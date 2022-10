3d76bf40fb

Internacional Guerra en Ucrania: oportunidad para criminales que trafican armas en la Unión Europea Bruselas propuso endurecer las reglas para el comercio de armas de fuego en la Unión Europea, donde, en manos de civiles, existen 35 millones de pertrechos ilegales en los 27 países de la UE. Además, según las bases de datos, 630.000 son robadas. Luis Hernán Schwaner Viernes 28 de octubre 2022 11:25 hrs.

Fue la propia Comisaria comunitaria de Interior, la política sueca Ylva Johansson, quien admite que la guerra en Ucrania es una oportunidad para los traficantes de armas y que hay que prepararse para combatir a estos criminales. “Los delincuentes cambian constantemente la forma de introducir armas mortales en la Unión Europea y tenemos que ir un paso por delante”, sostuvo Ylva Johansson. Para ello, la Comisión Europea ha propuesto este jueves endurecer las reglas sobre importación, exportación y tránsito de armas de fuego de uso civil en la UE, en medio de la creciente preocupación entre algunos gobiernos europeos porque la guerra en Ucrania aumente la falta de control y con ello, también aumente el tráfico de armas en territorio del viejo continente. “Esto no ha ocurrido todavía, debo decir, pero nos tenemos que preparar y para ello estamos desarrollando un plan de acción anti tráfico de armas con los propios ucranianos”, aseguró. Por supuesto que hay un riesgo enorme debido al complejo panorama bélico, pero Ylva Johansson dice confiar en que los militares ucranianos estén realmente utilizando las armas de forma correcta. Aduce, asimismo, que siendo la guerra un desastre para la gente, resulta ser también una oportunidad para los criminales y tenemos que estar preparados para ello”, insiste. Sus declaraciones dieron el tono preventivo a una breve comparecencia ante los medios de la Comisaria de Interior para explicar la actualización de las reglas existentes, donde destacó que “reducir el uso y el tráfico ilegal de armas de fuego debe basarse en una buena cooperación policial, una buena información y procedimientos transparentes. Y esta propuesta lo consigue”, aseguró. La idea de este consolidar y fortalecer las reglas para el comercio de armas en los territorios comunitarios ya figuraba en la agenda de Bruselas antes de que Rusia invadiera Ucrania el pasado 24 de febrero, pero ha cobrado relevancia precisamente a raíz de la guerra y a través de la constatación de que siguen entrando a la UE armas utilizadas, por ejemplo, en las guerras de la antigua Yugoslavia. Actualmente, según los cálculos comunitarios, hay unos 35 millones de armas ilícitas en manos de civiles y unas 630.000 figuran como robadas en la base de datos del sistema de información Schengen. Pero probablemente la propuesta deba enfrentar discusiones al interior del Consejo y del Parlamento Europeo, respectivamente, instancias donde ahora tendrá que ser analizada y desglosada. En ella se establecen procedimientos comunes más claros para la importación, exportación, tránsito y señalización (inscripción) de armas y municiones. También comprende la creación de un sistema de licencias electrónicas para las solicitudes de importación y exportación de las mismas, el que sustituiría a los sistemas nacionales actuales, que en la mayoría de los casos siguen realizándose sólo en papel. “Este nuevo sistema sin papel ahorrará tiempo a los solicitantes y simplificará el proceso”, afirma la Comisión Europea. El plan de Bruselas también establece procedimientos simplificados de importación y exportación para cazadores, tiradores deportivos y expositores. En particular, no se exigirá una autorización previa de importación o exportación a los cazadores que dispongan de una tarjeta europea de armas de fuego. No obstante, impondrá normas técnicas estrictas para las armas de alarma y de señales, que son dispositivos fabricados para poder disparar únicamente munición de fogueo, gas lacrimógeno o irritante y habrá un listado de las mismas que no podrán ser transformadas para lanzar perdigones, balas o algún tipo de proyectil propulsado por el estallido de un carburante, como en el caso de las armas de fuego convencionales. La iniciativa también introducirá normas más estrictas para los componentes semiacabados. Por ejemplo, sólo podrán ser importados por distribuidores y corredores con licencia, un requisito con el que aspiran a reducir la amenaza de las armas de fuego “fantasmas”, de fabricación casera sin marca ni registro. Además, se exigirá un certificado de usuario final para las armas de fuego más peligrosas con el fin de garantizar que el comprador sea el destinatario final de la mercancía y que, además, no éste no la va a transferir a otra persona. “Esto reducirá el riesgo de desvío de armas de fuego del mercado legal al mercado negro durante o después de la exportación”, subraya la Comisión. La normativa, finalmente, exigirá a los gobiernos de la UE controles estrictos cuando se rechacen solicitudes para importar o exportar armas de fuego. Así, las autoridades nacionales tendrán la obligación de comprobar si a alguien que solicita una autorización al respecto, no se le hubiera negado la misma anteriormente en otro Estado miembro de la UE, información que tendrá que ser compartida con los demás países de la comunidad para estar alertas. Imagen de portada: RFI/Reuters-Alexander Ermochenko

