigando el libro ganador, combinando la escritura de crímenes reales con el arte del ensayo crítico y memorias de investigación. “El resultado es una narración convincente que no solo explora las circunstancias en torno a los cuatro asesinatos, tan notorios que inspiraron obras de teatro, poemas y películas, sino también la reacción de los medios y el juicio de una sociedad patriarcal”, dijeron los organizadores del premio. Wright, profesor de literatura e historia en King’s College y miembro de la Academia Británica, dijo que “When Women Kill es una obra muy original y bellamente escrita, que descubre verdades incómodas sobre una sociedad y sus actitudes hacia los homicidios de mujeres”. “Este es un trabajo oportuno e importante que invita al lector a reconsiderar la relación entre género y violencia, no solo en Chile sino a nivel mundial. Trabucco Zerán aplicó su formación jurídica a la creación de este libro excepcional, recordándonos que la investigación adopta muchas formas y no es solo dominio del mundo académico”, agregó. La profesora Julia Black, presidenta de la Academia Británica, sostuvo que era un honor para ella felicitar a Alia Trabucco Zerán “por llamar nuestra atención sobre una historia que resonará universalmente, y por recordarnos que la escritura y la investigación son una parte esencial de cada lectura convincente.” Trabucco Zerán recibirá £25.000 por ganar el premio. Cada uno de los escritores preseleccionados recibirá £1,000, una nueva incorporación para la décima edición del premio. Los otros libros preseleccionados fueron The Invention of Miracles: Language, Power, and Alexander Graham Bell’s Quest to End Deafness de Katie Booth (Scribe UK), Aftermath: Life in the Fallout of the Third Reich de Harald Jähner (WH Allen), Osebol: Voices from a Swedish Village de Marit Kapla (Allen Lane), Horizons: A Global History of Science de James Poskett (Viking) y Kingdom of Characters: A Tale of Language, Obsession and Genius in Modern China de Jing Tsu (Allen Lane).