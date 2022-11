14a49eade0

Economía Nacional Política Camioneros amenazan con paralización por precio de los combustibles: “Nuestras bases van a tomar medidas” Sergio Pérez, presidente de la Confederación de Transportistas de Carga, sostuvo que hay un impacto negativo en el sector por las sucesivas alzas. Desde el Gobierno adelantaron que mantendrán el diálogo. Diario Uchile Miércoles 2 de noviembre 2022 15:42 hrs.

La directiva de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile (CNTC) y la Federación de dueños de camiones del Sur (Fedesur), evalúan realizar una movilización en todo el país, ante el aumento sostenido del precio del diésel y los efectos que esto provoca en el sector. Los dirigentes de los camioneros de la región del Bíobio se reunieron este miércoles con autoridades de gobierno y señalaron que aunque no quieren llegar a un paro, serán las bases quienes decidan las acciones a seguir. El Presidente de la CNTC, Sergio Pérez, emplazó al gobierno a resolver el problema de la permanente alza en los precios de los combustibles “porque de lo contrario nuestras bases van a tomar medidas”. “Nosotros no queremos hacer movilizaciones, crear más problemas que los que el país tiene. Tenemos una inflación que no la veíamos hace 30 o 40 años, tenemos cifras económicas de mucha inestabilidad y por supuesto, no queremos crear más problemas al Gobierno o al país”, agregó. En tanto, el presidente de la Fedesur, Carlos Bretti, indicó que “como primera prioridad tenemos el tema de la continua alza de los combustibles, que se está dando semanalmente. Entonces, queremos revisar cómo vamos a enfrentar eso“. “Las bases, que son miles de camioneros, frente a esta situación tan desesperada, piensan que una buena salida sería una movilización“, precisó. Los dirigentes afirmaron que hace unos meses entregaron una propuesta al Gobierno, pero que hasta la fecha no han tenido una respuesta. Por su parte, la delegada Presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, expresó que “lo que hemos dicho es siempre tener la puerta abierta para escuchar cuáles son las demandas, cuáles son los problemas y poder ir buscando soluciones en conjunto“. “Sabemos que este no es un problema del Gobierno, es bastante más generalizado. Pero sin duda entendemos que esto genera incomodidad y problemáticas”, puntualizó. Imagen referencial

