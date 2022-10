ab2214b97f

Nacional Política Anuncian despido de 16 mil trabajadores de la salud pública al terminar la alerta sanitaria por Covid-19 Dirigentes de la FENATS Nacional entregaron este jueves una carta a la ministra Ximena Aguilera, en la que piden un aumento del presupuesto 2023 para el sector y el fin de los despidos del personal contratado como refuerzo durante la pandemia. Osciel Moya Plaza Jueves 27 de octubre 2022 14:13 hrs.

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Pública (FENATS) Karen Palma, informó que unos 16 mil trabajadores del sector contratados en el marco de los refuerzos por la pandemia Covid-19, serían despedidos por no estar considerados en el presupuesto del Minsal para el 2023. Este jueves los dirigentes entregaron una carta a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en la que expresan sus demandas relacionadas con el aumento de presupuesto para el sector y el término de los despidos del personal de salud contratado debido a la urgencia. La dirigenta indicó que dado que la alerta sanitaria se extendió hasta el mes de diciembre, las y los trabajadores serán despedidos, como ya está ocurriendo en distintas regiones del país, como en Antofagasta y el Biobío. "Serían despedidos los 16 mil porque ellos están regidos a propósito del presupuesto que mantiene la alerta sanitaria. Como todos sabemos se extendió hasta diciembre y lo que se ve, frente a la disminución de los casos y a la situación que tenemos, no debieran continuar ni extenderse la alerta, por lo tanto se termina también este financiamiento extraordinario que tenía salud tanto para prevención, como para enfrentar la pandemia", indicó Palma. La dirigenta afirmó que si bien estos funcionarios fueron incorporados por la emergencia sanitaria, la mayoría están asignados a distintas funciones que son necesarias en la salud, como en atención domiciliaria, las UCI, UTI, y cumplen con labores necesarias y habituales en los hospitales. "El ministerio por un lado plantea que es una prioridad la lista de espera y las atenciones que no se hicieron, pero en paralelo despide a estos trabajadores y trabajadoras que ponen el sustento para que esto ocurra", reclamó la representante. Palma agregó que "otro elemento no menor es que hay que considerar el alto nivel de licencias que tenemos en el sector que no es casual. Tenemos muchos funcionarios y funcionarias con secuelas de Covid y con una situación de salud mental. El tiempo que vivimos no fue fácil y eso obviamente se grafica en la salud de los trabajadores y con estos refuerzos permitía que pudiéramos mantener la atención a la población. Por eso que entregamos esta carta y la ministra debe pronunciarse en esta materia". En relación al presupuesto 2023 para el sector, Karen Palma indicó que "no corresponde que tengamos el aumento de 100 pesos per cápita" considerando que el gobierno se ha comprometido en una reforma basada en la atención primaria. "Es una pésima señal de distribución del presupuesto. Estamos completamente de acuerdo con que salud mental y las listas de esperas sean una prioridad, pero creemos que la mantención del sistema y su financiamiento, debería estar en el centro, más aún cuando para la población, el sistema de salud está dentro de las prioridades", indicó. La dirigenta afirmó que no descartan movilizaciones en todo el país, si las autoridades no escuchan a los trabajadores.

