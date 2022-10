ab2214b97f

Nacional Política Presidente Boric en la Sofofa: “Es importante que la política en los casos de corrupción actúe con firmeza” El Mandatario también llamó a todos los sectores a recuperar la confianza, porque de lo contrario, dijo, “no nos vamos a poder encontrar y acá nadie se salva solo”. Diario Uchile Jueves 27 de octubre 2022 10:18 hrs.

Desde 2019 que no se realizaba de manera presencial el Encuentro Anual de la Industria correspondiente a este año y que organiza la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), actividad en la que participó anoche el presidente Gabriel Boric. En su intervención, el Mandatario se refirió al escenario que enfrenta el país, luego de tres años del estallido social, señalando que “acá no se trata de encontrar explicaciones unicausales. Tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones”. Agregó que “no se trata de decir que estuvo todo mal, o solo estuvo todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos”, dijo. Sobre el llamado estallido social manifestó que “fue canalizado de manera institucional, con muchas dificultades. En otros países sabemos que aquello no ha sido posible y hasta el día de hoy estoy orgulloso de que en Chile cuando tenemos diferencias, somos capaces de resolver a través de más democracia y no de menos, pero tenemos que resolver esas diferencias y tenemos que centrarnos hoy día en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”. “La mayoría son gente honesta” El Presidente, también se dio tiempo para hablarles a los empresarios, comentando, en este sentido que “es tan injusto cuando se mete a todos en el mismo saco, cuando en el caso de la colusión de los pollos, farmacias o el papel higiénico, se dice que ‘todos los empresarios son tal cosa’. Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción actúe con firmeza, y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile, son gente honesta y trabajadora y que quieren lo mejor para su país”. Junto con esto, llamó a que “recuperemos la confianza, porque de lo contrario, no nos vamos a poder encontrar y acá nadie se salva solo. Tenemos que actuar en conjunto. Las y los empresarios saben bien de vaivenes y de crisis. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar sobre cómo se enfrentó a la adversidad, cómo salir adelante y esa experiencia es valiosa”. El desafío del proceso constituyente Como era de esperar, nuevamente uno de los temas que surge en el seno de reuniones empresariales en las que últimamente ha participado el jefe de Estado es el del proceso constituyente. En este sentido, afirmó que “si hoy día, el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos tres años no pasó nada y que, por lo tanto, no vale la pena tener un proceso constituyente, no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio importante, estructural, en un sistema de pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad”. Además, el mandatario aprovechó de enviar un mensaje a los distintos actores políticos. “Invito a los sectores políticos que no cometamos los mismos errores para sencillamente tratar de castigar al adversario político, porque cuando nos castigamos nosotros es la señora de la población Yungay. La importancia de alejarse de dogmas inamovibles y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la reforma previsional y tributaria tiene un sentido de urgencia”.

