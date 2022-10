Diputada Serrano (PC) sobre posible viraje de la DC a la derecha: “Estarían abandonando parte de su esencia”

En conversación con Radioanálisis, la subjefa de la bancada de diputados y diputadas comunistas, Daniela Serrano, abordó la decisión de la Democracia Cristiana de no votar por Karol Cariola para próxima presidenta de la Cámara. La determinación la adoptó la colectividad aduciendo que el PC no tomó distancia de la querella presentada contra el exdirector del INDH, Sergio Micco, cuestión que la parlamentaria del distrito 12 consideró incomprensible toda vez que pasa a llevar el acuerdo administrativo -pactado en marzo entre el oficialismo, la DC, el PDG e independientes- por razones que no competen al partido.

“Nosotros nos hemos reunido con el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, y no solo el Partido Comunista, todos los jefes de comité que sostienen este acuerdo dicen que acá lo importante es primero honrar la palabra”, afirmó Serrano.

En ello relevó que el acuerdo “no se sostiene tan solo en la presidencia del Partido Comunista sino que contempla también los acuerdos de comisiones, tenemos comprometidos también una vicepresidencia que es del Frente Amplio, una segunda vicepresidencia que es de la Democracia Cristiana donde ellos han mostrado reparos a propósito de esta querella de la cual nosotros hemos sido muy claros: no es una querella presentada por el Partido Comunista”.

En ese sentido la legisladora afirmó que el argumento de la falange es inadmisible. “Que finalmente se ponga en tela de juicio que este acuerdo se va a cumplir por la opinión que puedan tener distintos parlamentarios y parlamentarias de la viabilidad de esta querella, creemos que hoy día no es el argumento suficiente”, señaló.

Consultada por un presunto viraje de la DC a la derecha, considerando la probabilidad que hay en que el sector termine presidiendo ambas corporaciones -Juan Antonio Coloma a la cabeza del Senado según el acuerdo de la Cámara Alta- Serrano advirtió que “acá tenemos una presidencia que le correspondería a la UDI, pero porque ellos estaban empatados cuando hicieron un acuerdo administrativo”.

“Mitad de la Cámara estuvo a favor de que Álvaro Elizalde fuera el presidente de la Cámara y que también otra fuerza progresista pudiese presidirla dentro de otro periodo, sin embargo los otros dos períodos restantes pertenecían a la centro derecha porque los números no calzaban para construir otro tipo de acuerdo”, acotó.

Por el contrario, la diputada insistió que en la Cámara “cuando nosotros instalamos un acuerdo en marzo veíamos que teníamos mayoría con la Democracia Cristiana, también con el Partido de la Gente que sabe perfectamente quiénes somos, los intereses que tenemos en poder conducir la Cámara entendiendo la urgencia de lo que hemos comprometido para hacer andar una agenda de transformaciones”.

Por otro lado, la parlamentaria advirtió las repercusiones que hay sobre hacer un viraje a la derecha. “Cruzar la vereda y hacer otro acuerdo administrativo que no sea con estas fuerzas políticas creo que también puede ser muy peligroso, no tan solo porque no se cumple con la palabra honrada sino también por cuál es la política de alianza que tengan estos sectores con que hoy día están mirando a la derecha. Yo creo que desde ahí quizás estarían abandonando parte de su esencia, el centro político al que ellos siempre han aludido que representan y creo que desde ahí es importante que la Democracia Cristiana haga una reflexión en con quién van a estar en este período”.

En lo relativo a la gobernabilidad que puede tener el PC en la Cámara, considerando la ambivalencia de la DC y las cercanías del PDG con la derecha, la diputada aseguró que desde su partido han dialogado con los parlamentarios de la falange sobre su división interna y pese que algunos apostaron por el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, afirmó que “lo importante siempre fue encontrarnos en una discusión que diera relevancia a una agenda donde ellos también en su mismas campañas de lo que han instalado hablaban de la necesidad de hacer cambios y eso es a lo que nosotros los estamos invitando”.

En cuanto a la colectividad de Franco Parisi, sostuvo que “lo que sucede con el Partido de la Gente y su consistencia ideológica, con quienes ellos estén en este momento, con quienes ellos estén en el futuro lo hemos conversado también en particular con cada diputado y lo que ellos siempre han hablado es que son una fuerza emergente, que era necesario darle estabilidad al país, de cumplir los compromisos y ha sido también a lo que hemos llamado a que lo puedan replantear, a que es importante también que todos los acuerdos que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos construir en la Cámara, también significa darle estabilidad al país, por tanto creo que no es conveniente que diputadas y diputadas del Partido de la Gente cambien ese parecer”, añadió.

Respecto a si el PC está barajando otra carta para presidir la Cámara de Diputados y Diputadas, la representante del distrito 12 indicó que “nosotros no hemos dado una discusión sobre si vamos a cambiar esto”. “Hasta el momento la autonomía de los partidos estaba en elegir quiénes iban a ser sus cartas a la mesa de la Cámara y también de las distintas comisiones y las cuales también lideramos, entonces creo que desde ahí es importante respetar la autonomía de los partidos”.

Por lo demás, Serrano apuntó a las declaraciones vertidas por el jefe de bancada de diputados DC, Eric Aedo, respecto a no apoyar a un militante PC para la presidencia de la Cámara. “Ya existiría un veto al Partido Comunista lo cual nosotros también hemos estado dispuestos a conversar, a poder cambiar esta posición pero vemos que la Democracia Cristiana ha tomado una decisión”.

“Nosotros anoche como partido sacamos una declaración entendiendo que no vamos a tolerar este tipo de vetos y por lo tanto si hay algún tipo de diferencia política, los llamamos nuevamente a poder sentarse a conversar con nosotros y así poder construir una salida que deje a todas las fuerzas políticas conformes con esta situación pero no poniendo”, afirmó.

Asimismo señaló que el PC siempre ha sido objeto de impugnaciones cada vez que le ha tocado asumir responsabilidades importantes, como ha sido durante este Gobierno.

“Eso ha sido histórico dentro de la historia de nuestro partido. Yo creo que lo importante que todos quienes han hecho esas impugnaciones puedan revisar la historia que tiene nuestro partido, el compromiso que tenemos con la democracia que pareciera que a algunos y algunas y principalmente en la derecha se les olvida todos los horrores que algunos y algunas pudieron defender, incluso ya llegada la democracia, entonces ahí creemos que existe una falsa dicotomía y a todos ellos los llamamos a replantearse”, sostuvo.

Y añadió que “respecto a algunas designaciones en particular, creemos que eso se ha resuelto, que lo ha sorteado muy bien este Gobierno y por tanto nosotros también vamos a seguir en una posición de avance, de construcción de distintas políticas de alianza que nos permita encauzar un programa de Gobierno pero sin renunciar a lo que es nuestra propia identidad, principios y nuestra concepción ideológica que tenemos en este momento”.