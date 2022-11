471a019156

Nacional Política Andrés Solimano sobre elección del BID y posición del Gobierno: “Probablemente hay más cercanía con Nicolás Eyzaguirre que con Andrés Velasco” Hasta ahora están corriendo las candidaturas de México, que inscribió a su embajadora en Chile, Alicia Bárcena, y Brasil, que lleva al ex presidente del Banco Central, IIan Goldfajn. Daisy Castillo Martes 1 de noviembre 2022 14:17 hrs.

Para el 20 de noviembre está convocada la elección de quién será el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un período de cinco años, con la posibilidad de ser reelecto una sola vez. Y el 11 de noviembre vence el plazo para que los países entreguen el nombre del candidato que desean que se instale a la cabeza del BID, cuya relevancia no es menor, ya que se trata de una de las principales fuentes de financiamiento, a largo plazo, para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. La semana pasada, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel señaló que “Chile no tiene un candidato, está evaluando su posición y la vamos a definir en los próximos días. Hemos tenido contactos con otros países de la región, con Estados Unidos, es decir, con los socios principales del banco, así que estamos en ese proceso”. Marcel recalcó que “para nosotros sigue siendo un organismo de financiamiento de inversión muy relevante para la región, entregando conocimiento, cooperaciones técnicas y préstamos”. Aunque el Ministro Marcel no se ha referido a quién podría ser la carta que se juegue el Gobierno, hay dos nombres que están circulando. Uno de ellos es Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, quien, según fuentes diplomáticas de Estados Unidos, tendría el apoyo de más de la mitad de los países miembros, pero lo que le podría jugar en contra para que el Gobierno de Gabriel Boric lo apoye, es haber sido un activo promotor del Rechazo de la propuesta de nueva Constitución que hizo la Convención y las críticas que ha lanzado al Frente Amplio. El otro nombre es el de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, cercano a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá y defensor de la ex Concertación, después llamada Nueva Mayoría, quien era partidario de los cambios constitucionales en el país. Hasta ahora están corriendo las candidaturas de México, que inscribió a su embajadora en Chile, Alicia Bárcena, y Brasil, que lleva al ex presidente del Banco Central, IIan Goldfajn. Más cercanía del Gobierno con Eyzaguirre En conversación con la Radio y Diario Universidad de Chile, Andrés Solimano, el ex director ejecutivo por Chile en el BID (representante en el directorio, entre 1994 y 1997), afirmó que “son interesantes estas candidaturas de Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco. Obviamente, como votan los gobernadores -muchas veces son los ministros de Hacienda o los ministros de Planificación y Desarrollo- para la elección del presidente del BID, es importante que los gobiernos definan cuál es su candidato. Un país solo puede tener una opción, entonces es importante que el nuestro decida a cuál de los dos va a apoyar”. Según Solimano, “probablemente, hay más cercanía con (Nicolás) Eyzaguirre que con Andrés Velasco. Creo que por la orientación económica y política es más cercana a la de Eyzaguirre. El Banco Interamericano es un banco de desarrollo, hace préstamos de infraestructura, préstamos sociales, entonces, el presidente tiene que ser una persona que tenga sensibilidad efectiva. No sólo que sea experta en temas monetarios, macro-económicos fiscales, sino que tenga una orientación más de desarrollo económico y preocupación por los temas sociales de pobreza, desigualdad e inclusión social”. ¿Cuál debiera ser, a su juicio, la posición del Gobierno chileno? -Me da la impresión de que Nicolás Eyzaguirre es una persona que está más alineada con las orientaciones, en general, del Gobierno, en el sentido de que fue, más recientemente, ministro de la centroizquierda. En el último gobierno que estuvo fue de la Nueva Mayoría y también expresó más cercanamente su apoyo a los cambios constitucionales, mientras que Andrés Velasco tomó una posición activa del Rechazo. ¿Esa condición, por parte de Andrés Velasco de manifestarse por el “Rechazo”, puede afectar el eventual apoyo o no que le dé el Gobierno? -No sé si eso va a afectar la elección del gobierno chileno, pero me da la impresión de que esos son puntos que se miran en cuanto a la cercanía con la persona, en términos de orientación y, obviamente, preparación. Los dos son profesionales muy competentes, con experiencia. Sí, destacaría más el énfasis en el hecho de que sea un candidato con más sensibilidad en temas sociales, más experiencia, porque el BID es un banco que tiene una amplia gama de actividades, pero el sello social es bastante importante, porque es un banco de desarrollo y social. Para Andrés Solimano, “un candidato que tiene un enfoque más bien neoliberal (como el caso de Andrés Velasco), de pensar que los otros problemas se resuelven casi automáticamente con el crecimiento y la estabilidad macro-económica, no sé si está en la filosofía del Banco Interamericano de Desarrollo en esta fase”. A conversar con otros países Solimano explicó que, para el Banco Interamericano de Desarrollo, la posición de Estados Unidos es relevante, pero la postura de los países de América Latina también cuenta. “En general, si bien el tema es conversado entre los países donantes -Estados Unidos, Canadá, Japón, el gobierno europeo, China-, siempre ha habido un grado de autonomía y la única vez que se escogió a un presidente que no era latinoamericano – Mauricio Claver-Carone, abogado de Miami apoyado por Donald Trump-, no resultó mucho y se rompió la tradición de que siempre un latinoamericano era el presidente del BID. No terminó muy bien ese experimento. Por eso, se dará la elección de un nuevo presidente y la idea es que sea de la Región”. Consultado respecto de cómo incide o afecta a nuestro país que el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sea un chileno, Andrés Solimano indicó que “Chile es un país que tiene el 3% del capital del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces, no es de los países más grandes, en términos de participación accionaria. No es requisito que el presidente sea de un país grande, pero influye. Esto tiene que hacerse con el consenso de los otros gobiernos latinoamericanos, lo que implica conversar con el gobierno de Argentina, de Brasil, con el de Perú, de Colombia, de México (todos los países que tienen representación en el BID). También está el Caribe”. Añadió que si Chile decide llevar un candidato propio, tiene que evaluar en función de otros candidatos. “Hay varios en el ruedo y eso también lo tiene que evaluar Chile. No sólo evaluar el interés personal de los candidatos por ser presidente del BID, sino también verlo a nivel de los socios latinoamericanos”.

