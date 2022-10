dbd70717f4

Política Iván Flores: “El Partido Comunista es parte de una acción injusta contra Sergio Micco” El senador de la DC se refirió a la pugna por el acuerdo administrativo para la presidencia de la Cámara y recalcó que "el PC no puede pedir chicha y chancho, no puede ganarlas todas". Diario UChile Sábado 29 de octubre 2022 12:24 hrs.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, se refirió a la posibilidad de que su partido incumpla el acuerdo administrativo para la presidencia de Karol Cariola, del Partido Comunista (PC), en la Cámara Baja. Consultado sobre dicha situación en Radio Cooperativa, Flores señaló que “es una cuestión coyuntural, no tiene que ver con una postura política como partido. Lo que ocurre es que el Partido Comunista no puede pedir chicha y chancho, no puede ganarlas todas. De hecho, es, yo creo, el único partido dentro de la coalición de Gob. que está ganando, porque gana cuando critican a su propio presidente y ganan cuando lo apoya en las cosas que sirve”. En esa línea, el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en 2019 señaló que “en política hay una máxima que permite avanzar (…), que es el cumplimiento de los acuerdos. Aquí hay un acuerdo para que Karol Cariola sea en el segundo año presidenta de la Cámara de Diputados junto con dos personas más como vicepresidentes. (Pero) los acuerdos se tienen que cumplir siempre y cuando en el escenario político no se genere una tensión o cambios que hagan que estos acuerdos deban ser revisados, que es exactamente lo que está pasando hoy día”. Respecto a las querellas en contra del exdirector del INDH y militante de la DC, Sergio Micco, por supuestos encubrimientos de delitos de lesa humanidad, Flores defendió el condicionamiento y dijo que “aquí no ha habido un giro sin justificación de las y los diputados de la bancada (DC) de la Cámara. Lo que ha habido es que el Partido Comunista es parte de una acción injusta, a todas luces, contra una figura emblemática nuestra, que es Sergio Micco”, fustigó. Por otra parte, cabe recordar la renuncia de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, quienes anunciaron su renuncia a la DC durante la jornada del pasado jueves, luego de 40 y 29 años de militancia, respectivamente. Respecto a la posible crisis de la colectividad, Flores comentó que “en la DC somos un partido de centroizquierda y muchos creemos que somos (realmente) un partido de centroizquierda: no somos ni de centro ni de izquierda, somos de centroizquierda. Somos progresistas con moderación, con respeto en el uso de la democracia y todos los instrumentos que sean necesario para ello”. “Me dolió mucho que Ximena Rinción y Matías Walker, pero también Claudio Orrego, Patricio Vallespín -que es un progresista de toda la vida- hayan tomado la decisión de irse porque la DC no los representaba. Los que nos quedamos tenemos tarea de ver si somos capaces de recuperar ese espíritu fraterno y la ubicación dentro del espectro político que nos permita pararnos con claridad frente a la ciudadanía”, sentenció el parlamentario por la Región de Los Ríos. Foto: Agencia Aton.

