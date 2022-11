14a49eade0

Nacional Política Ex personeros de la DC, PPD y PR fundan “Demócratas”: El nuevo partido que apuesta por recuperar la centro político La presidenta transitoria de la colectividad, Ximena Rincón, expresó que "no aceptamos vetos, creemos que la persona es el centro de la acción en política y vamos a conversar con todos y todas para sacar adelante los desafíos que el país tiene". Natalia Palma Miércoles 2 de noviembre 2022 15:05 hrs.

En dependencias del Hotel Almacruz en Santiago los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, en conjunto con históricas figuras vinculadas a la ex Concertación, hicieron el lanzamiento del Partido Demócratas. Este hecho ocurre luego que ambos legisladores presentaran su renuncia a la Democracia Cristiana, tras décadas de militancia, en medio de fuertes críticas a la conducción del partido, en especial por lo que fue la campaña del plebiscito del pasado 4 de septiembre, donde se rechazó la propuesta constitucional elaborada por la Convención. Así esta nueva colectividad, aún en formación, apuesta por unificar a las fuerzas de centroizquierda, alejándose de los extremos políticos. Además, será presidida provisoriamente por la senadora Ximena Rincón, mientras su par Matías Walker ejercerá como primer vicepresidente. Por su parte, el ex timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, hará lo propio en el cargo de secretario general. Durante el lanzamiento, Rincón sostuvo que “lamentablemente, se ha polarizado la discusión política, se han tomado el debate los extremos políticos en nuestro país y se ha dejado espacio o renuncia al sentido común y a los acuerdos”. Asimismo, la legisladora afirmó que estamos “en uno de los momentos de la democracia más cruda que hayamos recordado”, haciendo referencia a las problemáticas de seguridad, migración y crecimiento económico y planteó que desde Demócratas “no aceptamos vetos, creemos que la persona es el centro de la acción en política, sumamos voluntades para avanzar y vamos a conversar con todos y todas para sacar adelante los desafíos que el país tiene encima de la mesa”. Sobre este último punto, el senador Matías Walker reforzó que “vamos a convocar al centro, a la centroizquierda, pero sobre todo a todos los que entienden que no podemos seguir dividiendo Chile entre las derechas y las izquierdas, como decía el presidente Eduardo Frei Montalva. Este es un proyecto que no excluye a nadie”. Asimismo, el parlamentario se refirió al proceso constituyente en curso e instó nuevamente al Gobierno a respaldar la propuesta que presentaron en agosto pasado junto a Rincón y los senadores Fidel Espinoza (PS) e Iván Flores (DC). En tanto, Carlos Maldonado expresó que “he sido toda la vida socialdemócrata, milité toda la vida en el Partido Radical y sigo siendo y seré siempre una persona de centroizquierda. Una persona fervorosamente comprometida con la justicia social, con el bienestar de las grandes mayorías, pero entiendo también que el bienestar de las grandes mayorías, que la justicia social solo se puede conseguir eficazmente con una democracia plena, con orden público, con crecimiento económico y con grandes acuerdos”. “La gente no se distingue en la calle por ideologías, no tiene la odiosidad ni los vetos que uno ve lamentablemente en el mundo político o esas convicciones ideológicas que hacen estar contra el sentido en común, como la vemos a veces en las decisiones que se toman en este Gobierno. Entonces, nuestro propósito es llevar soluciones concretas con pragmatismo”, dijo el también ex ministro. También forman parte de la nueva colectividad el ex diputado del PPD, Jorge Tarud; el ex superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; el abogado y panelista, Gabriel Alemparte; los concejales de Calama, Carolina Latorre, y de Pudahuel, Patricio Cisternas; el ex convencional Miguel Ángel Botto, entre otros. Por otra parte, fuentes mencionaron a este medio sobre la posibilidad de sumar nuevos integrantes a las filas del Partido Demócratas a partir de eventuales descuelgues en la DC, dependiendo de los lineamientos que tome esta colectividad en la junta nacional del próximo 12 de noviembre. De hecho, el senador Francisco Huenchumilla dijo no descartar su salida de la Falange en caso de que el partido se “derechice”, en entrevista con La Tercera.

