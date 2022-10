Senador Bianchi critica decisión “antojadiza y unilateral” del TC tras desestimar requerimiento contra el TPP-11

e096443451

Con una fuerte crítica al Tribunal Constitucional y cuestionando la “consecuencia” del presidente Gabriel Boric, reaccionó el senador independiente, Karim Bianchi, a la decisión del Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 legisladores contra el TPP-11 aprobado en el senado el 11 de octubre pasado. “Lamentamos profundamente la decisión antojadiza y unilateral del Tribunal Constitucional de ni siquiera revisar el fondo de nuestra presentación para invalidar lo que entendíamos era una tramitación irregular de un tratado muy importante como es el TPP-11, que más que un tratado a nuestro juicio es cómo Chile se relaciona con las multinacionales y cómo se le blinda. Por tanto, entendemos que esto impide poder realizar políticas públicas tan necesarias que tenemos que tener como país a futuro”, indicó Bianchi. Agregó que no le sorprende la decisión del TC de “no dejarnos defender la admisibilidad, cosa que hacen siempre, dejan que se pueda defender la admisibilidad y lo pedimos, pero aquí se aplicó la teoría del amiguismo”. “Quiénes están allí? Son designados por los partidos políticos. Tiene bien poco de tribunal y tiene bien poco de imparcial. Ahí responden a intereses políticos de un lado y de otro, son monigotes de los partidos políticos quienes lo componen”, criticó el legislador. Bianchi agregó que “no solamente hay que tener méritos para estar en el TC, sino que también hay que tener amigos en el Congreso y estos amigos nos advirtieron que esto iba a ocurrir y aplicaron toda la presión necesaria, como defensores de este tratado, para así impedir que nosotros pudiésemos tener una defensa del fondo que nadie fue capaz de rebatir, sino que utilizaron estas artimañas”. El senador explicó que “teníamos una teoría, que se basaba en el fondo que la Constitución no distingue entre días hábiles o corridos. El Senado es un órgano de administración del Estado y por tanto se rige por leyes especiales y eso queríamos ir a defender, pero no nos dejaron. Pero estamos con la conciencia tranquila de que fuimos consecuentes del principio hasta el final”. Puntualizó que esta consecuencia fue la “que no tuvo usted presidente Gabriel Boric que, pudiendo ser algo, no hizo nada, siendo que cuando era diputado, se llenaba la boca en contra de este tratado. No nos queda más que acatar, no tenemos acciones para poder perseverar en esto, pero quedamos tranquilos que hicimos todo lo posible y lo lamentamos, porque sentimos que no perdimos nosotros, sino que ha perdido el país”.

