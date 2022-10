dbd70717f4

Nacional Transportes Ministro García y manifestaciones de “No+TAG”: “No nos están ayudando” El titular de Obras Públicas acusó que las movilizaciones se están enfocando "en un tema ya resuelto", aludiendo al proyecto de ley que busca ayudar a las personas endeudadas con las carreteras. Diario UChile Sábado 29 de octubre 2022 15:03 hrs.

Un grupo de adherentes del movimiento “No+TAG” se manifestó este viernes en la Ruta 68, en medio de la masiva salida de vehículos que se registraba desde Santiago debido al fin de semana largo que se extiende hasta el 1 de noviembre. La agrupación exigió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a que de solución a sus demandas, como la rebaja de tarifas, la eliminación del artículo 114 de la Ley de Tránsito 18.290, y un pronunciamiento frente al proyecto de condonación de deudas que está siendo tramitado en el Congreso Nacional. El titular del MOP, Juan Carlos García, se refirió a la movilización en CHV Noticias, donde advirtió que “cuando hay manifestaciones de este tipo, me parece que no son justificadas porque hemos abordado las demandas de la ciudadanía”. El ministro apuntó a “algunos grupos minoritarios, al focalizarse en un tema que ya está resuelto, no nos están ayudando, ni están ayudando a la ciudadanía a circular libremente por las carreteras”. Ante las demandas de la movilización, García recalcó que “hemos tomado la decisión y hemos ingresado ya al Congreso una iniciativa legal enfocada en ayudar a la ciudadanía para ponerse al día con las autopistas, con los peajes”. “¿Qué significa esto? Que van a poder pagar la deuda del peaje y se les va a eximir la multa y los gastos de cobranza, pero, además, vamos a implementar una plataforma web única donde con sistema transparente donde cada uno podrá ver el listado de pagos que tiene que hacer por el uso de las autopistas”, agregó. El secretario de Estado subrayó la importancia de que “la gente vuelva a ocupar con tranquilidad este sistema, que no se sienta abusado y que podamos volver a tener un sistema que hoy día ya no está radicado solo en Santiago, sino que lo estamos expandiendo a todo Chile, que son estos beneficios que tenemos este fin de semana al no tener peajes por ejemplo en Rancagua, el no tener la barrera”. “Este proyecto más que buscar un aplauso rápido, lo que busca es mejorar la relación de la ciudadanía con el uso de la infraestructura. Más que perdonazos, busca soluciones estructurales en beneficio de la ciudadanía (…) En el pasado se han adoptado perdonazos que no han generado ningún impacto real en la ciudadanía que paga, que es responsable”, sentenció. Foto: Agencia Aton.

