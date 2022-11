Ministra Jara, previo a la presentación de la reforma previsional: “Esto es acercarnos a la seguridad social, que es un derecho”

“Esperamos poder con los parlamentarios, las y los senadores y diputados y diputadas poder encontrar en el marco de discusión democrática un buen acuerdo que pueda hacerlo realidad”, señaló desde el palacio de La Moneda.

En esa línea, exhortó a no predisponer líneas rojas. “Yo creo que es muy importante conocer el contenido del proyecto, se va a hacer la presentación pública con todos sus detalles, pero además tener una buena disposición al diálogo porque si hay algo que nuestra sociedad está plenamente conciente es que no puede seguir esperando para resolver el tema de las pensiones en Chile, así que sin duda, ponerse en situaciones que atrincheran más que en realidad fomentan el diálogo no contribuye a lo que la ciudadanía espera de nosotros y nosotras”, sostuvo.

En cuanto al contenido de la reforma, la secretaria de Estado indicó que “su objetivo por cierto es poder atender a las necesidades de los actuales pensionados, así como también generar una transformación de nuestro sistema de pensiones conforme a lo que comprometimos en el programa de Gobierno y esto es acercarnos a la seguridad social que es un derecho social”.

“A veces nos cuesta salir del marco en el que hemos estado pensando durante estos cuarenta años a través de un sistema netamente individual, donde han habido solamente AFP como instituciones privadas con fines de lucro pero la verdad es que la seguridad social es mucho más que eso y tenemos ese incentivo, esa motivación, ese llamado a pensar en el marco de cómo se han constituido los sistemas de seguridad social en el mundo“, agregó.

Y añadió que “la seguridad social para los ciudadanos, las personas que nos escuchan, surge como una necesidad de los trabajadores, de las personas para organizarse y apoyarse mutuamente y en ese debate en el que hoy día estamos en Chile, para el Chile del futuro”.