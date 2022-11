471a019156

Derechos Humanos Entrevista Nacional Juan Domingo Milos por envejecimiento de la población: “Es momento de una política de Estado y no que cada gobierno tenga su propia inclinación” El abogado destacó la importancia de avanzar y entregó detalles sobre un anteproyecto que busca la creación de un organismo especializado en la materia. Natalia Palma Martes 1 de noviembre 2022 9:54 hrs.

Con un llamado transversal a las autoridades a “reflexionar” sobre el papel que desempeñan los adultos mayores en la sociedad fue que el jueves 27 de octubre una serie de organizaciones civiles marchó por los alrededores de la Plaza de Armas de Santiago para solicitar la creación de una Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores. Esta petición se basa en la aplicación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y apunta al establecimiento de una entidad autónoma, cuyo fin es el de garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales, civiles y sociales de la gente que forma parte de este segmento. En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado y coordinador general de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, Juan Domingo Milos, se refirió al trabajo que actualmente están haciendo como agrupación, que apunta a la presentación de un proyecto de ley que tiene como fin la conformación de este organismo. El dirigente apuntó que dicha medida ya cuenta con un trabajo pre legislativo con diputados de la comisión de Personas Mayores y Discapacidad- presidida por Carolina Marzán (PPD)- y que, por tanto, buscan la venia del Gobierno para que apoye la iniciativa. “No solamente estamos manifestando nuestro derecho a la libre expresión, sino que estamos aportando al Presidente muy concretamente y le vamos a llevar un anteproyecto para que lo considere el Ejecutivo y le preste su patrocinio”, expresó. Milos comentó que “uno está acostumbrado a escuchar informes de lo mal que están las personas mayores, del abandono, de la salud mental, aislamiento, de la discriminación, pero llevamos tantos años de institucionalidad que está llena de leyes, llegamos a contar una vez más de 140 proyectos que estaban en tramitación y que nunca culminaron. Entonces, llega la hora de decir pongámosle fin a esto”. Es por eso que instó a buscar los mecanismos para abordar esta problemática, señalando que, de lo contario, “vamos a ser una sociedad que se va a estar lamentando de la situación de las personas mayores y no le va a poder poner atajo”. Por lo que consideró que “hay muchas tareas que hacer, hay que revisar también si el sistema de asistencialidad que tenemos hoy día es el más conveniente. Seamos realistas: vamos a pasar a una situación económica difícil”. “Somos personas mayores, yo tengo 75 años, que también pensamos en el país, no solo en nuestro propio beneficio. Los países europeos tuvieron una seria discusión y todavía se discute sobre la sociedad de bienestar, que da derechos, pero ¿Cómo se financian? Entonces, hay muchas cosas que conversar. Sin criticar a nadie en particular, la solución que hay es como dar más y más beneficios, hagamos paseos, hagamos lo otro, pero en definitiva no se están solucionando los problemas de fondo y la población de personas mayores cada vez va ir creciendo”, expresó. Sobre esto último, aseveró que “por supuesto que nosotros no estamos en contra, pero hay que pensar un poquito más la política de personas mayores”, recordando los resultados de un reciente estudio que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que arrojó que para 2050 un tercio de la población pertenecerá a este segmento. “Es momento de llegar a hacer una política nacional, de Estado sobre las personas mayores y no dejar simplemente a que cada gobierno tenga su propia inclinación y venga el siguiente a cambiarlo. Queremos participar en el diseño de políticas públicas, es bastante más serio este problema de lo que aparenta”, instó el abogado. Asimismo, hizo hincapié en que no están contra ninguna autoridad “ni con el gobierno anterior ni con éste tampoco, no es una visión política o partisana, es un llamado a reflexionar y que se considere que las personas mayores deben tener una Defensoría no solo para la defensa de las conquistas ya obtenidas, sino para que en nuevos diseños de políticas públicas haya participación, se escuche y que sea realmente una política de Estado”.

